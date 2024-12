Tomáš Dudák: „Stále mám prostor ke zlepšování.“

Tome, málokdo tě zná, zkus se nám na úvod rozhovoru představit...

„Dobrý den, jmenuji se Tomáš Dudák junior, je mi devatenáct let a studuji gymnázium v Rakousku. V minulosti jsem se věnoval závodnímu lyžování, což ve mně již od útlého věku probudilo vášeň pro adrenalinové sporty. Postupem času, po získání zkušeností s různými sporty, jsem se rozhodl zaměřit na rally, která mě oslovila svou jedinečnou kombinací dynamiky, technické náročnosti a strategického myšlení.“

Tome, za sebou máš druhou sezonu, jak ji hodnotíš?

„Sezonu jako celek hodnotím pozitivně. Přestože se vyskytlo několik chyb, kterým bylo možné předejít, s dosaženými výsledky jsem spokojen. Každý závod pro mě představoval příležitost k získání nových zkušeností, a uvědomuji si, že mám stále prostor ke zlepšení, zejména v oblasti optimalizace nastavení vozu a přípravy na závody. Tyto aspekty budu do budoucna prioritně rozvíjet, abych mohl dosahovat ještě lepších výsledků.“

Letošní sezonu jsi rozjel v Opel Adam cupu, plánoval jsi útok na nejvyšší příčky, respektive jaké byly cíle?

„Naším cílem bylo dokončit jednotlivé sprinty bez výraznějších komplikací a zachovat konzistenci výkonů, což se nakonec ukázalo jako klíčový faktor. Společně s Pavlem (spolujezdec Pavel Fuksa) se nám podařilo vybojovat třetí místo v kategorii RN7 i přesto, že jsme se nezúčastnili posledních tří sprintů sezony.“

V cupu jsi nakonec odjel čtyři závody a co start, to pozice na bedně. Spokojenost?

„Ano, s výsledky jsem velmi spokojen. Všechny sprinty v Opel Adam cupu jsme úspěšně dokončili a pokaždé se umístili na stupních vítězů. Tento výsledek mě těší a zároveň mě motivoval k dalšímu zlepšování.“

V srpnu ses postavil na start zlínské Barum rally, měl to být splněný sen?

„Jako rodilý Zlíňák jsem od dětství sledoval Barum rally a vždy jsem si přál se jí jednou zúčastnit. Start na této ikonické soutěži pro mě skutečně představoval splnění dětského snu. Atmosféra závodu, obrovské množství fanoušků podél trati i na přejezdech a celková energie této akce byly nezapomenutelné. Tento zážitek prohloubil můj vztah k rally a utvrdil mě v tom, že se chci tomuto sportu věnovat ještě víc.“

Zůstaňme chvilku na Barumce, vítězství ve třídě na „autobusáku“ budiž, ale zajet nejrychlejší časy na těžké erzetě jako je RZ Rajnochovice, to smekám klobouk…

„Autobusák pro mě představoval zcela nový zážitek – jelo se v noci, atmosféra byla fantastická, s fanoušky všude kolem trati. Kvůli specifickému charakteru této zkoušky se ale brzdy neměly kde pořádně ochladit, což vedlo k jejich přehřívání, a dokonce jsem je přepálil. Musel jsem s tím počítat a přizpůsobit tomu styl jízdy, aby vše fungovalo až do cíle. RZ Rajnochovice (Troják) pak patří mezi mé oblíbené erzety. Profil tratě mi sedl, a díky tomu jsem si mohl dovolit jet více na hraně a zajet konkurenceschopné časy.“

V sobotu sis vypracoval solidní náskok, jenomže na RZ Semetín patrně nebudeš rád vzpomínat. Nejprve jsi o vedení ve třídě přišel a ve druhém průjezdu havaroval, co se stalo?

„Pátek a sobota probíhaly výborně, ale od nedělního rána se začaly objevovat komplikace. Na Semetín jsme zvolili nevhodné pneumatiky, což se ukázalo jako klíčová chyba, a trať mi příliš neseděla, stejně jako následná Pindula. Druhý průjezd Semetínem už byl výrazně lepší a celá zkouška mi začala více vyhovovat. Bohužel těsně před cílem jsem podcenil jeden horizont, což mělo za následek havárii. Byla to chyba, ze které jsem si odnesl cennou lekci pro budoucnost.“

Ve Vyškově jsi už ale usedl do Rally4 a s novým spolujezdcem. Jak došlo k těmto změnám?

„Původní plán byl dokončit sezonu s dosavadní technikou a na závěr si vyzkoušet závod s vozem Rally4. Po havárii na Barumce jsme se však rozhodli udělat změnu dříve a rovnou přejít na Rally4. Rád bych Pavlovi poděkoval za skvělou spolupráci a veškerou podporu během sezony. Zároveň jsem chtěl využít příležitost a vyzkoušet si spolupráci s jiným spolujezdcem, což byla pro mě nová a cenná zkušenost.“

Sžívání s novým autem a spolujezdcem ti šlo hodně dobře a osmý nejrychlejší čas na první erzetě ve Vsetíně, to je asi výsledek z říše snů… Škoda ovšem závěru soutěže, co bylo příčinou propadu?

„Začátek soutěže se nám vydařil, i když ve Vyškově jsme udělali několik drobných chyb. Morava mi ale celkově příliš nesedla. První erzeta Hošťálková byla výjimkou – nový setup vozu fungoval perfektně, pneumatiky skvěle držely a všechno do sebe zapadalo. Výsledek nás opravdu potěšil. Bohužel, na poslední rychlostní zkoušce jsem udělal chybu, když jsem při průjezdu lehce zajel do cutu. Auto se dostalo mimo trať, ale díky rychlé pomoci fanoušků jsme se dokázali vrátit zpět. Museli jsme ještě měnit kolo, což nás stálo hodně času, ale jsem rád, že jsme nakonec úspěšně dorazili až na cílovou rampu.“

A co bude dál? Předpokládám, že návrat do Adama určitě neplánuješ… Takže jaké jsou tvé plány pro sezonu 2025, kde, v čem a s kým tě uvidíme v příštím roce?

„Momentálně ještě nemáme přesně rozhodnuto, jaké závody pojedeme, ale pravděpodobně zůstaneme u kategorie Rally4. Opel Adam mi určitě bude chybět, protože to byl skvělý vůz, který mě hodně naučil. Rád bych v příštím roce pokračoval ve stejném složení, tedy s Láďou Kučerou jako spolujezdcem, protože naše spolupráce fungovala velmi dobře. Věřím, že s tímto autem a sestavou týmu dokážeme příští sezónu udělat další krok vpřed.“

A když se zeptám na konkrétní cíle?

„Hlavním cílem pro příští rok je úspěšně zvládnout maturitu, která mě čeká. To je pro mě v tuto chvíli prioritou, a od ní se bude odvíjet vše ostatní včetně závodního programu. Škola je na prvním místě a teprve na základě toho, jak půjde skloubit přípravu na maturitu se závody, se rozhodneme, které soutěže absolvujeme.“

Poděkování a vzkaz fanouškům…

„Jsem nesmírně vděčný za tuto úžasnou sezonu. Nic z toho by nebylo možné bez podpory mého táty, celé rodiny, šéfa týmu Honzy Zábranského, který se o mě skvěle staral a zajistil, že auto bylo vždy perfektně připravené. O setupu se ještě mám hodně co učit, ale jsem si jistý, že s Hansem a celým týmem mechaniků to zvládneme. A to nejdůležitější, co dělá rally tak výjimečným sportem, jsou fanoušci. Děkuji vám všem, že jste u tratí za každého počasí, fandíte a vytváříte nezapomenutelnou atmosféru. Bez vás by rally nebyla tím, čím je.“