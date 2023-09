Rallysprint série 2023 se přehoupla do své druhé poloviny a to znamená, že 31. Rally Vyškov 2023 je za námi. Přestože je již pár let termín posunut z června na září, i tak na erzetách panovalo ryze letní počasí. Divácky atraktivním průjezdům šotolinou a areálem ZD na Zelené Hoře se nedá odolat a tak diváci zde vytvořili opět skvělou kulisu. A vám se náš redakční fotograf Jakub Daniel Machálek může zase pochlubit svými úlovky přes hledáček.

– Jan Dušek