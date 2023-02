Filip Kohn – V nových barvách a s novým týmem na Švédskou rally

Filip Kohn stojí na prahu sezóny, která se vyznačuje dvěma důležitými změnami. Tou nejdůležitější novinkou budou starty ve „velkém světě“. A pro to, aby to byl start úspěšný, musí mít jezdec i kvalitní zázemí a to devatenáctiletý mladík našel v týmu Duck racing. Toto spojení se představí již na začátku února, kdy startuje druhá soutěž WRC – Švédská rally. Filip Kohn vyrazí do zimní rally se spolujezdcem Tomášem Střeskou ve voze Ford Fiesta Rally3. „Každý jezdec má sen postavit se na start světové soutěže. Mně se tento sen podaří splnit i díky přispění správných lidí, které mám kolem sebe, v únoru. Tato soutěž bude pro mne i pro Tomáše pochopitelně velkou výzvou. Lednová Jänner rally měla být ideálním testem před Švédskem, ale k naší smůle se rakouská soutěž odjela bez sněhu. Krátce před startem světového podniku ovšem máme v plánu testovat na tamních zasněžených silnicích. Věřím, že budeme pro naši premiéru plně připraveni,“ přiblížil nejbližší plán Filip Kohn. Ve Švédsku se letos pojede poprvé i o body do JWRC. Český jezdec ovšem není do tohoto seriálu přihlášený, ale má v plánu absolvovat všechny jeho podniky. „Pro nás bude zajímavé porovnávat se s dalšími mladými jezdci, kteří se přihlásili do JWRC. Hlavní prioritou ovšem bude posbírat co nejvíce zkušeností. A to je i důvod, proč jsme se nezaregistrovali do JWRC. To ale neznamená, že se jdeme „pouze svézt“. Chceme se ukázat v dobrém světle a domů přivézt i pěkný výsledek,“ doplnil Filip Kohn. Na konci ledna proběhlo představení týmu a nových „válečných“ barev vozu i posádky a vy si můžete nyní prohlédnout, jak to bude klukům slušet.

Kohn, Filip | foto: Archiv jezdce

Švédská rally má ve svém harmonogramu osmnáct rychlostních zkoušek rozdělených do tří etap v celkové délce 302,5 kilometru. Od švédských pořadatelů dostali Filip s Tomášem startovní číslo 57 a ve třídě RC3 budou mít dvanáct soupeřů.

Kohn, Filip | foto: Archiv jezdce