Aleš Loprais: Očekávám těžký a tvrdý Dakar

Stavba nového soutěžního vozu trvala sedm měsíců. Instaforex Loprais Team se držel osvědčené koncepce kapotového kamionu s centrální nosnou rourou a nezávislým zavěšením náprav, ale implementoval také celou řadu novinek. K těm nejzásadnějším patří použití jiného motoru a automatické převodovky.

Novým klíčovým partnerem dakarského projektu se stala společnost Praga, jež dala soutěžnímu speciálu své jméno.

„Praga a Instaforex Loprais Team spolupracují už nějakou dobu. Letos jsme se rozhodli spojit síly naplno a doufáme, že projekt čeká zářivá budoucnost," říká Jan Martínek, technický ředitel společnosti Praga Cars. „Praga V4S DKR je nádherný stroj. Značka Praga se v posledních letech zabývá hlavně výrobou sportovních okruhových vozů a za design modelu R1 často sklízíme chválu. Díky novému dakarskému speciálu ale jednoznačně přibyla další designová hvězda."

Premiérový ročník Rally Dakar v Saúdské Arábii bude podle všeho pro novou techniku důkladnou prověrkou.

„Jsem přesvědčený, že při stěhování do nové destinace budou chtít organizátoři ukázat, že se pořád jedná o nejdrsnější soutěž světa. Proto rozhodně očekávám těžký a tvrdý Dakar. A nejen pokud jde o trať. Čekají nás velmi nízké teploty, v noci i kolem nuly. Bude se brzy stmívat, už kolem půl páté. To vše bude velmi náročné pro servis. Pojede se na obrovských otevřených plochách, na nichž se snáz dělají navigační chyby. Ale bude to nové pro všechny a startovací čára bude vyrovnanější, než když se neustále jezdilo stejnými místy, která měly velké týmy už dobře zmapována," věří Aleš Loprais.

„Přesto bude měřítkem pro všechny opět Kamaz. Jsou to neuvěřitelní profíci, kteří jdou jen za vítězstvím. Ostatní se jim budou znovu snažit vyrovnat. Ale já to vítám. Kdyby tam nebyli, tak kategorie kamionů není zdaleka tak zajímavá."

"My chceme vyzkoušet nový stroj a zároveň si to užít. Jak je o nás známo, nikdy nejedeme na Dakar jenom tak, ale nebudu dělat silácké řeči a mluvit o konkrétních výsledkových ambicích. Celý tým jde do závodu s pokorou. Stát se může cokoliv, nicméně osobně určitě odjíždím s dobrým pocitem," říká 39letý pilot, jehož posádka se na Dakaru 2020 představí v roli oficiálních ambasadorů Autoklubu České republiky.

„Jsem rád, že Autoklub ČR může být partnerem projektu, jehož součástí jsou tak slavné značky jako Praga a Loprais. Kromě toho, že budeme samozřejmě držet palce a věřit v co nejlepší výsledek, snažíme se také domluvit, aby ambasadoři měli vyhrazený prostor v médiích, hlavně v České televizi. To je hlavní smysl naší spolupráce," vysvětluje prezident AČR Jan Šťovíček.

Osvědčené „ingredience", nové složení

Úkoly palubního mechanika bude v Lopraisově posádce už podruhé plnit Petr Pokora. V případě 40letého Plzeňana půjde o čtvrtý start na Dakaru. Nejlepšího výsledku dosáhl letos v Peru, kde společně s Lopraisem obsadili pátou příčku v kategorii kamionů.

„Máme za sebou tři úspěšné testy, při kterých nám z auta nic neupadlo, přestože jsme čekali, že se to stát může. Nevím, jestli to je špatně nebo dobře. Snad dobře. Tedy pokud to tak vydrží i v závodě. S sebou jsme sbalili hlavně věci, o kterých jsme si mysleli, že by mohly odejít nebo bychom je mohli zničit. Ale vyrobit všechno duplicitně v tak krátké době nebylo reálné," vysvětluje Petr Pokora, který se významnou měrou podílel na stavbě vozu a od jara do listopadu trávil většinu času ve frenštátských dílnách Instaforex Loprais Teamu. „Myslím, že auto funguje perfektně. Alešovi vyhovuje automatická převodovka. Naplno využívá jejích výhod. V podstatě může jen točit ‚kolečkem' a věnovat se tomu, čemu má."

Za navigaci bude zodpovědný Khalid Alkendi. 46letý spolujezdec ze Spojených arabských emirátů absolvoval v letech 2011-13 tři ročníky Rally Dakar v Jižní Americe a dvakrát se prosadil na stupně vítězů v kategorii sériových osobních automobilů. V roce 2017 navigoval Lopraise na Silk Way Rally.

Navzdory dřívější spolupráci jednotlivých členů posádky bude Rally Dakar 2020 prvním závodem, který Loprais, Alkendi a Pokora absolvují společně. Dosud se v této sestavě potkali pouze během listopadových testů.

Zostra do nového roku

42. ročník Rally Dakar se pod vedením nového ředitele Davida Castery pojede od 5. do 17. ledna v Saúdské Arábii. Trať z Džiddy do Al Qiddiye měří celkem 7856 kilometrů, z nichž se 5097 km pojede v rámci rychlostních zkoušek rozdělených do dvanácti etap. Tři čtvrtiny trasy povedou v písku nebo po písčitých tratích nejrůznějšího charakteru.

Instaforex Loprais Team se závodu zúčastní v jedenáctičlenné sestavě, která bude mít k dispozici dva doprovodné kamiony a jeden novinářský vůz Mercedes-Benz X. Tým odletí do Saúdské Arábie 31. prosince. Na Nový rok si v přístavu vyzvedne veškerou techniku a vydá se na dvoudenní testování v poušti. Slavnostní start proběhne v Džiddě v sobotu 4. ledna. O den později je na programu první etapa.

Víte, že...

...Aleš Loprais je jedním ze tří českých účastníků Dakaru 2020, kteří si proslulý závod vyzkoušeli nejen v Jižní Americe, ale už i v Africe?

Kromě frenštátského závodníka se podobnou bilancí mohou pochlubit pouze Josef Macháček s Miroslavem Zapletalem. Aleš Loprais startoval v Africe v letech 2006 a 2007, v letech 2009 až 2019 nevynechal žádný z jedenácti jihoamerických ročníků.

...Aleš Loprais je ve startovním poli Dakaru 2020 jediným českým řidičem kamionu, který se už dokázal prosadit na stupně vítězů?

V roce 2007, kdy se Dakar naposledy jel v Africe, obsadil s Petrem Gilarem a Tatrou 815 třetí místo. V Jižní Americe dosáhl nejlepšího výsledku v roce 2015, kdy s vozem MAN skončil čtvrtý. Pokud Aleš Loprais dakarskou rally dokončil, vždy se v hodnocení kamionů umístil v první sedmičce.

...Aleš Loprais je ve startovním poli Dakaru 2020 také jediným českým řidičem kamionu, který dokázal vyhrát etapu?

Nejrychlejší čas dne si připsal devětkrát. Z českých jezdců má lepší bilanci pouze Alešův strýc a šestinásobný dakarský vítěz Karel Loprais.