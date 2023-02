Jan Talaš „Loňskou Šumavu jsem si užíval na 300 %.“

Chtěl jsem se na úvod rozhovoru zeptat, zda se držíš pořekadel?

„No vzhledem k tomu, že jich moc neznám, tak asi úplně ne (smích).”

Jedno takové pořekadlo říká, že „dobrého stačí málo“ a to tě přesně vystihuje. Jeden perfektní závod a jinak nic… Proč?

„Na to je docela jednoduchá odpověď, kterou již vyslovilo několik jezdců přede mnou. Těžko se závodí, když nejsou peníze a jak všichni víme, v automobilovém sportu to platí obzvláště. Další starty jsem tedy v loňské sezoně nepřidal, ale v kolotoči rally jsem byl neustále. Začal jsem pronajímat náš Peugeot 208 R2 a skloubit závodění s půjčováním vozu lze jen těžce. Chtěl jsem se maximálně věnovat potencionálním klientům, proto šlo mé závodění stranou.“

Pojďme se vrátit k tvému startu na Šumavě, jak jsi ho prožíval?

„Myslím si, že je sen každého závodníka, který se věnuje automobilovým soutěžím dlouhodobě, aby se postavil na start domácího podniku s vozem nejvyšší možné specifikace. A když přišel brácha s myšlenkou, že by on jel našeho Peugeota a já Fábii R5, bylo vymalováno. Je ale nutné zdůraznit, že nebýt bratra, tak bych patrně nejel. To on vše domlouval a obvolával, samozřejmě hlavně proto, aby mohl startovat on sám (smích). Jinak je to opravdu famózní zážitek startovat doma s vozem R5. Navíc, když víte, kolik vás přijde podpořit fanoušků a přátel. Já jsem si celý závod užíval na 300 % a hodně mne bavil krásný souboj s Věroslavem Cvrčkem, který nakonec vyšel vítězně pro nás. Byl to zkrátka jeden dlouhý nejkrásnější pocit a euforie. Ne každý rok se vám podaří dojet doma a navíc na tak výborném místě (smích).“

Říká se, že domácí tratě jsou výhodou, ale zároveň hodně svazující, jak tomu bylo u tebe?

„Pro mě byla v podstatě jediná zkouška, kterou jsem více znal a tou byl Čínovský okruh. Nedaleko jsem vyrůstal do svých 23 let, takže už jako malý kluk jsem se tady chodil dívat na závody. Já ale osobně nemám moc rád tratě, které znám nazpaměť, protože tady se stávají největší havárie, právě díky tomu - tady to znám, tady mohu přidat. I proto jsem erzetu na Čínovském okruhu lehce vypustil. Co se týká ostatních rychlostních zkoušek, tak znám jen pár kilometrů. Tím, že se jezdí po běžných silnicích, tak jsou úseky, po kterých občas jedu při práci. Pro mne tedy domácí erzety nejsou nijak výhodné. Navíc jsem naučený od Zbyňka Pilse, se kterým jsem v rally začínal, vše se učit na rozpis. Proto, i když nějakou erzetu znám, tak spoléhám hlavně na spolujezdcův diktát.”

Rally Šumava (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Na Šumavě jste zazářili společně s bratrem Jakubem, to musela být máma asi hodně dlouho pyšná…

„Loňská Šumava se mně i bratrovi opravdu hodně povedla. Já dojel absolutně pátý a Kuba byl třetí ve dvoukolkách a k tomu vyhrál třídu RC4. To jsou pro oba opravdu výsledky z říše snů. Máma a celá naše rodina prožívala Šumavu s námi a vidět ty rozesmáté tváře v cíli, to je krásná odměna. Ostatně, celá rodina nám fandí od začátku našeho závodění a za to jim moc děkujeme.“

Zatímco brácha vytahoval jeden lepší výsledek v motokárách za druhým, ty jsi se lopotil „jen“ v montérkách, nebylo ti to líto?

„Ne, rozhodně mi to líto nebylo. Pokud to jde, tak jedu Kubu podpořit na jeho závody a po titulu v KZ v motokárách jsme prahli oba strašně moc. Proto jsme dělali všichni maximum, aby to konečně vyšlo. Už jsme měli oba mockrát našlápnuto k titulu, ale většinou kvůli nějakým blbostem jsme to pokazili, nebo při nás nestálo štěstí. Jsem hrdý, že to brácha dokázal.”

Sám jsi to již lehce nakousl... Začal ses zabývat pronájmem vozu, jak se dařilo tvým klientům?

„V loňském roce jsme se začali věnovat pronájmu závodních aut a také koučinku v motokárách. Nejvíce s naším Peugeotem odjeli Dominik Novotný s Tomášem Brůžkem a podle mne předvedli perfektní výkony. V průběhu roku končili závody vždy na bedně ve třídě a při německé 3-Städte-Rallye 2022 dokonce ovládli české dvoukolky. Po jednom startu měli vloni Adam Michálek a manželé Heroldovi. Pro nás bylo důležité, že všechny starty byly úspěšně dokončené, což svědčí o dobré týmové práci. Věřím, že s Dominikem budeme spolupracovat i v letošním roce a budeme opět u jeho výborných výsledků.“

Talaš, Jan | foto: Archiv jezdce

Uvažuješ o modernizaci vozů v garáži?

„Mohu prozradit, že nejenom uvažuji, ale taky posouvám představu do reálné podoby. V letošním roce díky partnerovi AUTO Tomáš K z Horšovského Týna přibude k osvědčenému Peugeotu 208 R2 nový vůz Opel Corsa Rally4. Také jsme začali spolupracovat s týmem AFB motorsport Honzy Žaluda, který nám svěřil do péče a k pronájmu své Clio RN7. Pro sezonu 2023 tak budou v naší nabídce tři vozy různých specifikací a myslím, že bychom tím mohli oslovit větší okruh potencionálních zákazníků. Tyto vozy budou k pronájmu na veškeré podniky z domácího „velkého mistráku“, pro rallysprintové mistrovství, ale také závody v ČMPR nebo různé volné a amatérské podniky. Zároveň připravujeme jezdeckou školu, zážitkové jízdy a možnost představení vozů na různých firemních akcích. Tím naše aktivity však nekončí. Rád bych ještě zmínil, že se náš tým umí postarat i o jiná závodní auta majitelům, kteří nemají stálý tým. Těm můžeme nabídnout jak péči o vůz, tak i zajištění kompletního zázemí na závodech.”

Jaké máš plány pro letošní rok a zkus mi slíbit, že se za volant zase posadíš…

„Otázku kdy a s čím pojedu, slýchávám často. Kdyby bylo jen na mně, tak hned usedám do závodničky a jedu na všechny závody, které se dají stíhat. Já se ale chci stoprocentně věnovat pronájmům tak, aby byli naší klienti maximálně spokojeni. S ohledem na to, že pronajímáme závodní auta teprve krátce, tak se máme stále co učit. Proto jaksi nejde dohromady závodění a pronájmy. Vždy by bylo něco ochuzeno na úkor druhého a to nechci. K tomu všemu máme s bratrem motokárový tým, kde máme šest jezdců, takže moc času na mé závodění nebude. Pokud se přeci jen něco uvolní a já se nasoukám do závodní kombinézy, tak to vidím spíše na nějaký zahraniční start.“

Bude letošní Šumava opět v režii bratrů Talašů?

„Bylo by to jistě velice pěkné a ani já, ani Kuba bychom se nijak nebránili (smích). V letošním roce půjdou naše investice do našeho týmu, tak uvidím, jak se nám bude dařit.“

Jak vypadá běžný pracovní den Honzy Talaše?

„Pracuji ve vlastní dílně jako automechanik. Takže takový normální den, nic zajímavého. Ráno vstanu a mířím do dílny a do toho spousta vyřizování přes telefon. Když nejsem v dílně, tak jedu do Německa pro nějaké šikovné auto a když nejsem v Německu, tak jsem na závodech. Občas si také odskočím k TOK SPORTu a dělám tam mechanika. Letos jsme byl s nimi na Monte, loni jsem třeba pracoval na autě od Mikkelsena. A když nejsem nikde k zastižení, tak spím unaven po probdělých nocích v garáži. Ještě se nestalo, abych byl někde jinde (smích).“

Pozdrav příznivcům rally…

„Jelikož jsme na začátku sezony, tak jim přeji spoustu krásných zážitků spojených s rally, ať už na domácích nebo světových rychlostních zkouškách. Letos budeme mít možnost uvidět světové jezdce v Česku a věřím, že spousta z nás si tuto akci nenechá ujít. Takže, bavte se... Jo a kdyby jste se nudili, přijďte mne pozdravit do servisu. Rád vás uvidím.“