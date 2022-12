Letošní česká sezona je tímto oficiálně ukončena! Posledním závodem byla v sobotu 12. Síť 21 Mikuláš Rally Slušovice 2022. Obvyklou "dostihovku" doplnila RZ Bernardýnská. Náš redakční fotograf to vzal jednodušší cestou a "dostihovku" neopustil. Proč by ale měl. Vždyť takovou show, kterou jezdci ve Slušovicích vytvořili, by bylo škoda opustit. Nyní se můžete podívat na galerii, kterou pro vás připravil Jakub Daniel Machálek

– Jan Dušek