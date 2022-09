Miroslav Číž – sezóna jako na houpačce

Začátek letošní sezóny ti moc nevyšel, ale pak přišla domácí Bohemka a ty jsi zajel skvělý výsledek. Kde hledat ten zlom, co tě nakoplo?

„Všeobecně platí, že po smolných startech se člověk snaží udělat vše pro úspěch. A to samé platí i u mne. Valaška a Šumava nevyšla podle mých představ a já v tomto trendu nechtěl dál pokračovat. Proto jsem soustředil veškeré úsilí na snahu o co nejlepší výsledek a tomu přizpůsobil přípravu. I to byl jeden z důvodů, proč jsem vynechal rally v Krumlově a Hustopečích. Nyní koukám do budoucna, jak nejlépe zakončit tuto sezonu a jak se připravit na tu příští.“

Jak probíhala Bohemka z tvého pohledu?

„Po loňském úspěšném startu, jsem vsadil i letos na stejnou sestavu a domluvil se s Věrkou na spolupráci. Závod byl i díky ní naprosto v pořádku, jel jsem velmi uvolněně a domácí podnik jsem si užíval. Cíl byl zajet co nejlépe, jak jen to bude možné, a také si spravit chuť. A to se podařilo.“

Ty jsi v loňském roce dvakrát vyhrál dvoukolky, na letošní Bohemce to bylo druhé místo, dají se tyto výsledky nějak porovnat? Který má pro tebe větší cenu?

„Odpověď začnu od konce… Každé dojetí do cíle je pro mne velmi cenné. Z úspěšných startů mám radost a ty, co se moc nepovedou, mě zase nutí zamyslet se, proč nebyl konečný výsledek lepší. Pokud se ale ptáš na tyto konkrétní závody, tak je určitě pro mě cennější výsledek z domácí Bohemky. A jestli mám porovnávat závody, tak hlavní rozdíl vidím v tom, že se na Bohemce více závodilo o pořadí, což třeba na Pačejově, hlavně druhý den, úplně nebylo.“

Ještě jednou k Bohemce, na ní jsi opět startoval s Věrou Pečenkovou. Je tady to kouzlo úspěchu? Neuvažujete nad dalšími společnými starty?

„S Věrkou jsme si to chtěli po minulém roce zopakovat. A že to byla dobrá volba, o tom hovoří výsledek. Rádi bychom si vystřihli společný start i v příštím roce a zkusíme zaútočit na pomyslný hattrick ve třídě. Další společně starty ovšem pro pracovní vytížení Věrky neplánujeme. Přesto jsem moc rád za její pomoc na Bohemkách.“

Na konci prázdnin jsi stanul na startu Barum rallye, jaké byly cíle do tohoto závodu?

„Cíle mám pro každý závod stejné. Vždy je to o tom úspěšně dokončit soutěž a pokud možno, s co nejlepším výsledkem. Barumka je těžká soutěž a musí se tady jet hodně hlavou. Ale na druhou stranu jsou tu skvělí fanoušci, kteří posádky hecují, a před nimi nemůžete jet pomalu, to by vám neodpustili.“

Opět poprosím o tvůj pohled, tentokráte na zlínskou rally…¨

„Barumka oproti 50. ročníku této legendární soutěže se mi po seznamovacích jízdách zdála jednodušší, ale respekt z minulého roku stále zůstával. Po slavnostním startu na náměstí ve Zlíně jsem o pár hodin později odstartoval do ulic nočního města. Ale jen pár zatáček po startu jsem na ještě studených pneumatikách udělal chybu a hned bylo co dohánět další dva dny závodu. Sobota začala celkem slušně a od počátku se závodilo pořádně, jenom škoda zrušených RZ. Držková nám byla zrušena, na RZ Semetín se opět bojovalo, jen s tím průjezdem jsem nebyl spokojen. Bohužel ani druhý průjezd RZ Držková nevyšel podle mých představ. Myslím, že na těchto dvou RZ jsem přišel o hezké umístění ve dvoukolkách. Neděle už z mého pohledu byla lepší. Jelo se na erzetách, které mi sedí lépe, a chtěl jsem co nejvíce vylepšit umístění. To si myslím, že se povedlo a byl z toho krásný výsledek na konci rally. Díky skvělým časům v nedělní etapě se mi na poslední chvíli povedlo dostat i na krásné 2. místo v Peugeot rally cupu.“

Dva suprové výsledky tě vystřelily nahoru i v průběžné tabulce třídy RC4 II. To předpokládám hodně těší…

„Ano! To mne hodně těší! Předpokládal jsem, že tabulka bude vypadat jinak. Nicméně spokojený nejsem, protože ještě zbývá hodně práce a nebude to nic jednoduchého. Udělám všechno proto, aby z toho byl co nejlepší výsledek na konci roku.“

Nyní je před tebou Pačejovská rally, s jakými cíli do ní půjdeš?

„Asi jako do každé jiné soutěže. Ve hře je ještě mnoho, tak musím zabojovat, aby se povedl co nejlepší výsledek. Minulý rok jsem si rally užil, ale bohužel jsem se nedokázal vyvarovat chyb. Pro letošek jsem poučen a musím chybám předcházet a dokonce se zlepšit, abych mohl bojovat o co nejvyšší umístění a v cíli se mohl radovat. Přijďte si i vy užít poslední závod z velkého mistráku na českém území.“