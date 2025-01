Jaroslav Petráš:„Sezona 2025 bude v omezeném režimu“

Gratuluji k mistrovskému titulu. Po loňském prvenství s Rally5 jsi korunu nejrychlejšího jezdce vyjel tentokráte s Rally4. Zdá se, že jsi na dobré vlně…

„Děkujeme! Je to tak, Adam Cup – Rally5 – Rally4.“

Byl nějak náročný přechod z Rally5 do Rally4?

„Ano i ne. Na jednu stranu Rally4 funguje výrazně lépe a hodně jezdci pomáhá a s tím rychle přichází sebedůvěra a rychlost. Věřím, že každý zkušenější jezdec se během jednoho závodu dokáže rychlostí přiblížit špičce startovního pole. Na druhé straně je o to těžší pochopit, kde získat těch posledních pár vteřin na každé erzetě. Pro mne osobně bylo ještě těžké si zvyknout na ty rychlosti, ve kterých dokáže „rally čtyřka“ jet prakticky všude – přizpůsobit své vnímání a získat nadhled mi trvalo minimálně tři závody.“

Co říkáš na konkurenci, která se sešla ve třídě? Po pěti sprintech měl každý závod jiného vítěze…

„Konkurence byla masakr! Dovolím si tvrdit, že od dob největší slávy kategorie R2 se taková konkurence v RSS nesešla… Já jsem si to užil moc, a navíc jsem potkal i staré známé z Opel Adam cupu a vlastně celé závodění mělo takovou „cupovou“ atmosféru. Na rychlostních zkouškách jsme byli rivalové, ale mimo ně na 100 % kamarádi.“

Předpokládám, že tvůj cíl bylo vítězství ve třídě, ale platilo to i při pohledu na konkurenci?

„Můj cíl na začátku sezony bylo umístit se v TOP3 v rallysprintovém mistrovství. Jaká bude konkurence, jsem více méně věděl už před sezonou. Co mne ale překvapilo, bylo, o kolik většina jezdců přes zimu dokázala zrychlit. Takže hned po Valašce jsem věděl, že budu potřebovat pomoc. Naštěstí mi pomocnou ruku nabídl Renda Dohnal a Honza Černý a za to bych jim chtěl moc poděkovat, jelikož náš rychlý posun v první půlce sezony je z velké části jejich zásluha.“

Valaška ti vyšla, ale na startu ve Slušovicích jsme tě marně vyhlíželi, proč?

„Zdenda (pozn. Zdeněk Omelka) jel celou sezonu paralelně ERC s Danem Poláškem a Kopná se kryla se závodem na Kanárských ostrovech. Já tedy celkem chápu, že si Zdenda místo Slušovic vybral Kanáry (smích). Věděl jsem to přibližně od března a snažil se najít adekvátní náhradu, ale ač to zní neuvěřitelně, žádný zkušený spolujezdec nebyl volný, a to jsem jich oslovil asi šest. Když jsem viděl, v jakém tempu se už na Valašce jelo, přišlo mi riskantní vzít si někoho s minimem zkušeností. Zároveň se našel i jezdec, který si chtěl naši Corsu na závod pronajmout, takže tím se to definitivně vyřešilo. Teď s odstupem času mne to mrzí hodně, ale i přesto si myslím, že to bylo správné rozhodnutí a delší čas mezi závody jsem využil na maximum.“

V Plzni tě o lepší výsledek připravil retardér. Věřil jsi po západočeském sprintu, že je naděje na konečný titul?

„No jo, retardéry – to je moje specializace (smích). Upřímně, na boj o titul jsem v té době ještě vůbec nemyslel… Já se soustředil na to, abych dokázal zrychlovat, poznal gumy, auto, set-up… Ač to nemusí dle výsledků tak vypadat, tak z Plzně jsem odjížděl s pozitivním pocitem, jelikož jsme ve druhé sekci na Honzu Dohnala ztráceli o 1s/km méně než na Valašce s menším nasazením z mé strany, takže jsem věděl, že jdeme správným směrem. Naopak po Plzni jsem si začal říkat, že bychom o titul mohli i bojovat…“

Dokázal jsi zvítězit v Příbrami a na Moravě. Obzvláště na moravském sprintu mne překvapil při vyrovnanosti třídy tvůj náskok před soupeři. Ty znáš zkratky na erzetách?

„Příbram je naše domácí soutěž, přesněji řečeno moje i našeho týmu Brynda racing, takže jsem věděl, že nám to tam bude sedět. V první erzetě jsme nasadili tempo, které jsme pak drželi celý závod – nahrálo nám do karet, že přes teplé a suché podmínky byl nižší grip, což vyhovuje našemu nastavení auta a i mně osobně. Se Zdendou jsme poprvé viděli, co ta Rally4 vlastně umí (smích).

Na Moravě to byl jiný příběh – závod mi hodně sedl, po Příbrami asi nejvíce, takže jsem věděl, že budeme bojovat o vítězství. Ani podmínky nás nezaskočily, jelikož takové jsou na Moravě každý rok… Nikdy před tím jsem nejel na mokru na pirellkách, takže to byla největší neznámá. Na předchozím závodě ve Vyškově jsme hodně laborovali s nastavením auta a zkoušeli různé varianty, což úplně nedopadlo dobře a závod jsme si tím pokazili, ale zase jsem získal jistotu s nastavením auta a práci s gumami, a to vše jsme zúročili právě na Moravě. Výsledek na Moravě je tudíž odrazem práce, co jsme udělali ve Vyškově… Tady bych chtěl poděkovat všem z Brynda racing, jelikož díky jejich zkušenostem nemusím řešit nic jiného než sebe. Zároveň mi pomůžou, když chci na autě něco změnit, a úplně nejdůležitější je, že mi umí říct, že už to stačilo a ať nic neměním (smích).“

Zastavím se ještě u posledního sprintu, kde jsi více jak polovinu závodu vedl třídu. Jak těžké bylo pro tebe koncentrovat se na to sprint dokončit?

„Toto je draze vykoupená zkušenost z Barumky 2022, kterou nám stačilo pouze dojet na získání titulu ve třídě RC5. Přesně tak jsem k tomu přistoupil a chtěl pouze dojet a mohu říct, že to bylo velmi nezábavné a nakonec stejně závod skončil nehodou a odstoupením. Od té doby jedu každý závod vyhrát, a jestli máme odstoupit, tak aspoň se vší parádou (smích). Jediné, co jsme na Vsetíně udělali jinak, byla velmi defenzivní volba pneumatik, u které jsme věděli, že nás nikde nepřekvapí, ale bude nás to stát mnohem lepší čas. Nebylo to špatné rozhodnutí, ale měli jsme pomalý defekt, což nás stálo nějaký čas a na předposlední erzetě jsem udělal dvě chyby a bylo rozhodnuto. Na jistotu jsem jel tedy jen poslední rychlostní zkoušku, ale tím, že to byl třetí průjezd, tak mi to ani tak moc nevadilo…“

Pro letošní sezonu ti četl rozpis Zdeněk Omelka, opět dobrá volba?

„Nejlepší! Od prvního závodu nám vše klapalo a udělali jsme společně hodně práce na rozpisu a nastavení auta (ať už jsme zjišťovali, co funguje a co ne). Zdenda se navíc díky zkušenosti z celé sezony v ERC letos neskutečně posunul, takže jsem rád, že jsem mohl být u toho. Máš před sebou skvělou spolujezdeckou budoucnost, Pikaso! (smích).“

Uvažuješ o posunu dál?

„Ne. Koupili jsme novou Corsu se specifikací Evo, takže v Rally4 zůstanu.“

Jaké jsou plány a cíle pro příští rok?

„Mám velké štěstí, že mne v závodech podporuje táta, ale zbytek si stejně musím platit sám. Posledních pár let jsem závodění věnoval spoustu času a úsilí, ale příští rok musím dát do popředí svou kariéru. První půlku sezony se tedy nikde neobjevíme, možná ve druhé půlce bychom mohli jeden nebo dva vybrané závody dát. Když půjde vše dobře, budeme se pravidelně účastnit soutěží v roce 2026.“

Poděkování a vzkaz fanouškům…

„Mým největším fanouškem je moje rodina, takže největší poděkování patří jim! Moje žena s naší Aničkou mne často na závody doprovázejí, i když je to pro ně dost náročné, je pro mne velkou podporou vidět je na rampě nebo u RZ. Dále bych chtěl poděkovat každému, kdo nám drží palce online nebo u trati – cením si toho, že si vybrali někoho, kdo nemá žádnou závodní historii a pouze si plní svůj sen na legendárních tratích českých RZ. Díky!“