HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY: Titul pro Tarabuse a dva Adamy v čele

Více než 80 posádek se již účastní letošního ročníku poháru HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY určeného pro jezdce startující na závodních pneumatikách značky HANKOOK.

Zkušená dvojice „T&T“, tedy Jaromír Tarabus s Danielem Trunkátem na Peugeotu 208 Rally4 a pneumatikách HANKOOK letos beze zbytku naplnili roli černých koní letošní klasifikace 2WD. Svých pět startů proměnili v pět vítězství ve „dvoukolkách“, přičemž pokaždé vyhráli s rozdílem třídy o několik minut. O téměř generaci mladším soupeřům v kategorii 2WD tak Jaromír Tarabus nastavil pomyslnou laťku výkonnosti značně vysoko. V rámci hodnocení poháru HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY mu to vyneslo aktuálně dělené třetí až čtvrté místo. O to se dělí s Dominikem Stříteským, který letos s vozem Škoda Fabia R5 nabité elitní třídy RC2 dosáhl kromě jiného na dvě druhá místa v absolutním pořadí MČR.

Do vedení HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY se díky dosavadním pěti startům proměněným v pět vítězství v silně obsazené třídě RN7 dostal Jakub Jančík se spolujezdcem Janem Jurčíkem. Se ziskem 39 bodů jim chybí pouze jeden jediný bod do celkového bodového maxima ze čtyřech započítávaných závodů, a to díky tomu, že ve Fulneku a ve Vyškově se nesešlo v jejich třídě alespoň deset posádek, což je podmínkou pro maximální bodový zisk v rámci hodnocení poháru. I tak bude ovšem pro kohokoliv velmi těžké tuto posádku překonat a s pětibodovým náskokem mají velkou šanci na konečné vítězství v poháru. Dramatičtější situace je na dalších místech. Na druhém místě je díky sérii převážně druhých míst posádka dalšího cupového Adamu Dominik Jakeš – Vítězslav Baďura, ovšem jejich pozici může snadno ohrozit zejména Dominik Stříteský, který má pouze o bod méně, a také posádka dalšího cupového Adamu Tomáš Arnošt - Jakub Kunst, kteří po jednom druhém a třech třetích místech ve třídě RN7 ztrácejí na průběžném pátém místě pouze o další bod více.

Posádky na šestém a dalších místech mají od první pětky již odstup šest a více bodů. O šesté místo se dělí Kryštof Zpěvák na Fordu Fiesta Rally4 a Adam Čepela na Fordu Puma. Kryštof Zpěvák se propadl z průběžného třetího místa po odstoupení na technické závady na bohemce i na barumce a Adama Čepelu zase přibrzdila technická závada na nedávné Rally Vyškov. Dařit se naopak začalo loňskému čtvrtému muži celkového pořadí poháru Pavlu Malaníkovi na Škodě Favorit ve třídě RN10. Dravec z rallyové obce Želechovice nad Dřevnicí po havárii v Plzni a následné absenci v Příbrami zvítězil ve třídě jak ve Fulneku, tak ve Vyškově, což mu aktuálně společně s druhým místem z jarní Kopné stačí na osmé místo v poháru. Ovšem s tím, že zatím ještě nebude škrtat žádný výsledek, takže má velkou šanci dostat se až do první pětky, stejně jako v loňském roce. To samé můžeme shodou okolností říci i o dalším rychlém jezdci na Favoritu, Otakaru Zenklovi mladšímu, který se s pětadvaceti body dělí o osmé místo s Pavlem Malaníkem. Zenkl si po technické závadě na Šumavě a havárii v Českém Krumlově připsal výrazné bodové zisky za druhé a třetí místo v tradičně masivně obsazené kategorii 4 historických vozidel na bohemce i na barumce. Zároveň je tak průběžně nejúspěšnějším jezdcem MČR-HA v hodnocení HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY, přičemž druhým nejúspěšnějším „historikem“ je Petr Jurečka s krásným Subaru Impreza 555 na čtrnáctém místě s dvaceti body. Letos se v historickém šampionátu bohužel příliš nedaří jinak favorizovanému navrátilci Janu Freiovi. Ten si sice připsal vítězství na Bohemia Rally, ale na Šumavě i v Českém Krumlově odstoupil pro technické závady a na Barum Rally havaroval na RZ Maják, takže v hodnocení poháru drží až dvacátou příčku. Elitní desítku průběžného hodnocení poháru uzavírá Karel Trněný s Fordem Fiesta R5, a to zejména díky absolutnímu čtvrtému místu v Poháru P2+ v Příbrami a pátým místům v Plzni a ve Vyškově. Elitní třída RC2 má tedy v první desítce průběžného pořadí společně s Dominikem Stříteským dva zástupce.

O zhodnocení aktuálního stavu poháru a sezony jsme požádali Martina Kamiše, zástupce promotéra poháru a dodavatele závodních pneumatik HANKOOK: „Asi nebude překvapením, že nejvíce nás těší mistrovský titul Jaromíra Tarabuse a Daniela Trunkáta, kteří startovali s naší podporou. Určitě před sezonou byli favority, ale málokdo asi čekal, že jejich převaha bude až takto drtivá. Jsem rád, že to bylo právě na našich pneumatikách a doufám, že naše spolupráce s Jaromírem bude pokračovat i příští rok,“ říká Martin Kamiš, a pokračuje: „V čele poháru máme aktuálně dva cupové Adamy. K tomu přispěla i vysoká obsazenost třídy RN7, kam Adamy spadají. Adam cup se již druhým rokem jede kompletně na pneumatikách HANKOOK, a jsem rád, že těmto vyrovnaným soubojům přispívají i naše závodní pneu. Mezi druhým a pátým a také mezi šestým a devátým místem pořadí našeho poháru jsou jenom minimální rozestupy, takže jsme velmi zvědavi, co s výsledy udělají ještě poslední dva závody v obou hlavních šampionátech, kdy už ve větší míře dojde na „škrtání“ horších výsledků. A také budeme samozřejmě sledovat, ve kterých třídách a kategoriích získají posádky na našich pneumatikách mistrovské tituly. Zatím to vypadá velmi slibně.“

„Všem posádkám přejeme v závěru sezony mnoho úspěchů. Podrobné informace o poháru HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2022, stejně jako nabídku závodních pneumatik HANKOOK, naleznete stále zde: http://www.hankookmotorsport.cz/prihlaska-rally/,“ připomíná Martin Kamiš, a dodává: „Přestože karty už jsou, co se týče letošních výsledků, jasně rozdány, lze stále vyplnit přihlášku do poháru a na základě toho pak objednat pneumatiky za zvýhodněných podmínek. Rádi se s Vámi uvidíme také osobně ve stanu HANKOOK Motorsport v servisních zónách na všech soutěžích MČR v rally, Rallysprint série i MSR v rally, kde pro naše zákazníky poskytujeme bezplatný pneuservis a poradenství v průběhu všech soutěží.“

V HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2022 se tradičně soupeří o hodnotné ceny, které i v letošním roce mohou dosáhnout celkové hodnoty až 125.000,- Kč. Věcnými cenami pro vítěze jsou špičkové závodní pneumatiky HANKOOK:

1. místo – 8ks pneumatik HANKOOK

2. místo – 4ks pneumatik HANKOOK

3. místo – 2ks pneumatik HANKOOK

Připomeňme, že v poháru HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY se na dálku utkávají jezdci sedmi níže vyjmenovaných šampionátů:

Mistrovství ČR v rally, Rallysprint série/Pohár 2+, MČR v rally historických automobilů, Rallysprint série historických automobilů, Majstrovstvá Slovenska v rally, Majstrovstvá Slovenska v rally historických automobilov a Slovenský Rally Pohár.

Pokud je posádka přihlášena do poháru v rámci více šampionátů, do celkového hodnocení HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2022 se jí započítává to mistrovství či série, ve kterém nasbírá nejvíce bodů.

Průběžné pořadí HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2022 k 15. 9. 2022 – prvních dvacet pět posádek:

1. Jakub Jančík – Jan Jurčík, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 39 b.

2. Dominik Jakeš – Vítězslav Baďura, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 34 b.

3.-4. Dominik Stříteský - Jiří Hovorka, Škoda Fabia R5, RC2, MČR, 33 b.

3.-4. Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát, Peugeot 208 Rally4, RC4 I, MČR, 33 b.

5. Tomáš Arnošt – Jakub Kunst, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 32 b.

6.-7. Kryštof Zpěvák – Pavel Fuksa, Ford Fiesta Rally4, RC4 II, MČR, 26 b.

6.-7. Adam Čepela – Roman Čepela, Ford Puma, RN10, RSS, 26 b.

8.-9. Pavel Malaník – Josef Sedlář, Škoda Favorit 136 L, RN10, RSS, 25 b.

8.-9. Otakar Zenkl ml. – Zdeněk Omelka, Škoda Favorit 136 L, kat. 4., MČR-HA, 25 b.

10. Karel Trněný – Christian Doerr, Ford Fiesta R5, P2+, P2+, 23 b.

11.-12. Martin Končal – František Končal, Ford Fiesta R1, RN6, RSS, 21 b.

11.-12. Michal Kolář – Jiří Gerych, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 21 b.

13.-14. Ondřej Studénka - Vojtěch Mudrák, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 20 b.

13.-14. Petr Jurečka – Pavel Jurečka, Subaru Impreza 555, kat. 5, MČR-HA, 20 b.

15. Radim Orava – Michal Poch, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 19 b.

16. Petr Hejhal – Martin Hejhal, Škoda 130 LR, kat. 4, MČR-HA, 18 b.

17. Jiří Rybák – Jan Houšť, Renault Clio Rally4, RC4 I, MČR, 17 b.

18.-20. Daniel Bartúnek – Martin Fabián, Ford Fiesta Rally4, RC4 II, RSS, 15 b.

18.-20. Antonín Řehák – Nancy Janásková, Ford Fiesta R1, RN6, RSS, 15 b.

18.-20. Jan Frei – Roman Maryška, Škoda 130 LR, kat. 4, MČR-HA, 15 b.

21. David Vodák – Tomáš Zapletal, Škoda Felicia, RN10, RSS, 13 b.

22.-24. Jiří Pohlídal jun – Jan Kubala, Peugeot 208 R2, RC4 II, MČR, 12 b.

22.-24. Michal Kolář - Kubala Jan, Opel Adam Cup, RN7, MČR, 12 b.

22.-24. Dominik Šulc – Ondřej Picka, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 12 b.

25. Jindřich Štolfa – Zděněk Hawel, Rover 220 GTI, MČR-HA, kat. 5, 11 b.

Pozn.: V případě rovnosti bodů rozhoduje v konečném pořadí poháru počet dokončených soutěží a dále nejlepší umístění v absolutním pořadí daného šampionátu v dané sezoně.