"Velký mistrák" se blíží pomalu do cíle. Nyní se zastavil v okolí Horažďovic, kde se uskutečnila 43. Invelt Rally Pačejov 2022. Krásné rychlostní zkoušky, nevyzpytatelné počasí, úžasná divácká kulisa. To vše doprovázelo tuto úžasnou rally, plnou zajímavých momentů, krizovek a bohužel i nehod. Kdo se do okolí Horažďovic nemohl podívat osobně, tak se nyní může podívat na galerii našeho redakčního fotografa Jakub Daniela Machálka.

– Jan Dušek