V. Čendova RZtka: foto Jan Merta

První zářiová sobota byla v okolí Kvasinského letiště opět prosycena vůní spáleného benzínu, dobré nálady a taky adrenalinu. Nechyběla vzpomínka na kamaráda a jeho předčasně vyhaslý talent. Právě jako připomínka na Martina „Čendu“ Vodehnala tato akce začínala. Za jejích 5 vydařených ročníků nabila na popularitě a rozměrech. Krom každoročních stálic se zde během let vystřídala i různorodá skupina jezdců a jejich speciálů. Opět tak bylo na co koukat a počet obdivujících diváků znovu dokazoval veliký zájem a přispíval k celkové atmosféře. Pořadatelský tým od nejvyššího, přes traťáky až k občerstvení odvedl vynikající práci. V kombinaci s parádním počasím to vše ladilo na ty nejlepší tóny. Po letošním ročníku nám zůstávají vzpomínky a zážitky. A už teď se můžeme těšit na příští rok.

– Jan Dušek