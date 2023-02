David Směja: „Mým cílem je startovat s vozem Rally4“

Můžeš se fanouškům krátce představit? Co děláš, když nezávodíš?

„Jmenuji se David Směja, bydlím v Kvasicích u Kroměříže. Mám dvě děti a narodil jsem se ve stejném roce jako Roman Kresta. Pracuji jako stavbyvedoucí v naší menší firmě. Od mala jsem velký fanoušek rally a celkově motorsportu, hlavně všeho, co má čtyři kola. Fyzičku si udržuju na běžkách, turistikou nebo jezdím rád na kole. Všechny tyto činnosti se, ale musí spláchnout pivem v občerstvovacích stanicích.“

Jaká byla tvá cesta k prvnímu závodu v rally?

„K automobilovým závodům mě přivedl můj táta. Snad od tří let se mnou jezdil po soutěžích. Později jsem po závodech provázel i svoje děti a říkal si, že se už konečně musím rozhoupat a závodit taky. V roce 2020 jsme se společně s Honzou Matulíkem postavili na start Rally Kroměříž ve vypůjčené Hondě. Sice nám na RZ 8 praskla poloosa, ale zážitek to byl takový, že jsem do měsíce měl doma svoji vlastní Hondu.“

Kdo je tvým vzorem v rally a čeho by jsi ty sám chtěl dosáhnout?

„Můj vzor je Sebastien Loeb a podle mě náš nejlepší závodník - Jan Kopecký. Kopecký je mistr světa a dlouhodobě se dokáže držet na špičce v našem šampionátu. Hrdinové jsou ale všichni jezdci, kteří se dokáží postavit na start jakéhokoliv závodu. Jen my víme, co obnáší nachystat auto, sehnat peníze atd. Start v samotné soutěži je už jenom odměna za předešlou práci. Cíl je dojet v pořádku každý závod. Už teď přemýšlím nad sezonou 2024, kde bych chtěl startovat s vozem kategorie Rally4.“

Máš za sebou již dva roky ve sprintrally, který závod se ti nejvíce líbí a který naopak nemáš rád?

„Každá rally má svoje kouzlo a každý závod je v něčem jiný a specifický. Já mám nejraději úzké, technické tratě. Takže rád startuji na Kopné a ve Vsetíně, kde letos bohužel chyběl úsek Jabloňová. Neoblíbenou soutěž nemám, moc jsem toho zatím neodjel, abych mohl takový závod vybrat.“

V loňské sezoně se vaší posádce podařilo získat titul ve třídě RN6. Jaká to pro tebe byla sezona?

„Byla to úžasná sezona s nádhernými souboji a já za ni děkuji soupeřům, ale hlavně spolujezdci Honzovi, který je takový můj hromosvod. Vždy je ochotný a zapálený pro věc a nikdy, nikdy nepřevrací oči, když dojedeme později do časovky, protože jsem si musel dát ještě jednu rychlou cigaretu.

Od začátku sezony nás neustále zlobila převodovka. Sice jsem se ji snažil po každém závodě nějak udržet v provozu, ale po Rally Morava to už dál nešlo. Musel jsem pořídit novou, protože nás čekal Vsetín, kde šlo o celkové vítězství ve třídě. Bohužel i nová převodovka začala zlobit a od druhé RZ vyskakoval pátý kvalt. Musel jsem řídit na frajera s pravou rukou na „šajtře“. Podařilo se nám vyhrát ve třídě i titul. Slavili jsme tři dny a tři noci. S jednou rukou na řadící páce jsme ještě odjeli Rally Kroměříž, naši domácí soutěž. Teď je převodovka zpátky u výrobce, tak doufám, že už bude v pořádku.“

Podařilo se vám vyhrát třídu na všech závodech kromě Valašské rally a Rally Vyškov, proč to na dvou závodech nevyšlo?

„Na Valašce jsem měl vedle sebe zkušeného spolujezdce Martina Fabiána. Chtěl jsem si zkusit velký mistrák a rozjet se před sezonou. Hned na RZ 2 jsme museli ze závodu odstoupit, ale v sobotu jsme pokračovali v rámci super rally. Odstoupili jsme ve vracáku u Čertova mlýna. Martin říká: netahej za tu ručku, vykruž to. Jenže mi to nedalo, potáhl jsem a praskl vnější kloub poloosy. Ve Vyškově jsem přehlédl beton v katu a vyrobil defekt na předním kole. Výměna nám trvala dlouhých 5,5 minut. Chtěl jsem odstoupit, naštěstí mě Honza přesvědčil, ať to dojedeme. Díky mu, parádně jsme si to užili. Všechny tyto odstoupení nebo zdržení byly po jezdeckých chybách a musím se z nich poučit.“

Jaké máš plány do nadcházející sezony?

„Pokud se nám podaří zajistit rozpočet, tak chceme začít na Valašské rally a potom pokračovat ve velkém mistráku. Samozřejmě s mojí Hondou Civic. Ještě mě letos čeká role sponzora a rádce mého 16ti letého syna Toma. Bude jezdit slalomy a na podzim ho chci posadit do Hondy na nějakém sprintu.“

Poděkování, vzkaz fanouškům…

„Poděkovat bych chtěl hlavně mojí ženě Barči za trpělivost a celé rodině. Spolujezdci Honzovi, mechanikům Martinům také děkuji. Moc díky též Adamovi za všechno, panu Smolovi za reporty a dalším. Nesmím zapomenout na naše sponzory a podporovatele, bez kterých by to nešlo - SAKER, ALUSAK, FERDUS, CENTRING, UNICARS CZ, PIPEMONT, F CARS, AUTOLAKOVNA KOSTKA, HARKO. Kdo by měl zájem, může se podívat na náš Facebook DS RALLY TEAM.“