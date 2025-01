Natálie Samiecová – od motokár až do vozu Ford Fiesta Rally4

Jméno Natálie Samiecová jsme ve startovní listině zaznamenali na podzim, můžeš se čtenářům představit?

„Jmenuji se Natálie Samiecová, je mi 23 let a pocházím z Horního Lidče. Studuji učitelství, ale když zrovna neležím v knihách, najdete mě nejčastěji na motokárových tratích. Mám slabost pro adrenalin a rychlá kola, ale zároveň miluju klidné procházky a chvíle strávené v přírodě. Volného času nemám nazbyt, a tak si ho pečlivě hlídám – nejraději ho trávím s rodinou, která je pro mě vším.”

Tvoje začátky sportovní kariéry jsou spojeny s motokárami, jak se ti zde vedlo?

„K závodění mne přivedl můj otec, který byl také můj největší podporovatel. S motokárami jsem začala už v sedmi letech a tomuto sportu jsem se intenzivně věnovala následujících 11 let. Nejčastěji jsem startovala na českých a slovenských tratích, ale měla jsem možnost závodit i v Itálii, Německu, Rakousku apod. Mezi mé největší úspěchy patří celkové druhé místo v mistrovství Slovenska a třetí příčka v závodě střední Evropy v kategorii Rotax.

Na motokárové období vzpomínám s velkou nostalgií – bylo to celé mé dětství, plné adrenalinu, soutěžení a nezapomenutelných zážitků. Motokáry mě pohltily natolik, že i po skončení závodní kariéry zůstaly součástí mého života. Dnes předávám své zkušenosti mladým talentům a dál se pohybuji ve světě závodů jako trenérka. Měla jsem možnost projít několika týmy a momentálně se aktivně věnuji jednomu slibnému mladému jezdci, Alexandru Macháčovi.“

Kde vznikla myšlenka závodit v rally?

„K rally jsem se dostala trochu nečekaně. Jednoho dne mi zavolal Jaroslav Orsák s nabídkou, jestli bych si nechtěla vyzkoušet rallyové auto. Ani na vteřinu jsem nezaváhala – okamžitě jsem byla nadšená a nemohla se dočkat prvního svezení. Po úvodním testu jsme se rychle domluvili, že u jednoho pokusu nezůstane. Celé to bylo dost narychlo – od prvního svezení do startu závodu uplynulo jen 21 dní. I tak jsem do toho šla naplno a začala se intenzivně připravovat.“

Samiecová, Natálie | foto: Archiv týmu

První ostrý start jste si se spolujezdkyní Michaelou Kateřinou Božskou připsaly na Rally Dobšiná, jaké to bylo?

„První závod nebyl úplně snadný, protože celý den pršelo. Déšť ve mně vzbuzoval ještě větší respekt, ale nakonec jsme to zvládly a já si odnesla cenné zkušenosti. Byla to skvělá příležitost, jak se seznámit s rally světem a nasát atmosféru tohoto úžasného sportu.

Proč padla volba na vůz Ford Fiesta Rally4? Většina jezdců začíná se slabšími auty. Jak funguje spolupráce v týmu Jaroslava Orsáka?

„Volba padla na Ford Fiesta Rally4 především proto, že Orsák Rally Sport má tyto vozy k dispozici. A musím říct, že je to pro mě perfektní volba – auto mi skvěle sedí a díky týmu, který kolem sebe mám, si jízdu opravdu užívám. Mám obrovskou radost, že mě a mou spolujezdkyni Michaelu Kateřinu Božskou kluci v týmu tak skvěle přijali. Spolupráce funguje na jedničku, protože cítím, že jsou tu všichni pro nás. Největší dík patří Jaroslavu Orsákovi a Karlu Vajíkovi, kteří mi předávají jejich cenné zkušenosti a zároveň mi poskytují velkou oporu. S takovým zázemím se mi závodí mnohem lépe.“

Na svém kontě máš tři závody, jak hodnotíš uplynulou sezonu?

„Sezónu jsem začala až v září, takže jsem stihla odjet jen tři závody. I tak mi tyto tři starty daly obrovsky moc a mám pocit, že jsem se s rally dobře seznámila. Samozřejmě si uvědomuji, že je před námi ještě spousta práce a prostoru ke zlepšení, ale právě to mě motivuje k dalšímu posunu. Měla jsem možnost závodit dvakrát na Slovensku – v Dobšiné a na Liptově – a jednou doma v Česku, na Vsetíně. Každý z těchto závodů byl pro mě cennou zkušeností.“

Jaké máš plány do nadcházející sezony?

„V nadcházející sezóně bych se měla zúčastnit vybraných závodů v Česku i na Slovensku. Už teď se na novou sezónu pilně připravuji, abych byla co nejlépe nachystaná na všechny výzvy, které nás čekají. Moc se těším na další závodní kilometry a nové zkušenosti, které mi rally přinese.“

Poděkování, vzkaz fanouškům....

„Ráda bych poděkovala všem, kteří nám fandí, podporují nás a drží nám palce na každém závodě. Vaše podpora pro mě znamená opravdu hodně. Každý závod je pro mě velkým dobrodružstvím a jsem vděčná, že ho můžeme sdílet právě s vámi. Budu se i nadále snažit posouvat své hranice a přinášet vám radost z našich výsledků. Děkuji, že jste součástí mé cesty.“