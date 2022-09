Mapy Futures Contproduct Rally Morava odtajněny

V přípravě Rally Morava, která se pojede potřetí za podpory generálního partnera společnosti Futures Contproduct (se sídlem ve Vranovicích nedaleko Prostějova), pořadatelé čerpali z loňského formátu, ale zároveň se podívali i do předchozích ročníků šternberské soutěže.

Zásadní změnou je nové umístění zázemí soutěže do logistického areálu společnosti NUTREND v Olomouci, kde se nachází i hotel NUTREND World, jehož kongresová část bude sloužit potřebám ředitelství. Startovní a cílová rampa se pak bude nacházet přímo v centru soutěže. Páteční technické přejímky pak proběhnou rovněž v servisním zázemí pochůzkou, budou tak volně přístupné veřejnosti.

Samotný start Futures Contproduct Rally Morava je naplánován na sobotu 17. září v 8 hodin. Na soutěžící čeká 69,60 km rychlostních zkoušek ve dvou sekcích.

Obě sekce završí náročná zkouška Jívová – Těšíkov – Bělkovice, která je nejdelším úsekem závodu. Dlouhodobě také patří mezi posádkami k nejoblíbenějším. Nechyběla ani v jednom ze tří ročníků Rally Morava, a tak účastnici mohou využít zkušeností z předchozích startů.

Diváky pořadatelé zvou na přehledná odbočení ve směru od Hraničných Petrovic (DM4) a Těšíkova (DM5).

Druhá zkouška v sekci RZ Moravský Beroun se objevila v harmonogramu v loňském roce. Letos však pořadatelé její směr otočili, čímž se RZ Jívová – Domašov n. Bystřicí – Moravský Beroun stane pro celé startovní pole zcela novou erzetou. Na této rychlostní zkoušce také posádky pokoří nejvyšší místo soutěže ve výšce 644 m n.m. Pro diváky jsou připravena dvě divácká místa – průjezd Domašovem nad Bystřicí (DM2) a odbočení u Nové Vésky (DM3, příjezd od Norberčan). V obou případech se k trati zkoušky dostanete přes Město Libavá, do Domašova dojedete i přes Hraničné Petrovice.

Úvodním a pro mnohé staronovým úsekem bude RZ Šternberk, Dolní Žleb – Šternberk, Dalov. Tato rychlostní zkouška vychází ze šternberské klasiky Chabičov – Dalov. Právě před cílem v Dalově je realizováno divácké místo (DM1). S délkou 5,50 km bude ideálním testem na „rozehřátí“ posádek i závodních vozů.

„Dvě rychlostní zkoušky s délkou k téměř 15 kilometrům nemají ve sprintech obdoby a za to jsem moc rád, že se pořadatelskému týmu podařilo vyjednat všechna potřebná povolení. Očekávám, že právě zde se bude rozhodovat o vítězi našeho závodu, samozřejmě bych si přál, pokud se tak stalo až v poslední rychlostní zkoušce. Úvodní dalovský test je spíše rychlejšího charakteru, ale zároveň doufám, že bude ideální na úvod sekce. Fanoušky samozřejmě zveme k tratím rychlostních zkoušek, stejně jako do centra v Olomouci, do servisního zázemí v areálu Nutrend,“ komentuje aktuální stav manažer soutěže Miroslav Frýdecký.

