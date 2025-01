Matěj Manderla: „Potenciál Adama jsem už vyčerpal“

Matěji, nejprve ještě jednou gratulace k celkovému vítězství v Opel Adam cupu i třídě RN7. Už jsi stihl oslavit tyto úspěchy?

„Díky moc, jen trochu poopravím – vyhráli jsme Adam Cup, ve třídě RN7 jsme v důsledku odlišného systému bodování druzí za Dominikem (pozn. Dominik Jakeš). Slavili jsme ale krátce s přáteli a rodinou. Na víc nebyl čas, byl jsem vlastně vůbec rád, že jsem s ohledem na své aktuální pracovní vytížení byl schopen odjet na závody. Jak možná někteří ví, jsem primárně advokát a kariéra závodníka rally je až druhá v pořadí. Na podzim je přitom v naší branži tradičně hodně práce, my jsme se do toho se dvěma dalšími kolegy rozhodli odejít z kanceláře, kde jsme dlouhou dobu působili, a zakládáme novou kancelář TENACTA LEGAL. Takže teď žiju spíš tím.“

V rally je to tvá druhá sezona a už vloni jsi ukazoval svým soupeřům, že jsi rychlý. Proč se podle tebe nepodařil výraznější výsledek už vloni?

„Protože to zkrátka byla moje první sezona, navíc jsem si sám na sebe upletl bič těmi několika skvělými výsledky hned na začátku, a z nováčka jsem se rovnou stal někým, od koho se očekává boj o přední příčky. Na to navázalo několik začátečnických chyb. Snad jsem se z toho všeho poučil a letos ukázal, že umím jet rychle a zároveň bezpečně.“

Když porovnáš obě sezony, v čem byly pro tebe odlišné?

„Letošní sezona byla z mé strany mnohem profesionálnější. Postupně jsem přestal sám sebe považovat za začátečníka, jedu s mnohem větší jistotou a celé je to tak nějak víc pod kontrolou. Pokud jsme podstupovali nějaké riziko, bylo to zcela vědomě a z nějakého důvodu. Už se nestávalo, že bychom se ocitli v nějaké nebezpečné situaci z vlastní hlouposti.

Před sezonou jsme totiž s Martinou za dohledu velkých rádců významně zapracovali na rozpise, který nyní máme téměř perfektní. Pro mě od začátku nebyl až takový problém ovládat auto, k čemuž mám od přírody cit. Letos jsem se ale významně zdokonalil v přípravě rozpisu a jízdě podle něj.“

Pokud mrkneme na výsledky v Opel Adam cupu, tak kromě sprintu v Příbrami jsi byl vždy na bedně, s tím budeš patrně spokojený…

„Určitě. Na Valašce nám vítězství tak trochu spadlo do klína. Na Kopné jsme se s Dominikem tahali o vteřinky a Dominik byl nakonec rychlejší. V Příbrami nám hned v druhé erzetě jakékoliv závodění překazil defekt. Mrzela mě i Plzeň, kde jsem si věřil na vítězství, ale nakonec to urval Dominik. Vyškov a Jeseníky byly perfektní, cítili jsme se po Barumce a Slovácku opravdu silní a výsledky to potvrdily. Škoda Vsetína, kde jsme mohli zase vyhrát, ale do výsledků nakonec promluvila i policejní kontrola, pozdní příjezd do časovky a s tím spojená penalizace.“

V Příbrami tě o lepší výsledek připravil defekt. Co se ti v tu dobu honilo hlavou?

„Příbram byla smolná, defekt byl čistě v důsledku mé jezdecké chyby, kdy jsem si nepohlídal obrubník. Nejsem typ člověka, který by měl tendenci hledat chyby okolo sebe, takže v těchto situacích se naštvu primárně na sebe. V tomto případě zcela oprávněně.“

Věřil jsi po Příbrami, že bys mohl dosáhnout na celkové vítězství, když se v tu dobu rozjel Dominik Jakeš?

„Tomu jsem rozhodně věřil, na průběhu letošní sezony je myslím vidět, že se jako jezdec stále vyvíjím a postupně stále zrychluju. Takže jsem věřil, že v tom budu pokračovat, což se potvrdilo.“

Mezi vámi dvěma se rozhodovalo až na posledním sprintu a i ve Vsetíně to mohlo být vítězství, ale nebylo. Proč?

„Řešili jsme primárně Adam Cup, k jehož vítězství bylo potřeba buďto dojet na 2. místě, nebo vyhrát dvě erzety a získat tím 2 body. K tomu došlo hned na 3. RZ, pak jsem trošku zpomalil. Možná zbytečně. Dominik mi utekl o 7 vteřin a v podstatě už jsem to tak chtěl nechat. Po startu RZ 6 jsem se ale cítil dobře, takže jsem se do toho opřel. No a stáhli jsme právě těch sedm vteřin, takže na poslední erzetě jsme jeli s náskokem 0,1 vteřiny. Cestou nás ale stavěli policajti za zahřívání gum a vyřešení této záležitosti trvalo přes 5 minut, takže jsme přijeli pozdě do časové kontroly a vyfasovali penaltu 30 vteřin. Poslední rychlostní zkoušku jsme sice vyhráli, ale s přidělenou penalizací nešlo nic dělat a bylo vymalováno. Bohužel nás to stálo 1. místo na Vsetíně, a taky 1. místo celkově ve třídě RN7.“

Který z cupových závodů se ti nejvíce líbil?

„Z hlediska výsledku Rally Morava, celkově 22. místo v Adamu, to už je myslím solidní. Samozřejmě díky tomu, že pršelo a bylo to hodně z kopce. Z hlediska tratí se mi asi nejvíc líbila Valaška.“

Letos sis přibral do kalendáře závodů i Barum rally. Co tě k tomu vedlo a jak hodnotíš svůj start ve Zlíně?

„Chtěli jsme toho najet co nejvíc. Přidali jsme si Šumavu a Barumku, na Šumavě to bohužel dopadlo neštěstím, ale i to je rally. Barumka byla skvělá volba, mám to tam rád, tratě jsou mnohem náročnější než kdekoliv jinde, atmosféra je neuvěřitelná a do toho s tím ještě pořádně zamávalo počasí. Takže určitě jeden z nejsilnějších zážitků letošního roku.“

A bonbónek v podobě účasti na Slovácké rally s Hyundaiem I20 R5 jsem si nechal na závěr. Tady jsi předvedl veleskok, jak sis užíval soutěž i samotný let?

„Já lítám rád! To místo ale není nijak zvlášť nebezpečné, podle stromů vlevo člověk zřetelně vidí, kam je potřeba přistát, a vpravo je pole, kdyby náhodou. Soutěž to byla krásná, i když dost rychlá. V jedné RZ Martina spočítala rychlostní průměr přes 124 km/hod. Ideální na seznamování se s R5 (smích).“

Naznačuješ startem s R5, kam by se mohly ubírat tvé další kroky?

„Možná ano.“

Říká se, že vítězná sestava se nemění. V případě Martiny Kalistové to asi bude platit, ale u vozu?

„Potenciál Opelu Adam Cup jsem myslím už vyčerpal. Mít k sobě od začátku někoho tak zkušeného jako je Martina, je obrovskou výhodou. Stojí za tím „Kalda“ (pozn. Jiří Kalista), který mne naučil řídit auto a pak ji do něj vedle mne posadil. Jinak bych samozřejmě jako začínající jezdec hledal spolujezdce těžko, když člověk nemá nic za sebou, nikdo si vedle něj nesedne. A já jsem za vedení od Martiny moc rád.“

Tak tedy otázka napřímo, kde a v čem tě uvidíme v sezoně 2025?

„Chtěl bych jet, podobně jako letos, celou Rallysprint sérii plus několik vybraných závodů v rámci velkého mistráku. V čem to ale bude, zatím nevím ani já.“

Poděkování, vzkaz fanouškům…

„Ani nevím, jestli mám nějaké fanoušky?! I když asi ano, lidi celkem reagují na ty skoky, dost se komentoval taky náš průjezd příkopou na Barumce v nejzapeklitější zatáčce světa, nebo jak to pojmenovali… Takže díky všem za podporu, sledujte nás na facebooku, instagramu a hlavně choďte na rally!!!“