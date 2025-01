Filip Šipoš „V rally se chci posouvat, ale hlavně bavit“

Pro sezonu 2024 jsi přešel z Fordu Fiesta Rally4 do Peugeotu 208 Rally4. Proč ta změna?

„Ford byl pro nás výbornou „vstupenkou“ do kategorie Rally4, která je z mého pohledu neskutečně zábavná a zároveň toho hodně naučí. Byl to v podstatě můj posun z atmosférické R2 do turbem přeplňovaného auta. Jdeme postupnou cestou vzhůru a podle toho směřují naše kroky. Po Peugeotu R2 to byla Fiesta Rally4, se kterou jsem odjel kompletní loňskou sezonu rallysprintového mistrovství. A jelikož se chci posouvat stále dál, je potřeba sedět v konkurenčně schopném voze. Pokud porovnám vozy Rally4, tak tady Ford mírně zaostává. S týmem Sparrow racing máme dlouhodobě dobrou spolupráci a chtěli jsme u tohoto zlínského týmu zůstat. Tým zakoupil pro sezonu 2024 Peugeot 208 Rally4, čímž nám hodně ulehčil rozhodování.“

Jak ti šel přechod do nového vozu?

„Myslím si, že jsem se s autem sžil hned od začátku. Jednoznačně to nebyl až tak velký rozdíl, jak přechod z R2 do Rally4. Před sezonou jsem absolvoval krátký test, kde jsem se s autem aspoň trošku seznámil a musím říct, že mi od začátku velmi vyhovovalo. Peugeot působí oproti Fordu hodně ostřejším a agresivnějším dojmem, což přidává úsměv na tváři a zároveň se s ním dosahují i lepší časy na rychlostních zkouškách. Samozřejmě, je ještě hodně věcí, které se musím do budoucna naučit. Auto má obrovský potenciál, jen se ho musím naučit využívat.“

Letošní sezona se u tebe nesla opět ve znamení rallysprintového mistrovství, s jakými cíli jsi šel do sezony?

„Jelikož jsme měnili auto, tak jsme věděli, že mi bude chvilku trvat, než si na něj přivyknu. Proto jsme se snažili být realisti, i přesto jsme v koutku duše vyhlíželi dobré výsledky. Samozřejmě, že jako správný závodník jsem se chtěl bít o ty nejvyšší příčky. Při pohledu do startovní listiny jsme věděli, že naše nová třída bude hodně silně obsazena. A to se potvrdilo při každém závodě. Každopádně hlavním cílem bylo užít si sezonu a neublížit autu ani posádce. Toto vše jsme splnili a po závěrečném sprintu ve Vsetíně jsme s Marcelem měli obrovské úsměvy ve tváři.“

Který sprint považuješ za nejméně vydařený?

„Pocitově a celkově s ohledem na hodnocení v rámci RSS to bude Rally Morava v Olomouci. V roce 2023 nám to až do havárie šlo poměrně dobře a i přes nepříznivé podmínky jsem se cítil v autě sebejistě a komfortně. Letos nás opět čekalo velmi náročné počasí, což ve mně vyvolalo takovou menší nejistotu. V den závodu jsme ráno v servisu přemýšleli, jaké pneumatiky zvolíme a nakonec jsme se rozhodli, jelikož v dané chvíli nepršelo, že zkusíme zariskovat a obujeme měkký slick. To se bohužel ukázalo jako chybné rozhodnutí, neboť těsně před startem erzety začalo pršet. Tím, že jsem pneumatikám absolutně nedůvěřoval a nebyl si jistý, kde gumy budou fungovat a kde ne, tak hned na první zkoušce jsme nabrali obrovskou ztrátu. Zároveň má důvěra v podmínky byla ten den na bodu mrazu a navíc jsme se nemohli dostat do tempa. Ze svého výkonu jsem byl hodně zklamaný. Výsledkem byla pro nás velká bodová ztráta v celkovém hodnocení před posledním závodem sezony.“

Těch lepších závodů bylo více, bude mezi ně patřit poslední závod ve Vsetíně, kde jsi ovládl hodnocení RSS?

„Ano, dá se říci, že Vsetín byla pro nás taková třešnička na dortu za celou sezonou. Na Valašsko jsme jeli s cílem, že se pokusíme sprint vyhrát, a to se nám i podařilo. Každopádně hned ráno nám cestu za vítězstvím málem zkomplikovala místní policie, která byla doslova na každém kilometru přejezdových úseků. Naštěstí nás to nijak neovlivnilo a nerozhodilo. Úzké lesní cesty na Vsetínsku nám vyhovují, a to se projevilo i na dosažených časech, z čehož máme velkou radost. Byl to boj až do poslední rychlostní zkoušky a přesně takové mají být závody – bojovat do posledního metru soutěže. Kategorie dvoukolek byla ve Vsetíně velmi nabitá a o to víc mne těší naše vítězství. Na Valašsko se v budoucnu budeme určitě rádi vracet. Místní erzety jsou opravdu velmi krásné a je pěkný pocit vyzkoušet si některé úseky rychlostních zkoušek, které se jezdí při legendární Barum rally.“

Jinak být celkově na 6. místě s dvoukolkou, to zaslouží v rallysprintech smeknout klobouk…

„Samozřejmě, že vždy potěší, když dokážeme být s vozem Rally4 před auty kategorie Rally2. A výsledek v TOP10 bereme jako velký úspěch. Zároveň je potřeba ale také poznamenat fakt, že ve Vsetíně bylo poměrně slabší obsazení vozidel s pohonem všech kol a právě toto nám umožnilo dokončit závod tak vysoko v konečných výsledcích. Druhý průjezd RZ Semetín se nám dokonce podařilo zajet jen o 16 vteřin pomaleji, než nejrychlejší posádka na této zkoušce.“

Po sečtení bodů jsi ve třídě obsadil druhou příčku, s ohledem na silně obsazenou třídu budeš spokojený, nebo se mýlím?

„Určitě ano a myslím si, že se nemáme za co stydět. Musím se přiznat, při pohledu na to, jak se vyvíjela sezona, tak jsme věřili a doufali, že by se nám mohla podařit vybojovat první příčka ve třídě RC4 I. Bohužel, ne všechny závody nám vyšly podle našich představ, tudíž nám na konci roku pár bodů chybělo. Sezona to ale byla krásná. Konkurence byla velká a jsem rád, že mohu vyzdvihnout, že jsme byli dobrá parta jezdců, se kterými si rozumím i mimo závody. Na trati jsme soupeři, ale mimo závodní auta si dokážeme navzájem poradit a pomoct. A právě tyto zážitky nám zůstanou do konce života. Touto cestou bych chtěl pogratulovat všem soupeřům za pěkný sport v průběhu celého roku.“

Být bronzový v RSS taky není vůbec špatný výsledek…

„To rozhodně ano. Honza Dohnal jednoduše nedal nikomu šanci pochybovat o tom, kdo je nejrychlejším dvoukolkářem v RSS. My jsme skončili třetí, což je dvě místa za Honzou a tohoto výsledku si velmi ceníme. Post vicemistra ve třídě i třetí místo v celkovém hodnocení RSS bereme velmi pozitivně a jsme na za ně nesmírně vděční a hrdí.“

Jedna sezona za námi a druhá se brzy rozjede, už ji plánuješ? Uvažuješ o posunu výš?

„Samozřejmě, že už v týmu debatujeme o tom, co v sezoně 2025. Určitě bych se chtěl zase o kousek dál posunout, ale vše je otázka času. Z finančního hlediska zůstaneme určitě při vozidle kategorie Rally4. Otázkou zůstává, kterým směrem se s Peugeotem vydáme. Možností je hodně, a proto vybereme to, co nám bude dávat nějaký smysl.“

Jaké budou cíle pro rok 2025?

„Mé cíle jsou pro každý rok stejné. Chceme se soutěžemi bavit, a když se k tomu podaří i pěkný výsledek, budeme mít o to větší radost. Můj osobní cíl je i dokončit vysokou školu a dopsat diplomovou práci. Bude to tedy docela zajímavé vše časově skloubit. Ale každý moment, kdy mohu sedět v závodním autě mi vždy vyčaruje úsměv na tváři. A o to mi jde nejvíc.“

Poděkování a vzkaz fanouškům…

„Je samozřejmé, že bez partnerů a všech, kteří nás v tomto nádherném sportu podporují, by to nešlo. Proto bych chtěl tímto poděkovat opravdu všem, kteří s námi šli celou loňskou sezonou. Nechybí tady ani Marcel Hranka, se kterým to táhnu už třetí sezonu a rok od roku se zlepšujeme, což nás oba velmi těší a zároveň motivuje posouvat se dál. Poděkování patří i Sparrow racing, který nám vloni zajistil zázemí a přípravu vozu. Auto i kluci byli celý rok perfektní a i díky tomu jsme mohli sahat na ty nejvyšší příčky. Děkuji jim za projevenou důvěru a chuť s námi spolupracovat. Velké díky patří mému tátovi, bez kterého bych rally nikdy nemohl jet, a to už mám za sebou pátou sezonu. Slova díků míří i ke všem partnerům a především pak AKE Skalica, SLOVCIMI a ZVL Ložiská. Bez nich bychom nebyli, kde jsme. A nesmím zapomenout poděkovat i své přítelkyni, která vždy když nemůže být se mnou přímo na závodech, tak mne podporuje na dálku. Takže ještě jednou obrovská děkovačka všem, kteří nás podporují a fandí nám.“