Ján Kundlák: „Pražský rallysprint jsme si s Tomášem užívali.“

Janko Kundlák po smolné Rally Pačejov, kde měl na dosah mistrovský titul ve dvoukolkách, ale technická závada mu zhatila všechny plány, nabírá dobrou náladu. První vlaštovkou byl avizovaný přestup do vozu Škoda Fabia R5, a tím splnění klukovského snu. A jelikož se sny mají plnit a není důvod otálet, využil Kundlák hned první příležitost, aby se s novým vozem blíže seznámil. Pražský rallysprint se doslova nabízel a jelikož to je závod, kde se vozí partneři, proč toho nevyužít. Do kolonky spolujezdce vedle Janka byl zapsaný Tomáš Machovský. „Tomáš už jako malý kluk objížděl na tahačku závody rally a jeho snem bylo jednou se svézt v závodním autě. O soutěžích tedy něco věděl a o to víc mne potěšilo, že jsme si na začátku letošního roku plácli, a i díky jeho firmě RTP POWER a CASABLANCA Sky Bar se mi podařilo absolvovat letošní sezonu a velké finále v Praze. Tímto bych mu chtěl moc poděkovat, že do mě vložil svoji důvěru. Ve chvíli, kdy se Tomáš dozvěděl o mém přestupu do er pětky a snaze jet sprint v Praze, neváhal ani vteřinu a rozhodl se mě v tomto kroku podpořit. On je pro každou špatnost, a tak bylo hned jasné, že poslední závod letošní sezony pojedeme spolu. Na mně bylo, abych mu vysvětlil, jak závodní auto funguje, na co jsou jednotlivé knoflíky, jak se píše rozpis, na co je itinerář, co jsou časové kontroly a stručně vysvětlil řády,“ představil spolujezdce pro pražský závod Ján Kundlák.

Před závodem měla posádka malý test na osahání vozu a šlo se na věc. Jankovi s Tomášem rozhodně nešlo o to zajet nejrychlejší časy, důležité bylo zažít pěkný víkend a bavit se. A to se podařilo. Černozlatá Škoda Fabia R5 s číslem 10 lítala ze strany na stranu a jízdou bavila diváky i dva „šílence“ uvnitř vozu. „Bylo to úžasné, skvělé a všichni jsme si to moc užili. Tomáš při premiéře v rally zažil doslova křest ohněm, kdy usedl do rychlého auta a musel fungovat. Chtěl jsem po něm, aby četl, aby se orientoval v časech a prožil soutěž jako plnohodnotný člen posádky. Jsem přesvědčený, že jenom tak člověk může získat plnohodnotný zážitek a mít představu o tom, jak krásný, ale náročný tento sport je. Na přípravu měl minimum času, ale vše zvládl bravurně. Stalo se, že se na erzetě ztratil, ale dokázal se najít a v závěru rally už podával dobrý výkon a zároveň si stíhal jízdu užívat. Jsem rád, že jsem mu mohl splnit jeho sen. A sen jsem si splnil i já tím, že jsem se posadil do takového krásného auta. Fabia R5 od ,,Brynďáků“ fungovala skvěle, i když se to neobešlo bez ztráty kytičky. Povedlo se mi utrhnout pravý přední blatník, kdy auto zatočilo za balík dřív, než jsem chtěl, což bude stát nějakou korunu navíc, ale rozhodně toho nijak nelituji. Na konci sprintu se mi z auta nechtělo vystupovat a už nyní se těším na další starty s R5. Jsem rád, že jsme mohli celé to šílenství prožít společně s Tomášem. Věřím, že si odnáší krásný zážitek, a to i z pohledu zákulisí našeho týmu a rally obecně. Emoce byly během víkendu brutální z obou stran. Věřím, že i závěrečná kolečka se lidem líbila, neboť tímto jsem jim chtěl poděkovat za celoroční podporu,“ ohlédl se za Pražským rallysprintem Janko Kundlák.

A jak se na tento jedinečný zážitek dívá s odstupem pár dnů samotný Tomáš? „Myslím, že tento den si budu pamatovat do konce života, na 29. Pražském rallysprintu se mi totiž splnil dětský sen, usedl jsem do závodního rally vozu a ještě do Fabie R5. Když jsem se ráno oblékal do kombinézy, měl jsem husí kůži a v hlavě mi probleskla vzpomínka, jak se jako malý kluk procházím v Třebíči po Karlově náměstí mezi závodními vozy Horácké rally. V momentě, kdy Janko odstartoval první RZ v Cementárně, jsem si uvědomil, že se můj sen stal skutečností, díky Janko 😊. Při příjezdu na Strahovský stadion jsem viděl davy lidí, co přišly fandit stejně jako já před lety. Při třetí erzetě už jsme létali bokem do zatáček kolem stadionu. Nejvíce jsem si užil epilog a Jankova mistrovská kolečka před hlavní tribunou, odložil jsem rozpis, vystrčil vlajku CASABLANCA SKY BAR z okna a opravdu jsem si to užíval. Janko mě během pár dní dokázal naučit vše potřebné a ukázal mi tak rally z druhé strany, ještě jednou obrovské díky a těším se na 30. Pražský rallysprint. “

Pokud by někdo chtěl vědět, jak dopadla posádka Kundlák – Machovský, tak vězte, že v absolutní klasifikaci dojeli kluci šestí a stejná příčka jim náleží i v kategorii 4WD. Dosažený čas na závěrečné rychlostní zkoušce, kdy naše posádka ztratila jenom 5 sekund na prvního, je vzhledem k efektním průjezdům pro oko diváka dobrým příslibem a hnacím motorem pro sbírání dalších cenných kilometrů. Pro Janka Kundláka je sezona 2024 definitivně ukončena a svou přípravu plně směřuje do příštího roku.

Děkujeme všem, kteří jste do Prahy dorazili a užili si tento nádherný víkend s námi.

