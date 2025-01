Michal Srb „Nejvíce vydřený titul“

Michale, velká gratulace k vítězství ve třídě RC4 II, vypadá to, že jsi už vychytal Adama R2, je to tak?

„Adam je výborně postavené auto už z fabriky Opel Motorsport, takže bylo potřeba pouze věci přizpůsobit našim soutěžím. Stále je samozřejmě ještě na nastavení spousta práce, ale oproti Citroënu funguje Adam podvozkově neskutečně.“

Cesta k vítězství ale nebyla jednoduchá a ty jsi měl ve třídě poměrně silné soupeře…

„Loňská sezona byla všeobecně v rallysprintech hodně dobře obsazená. Vždyť ze sedmi vypsaných tříd měly čtyři více jak dvacet startujících, což je nádherné číslo. V RC4 II nás bylo dvaadvacet a třída měla krásný náboj. Hned od začátku sezony se ukázalo několik velice rychlých posádek v čele s bratry Čepelovými, mladými Danielem Bartůňkem a Petrem Kačírkem. A o vyrovnanosti třídy hovoří i fakt, že se jelo sedm podniků a do listiny vítězů se zapsalo pět jmen.“

Ty pravidelně startuješ v rallysprintovém mistrovství, ale na prvním podniku sezony ve Valašském Meziříčí jsi chyběl. Já měl za to, že se ti valašské erzety líbí, tak kde se stala chyba?

„Chyba se stala už v roce 2023 na Rally Morava, kde jsem havaroval a auto nebylo kompletně a zodpovědně připravené na start ve Valmezu.“

Na Kopné a v Plzni jsi zajel shodně třetí místo. Asi mnohem víc bolelo umístění z Plzně, kde jsi o stříbro přišel v poslední erzetě…

„Na Kopné jsem hledal zpátky důvěru k sobě a technice, neboť obě havárie z roku 2023 a následná odstoupení, byly způsobeny technickou závadou. To ale nijak nesnižuje fakt, že ve Slušovicích nám Jirka Gerych doslova uletěl. Sprint v Plzni byl pro mě celkově výsledkovým zklamáním. Od začátku jsme bojovali o vítězství, ale bohužel jsem v odpoledním horku nestačil na soupeře a zbylo na nás 3. místo. Je škoda, že jak Jirka Gerych, tak i vítěz z Plzně Filip Šimík startovali v loňském roce pouze výjimečně, neboť by měla třída ještě větší grády. Ale na druhou stranu, cesta k titulu by byla mnohem, mnohem složitější.“

V Příbrami už to ale „cinklo“ po zlatu, to ses už zdravě naštval?

„Zřejmě ano. Příbram mám rád, vyřešili jsme zádrhel z Plzně a tahali jsme. Opět se odehrávaly krásné souboje na erzetách a nic nebylo zadarmo. Osm rychlostních zkoušek a čtyři vítězové, prostě paráda. A klobouk dolů před Verčou Kožmínovou, která vyhrála závěrečnou zkoušku.“

Ve Vyškově tě hodně zlobili bratři Čepelové…

„Bratři Čepelové zlobili celou sezonu, ve Vyškově jsme s nimi prohráli o šest vteřin, takže sezona nemohla být napínavější a vyrovnanější. Například v Plzni jsme na vítěze ztratili pouhých 11 vteřin, a přesto jsme byli až třetí.“

Dobře jsi rozjel i předposlední sprint, ale v cíli jsme tě neviděli, co se stalo?

„Na Moravu jsem přijel s tím, že chceme vyhrát a udělali jsme pro to všechno. Voda nám také hrála do karet. Bohužel na RZ4 nám prasklo rameno. I když to byl před závodem preventivně vyměněný díl, my se ve veliké rychlosti poroučeli z tratě. Obrovské štěstí, že jsme nic netrefili a po dvou stech metrech klouzání po promočené louce se bezpečně zastavili metr od srázu a stromů. Nakonec to dopadlo nejlépe, jak mohlo, sice bez bodů, ale ve zdraví jsme odjížděli domů.“

Tečku za sezonou jsi udělal ve Vsetíně. Ty máš rád zápletky a rozuzlení v poslední zkoušce?

„Takovou zápletku jsem sice neplánoval, ale teď to zpětně hodnotím s nadšením. Miluji závody, kdy se jede do posledního metru a je o co bojovat. Ve Vsetíně se opět sešla silná konkurence a kromě Šimíka tam byli všichni loňští vítězové jednotlivých sprintů. Klaplo to neskutečně, poslední závod a poslední rychlostní zkouška rozhodla o vítězi. Přitom před závěrečnou zkouškou to vypadalo všelijak. Byli jsme druzí za Danem Bartůňkem, jeho Fiesta proti vsetínským kopcům lépe táhne než náš Opel. Nás navíc Adam zlobil při řazení, ale s obrovským nasazením jsme někde našli drahocenné vteřinky a ve stopce jsme se s Alešem nefalšovaně radovali z vítězství téhle náročné a neskutečně vyrovnané sezony.“

Když připočítám titul z ČMPR, tak ten loňský je tvůj třetí, ale asi nejvíc vybojovaný, mám pravdu?

„Je to pravda, loňský byl nejvíc vydřený, vybojovaný a myslím, že i nejhodnotnější. Máme z toho obrovskou radost.“

Jak trávíš čas během zimní pauzy?

„Čas trávím převážně prací a ten zbytek drahocenného času věnuji své rodině a dětem.“

Kde a v čem tě uvidíme v roce 2025 je asi jasné, ale zkus nás překvapit…

„Žádné překvápko v podobě změny techniky se určitě nebude konat.Rádi bychom se ukázali alespoň na vybraných sprintrally a úplně nej by bylo vyjet na nějaký závod do zahraničí.“

Poděkování a vzkaz fanouškům…

„Moc bych chtěl poděkovat Alešovi za skvělou sezonu, našim sponzorům, partnerům a rodině. Zároveň chci popřát všem fanouškům rally úspěšný vstup do roku 2025. A ať je soutěže i nadále baví, jako baví nás.“