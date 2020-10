Pačejov v galerce Kuby Machálka

Změna termínu, přesun z malého do velkého mistráku a razantní změna počasí. To jsou snad jediné tři změny, které mohl divák zaznamenat o víkendu na 41. INVELT Rally Pačejov 2020. Vše ostatní zůstalo při starém. Krásné rychlostní zkoušky, výborná divácká místa, skvělá startovka a úžasný sportovní zážitek. To vše si vášnivý divák mohl užívat o prodlouženém víkendu v okolí Horažďovic. A vy, co jste se nemohli dostavit, se můžete podívat na galerii našeho fotografa Jakuba Daniela Machálka.

– Jan Dušek