Jan Houšť zpět na horké sedačce spolujezdce

Oba dva členové nově složené posádky budou moci navazovat na své úspěchy minulých let. Jiřímu Rybákovi se v loňské sezoně podařilo obsadit čtvrtá místa ve třídě 5 jak v MČR v rally, tak v Rallysprint sérii. Přestože šlo o jeho první kompletní sezónu, dokázal například zvítězit ve třídě při Rally Pačejov. Jan Houšť v minulých dvou letech působil v roli manažera týmu DH Racing, nicméně ještě v roce 2018 získal po boku Petra Krajči mistrovské tituly ve třídě 8 v MČR v rally i v Rallysprint sérii a navíc ještě i vicemistrovské tituly ve třídě 5 v Rallysprint sérii v roce 2019 a ve třídě 8 ve slovenském mistrovství v roce 2018.

Oba členy nově složené posádky jsme vyzpovídali na téma jejich plánů a předsevzetí do nové sezony, ale zavzpomínali jsme i na sezonu loňskou. Nejprve jsme se zeptali jezdce Jiřího Rybáka.

Jirko, v druhé polovině loňské sezony po přestupu do nového Renault Clio Rally4 jsi začal být poměrně výrazně vidět, když ses kromě medailových příček ve třídě začal umísťovat i v první desítce Rallysprint série absolutně a na pomezí druhé a třetí desítky v MČR v rally. Jak bys za sebe zhodnotil loňskou sezonu?

JR: „Já jsem v první řadě moc rád, že mám vůbec možnost v rallye startovat. Za skvělou partu z obou týmů City Taxi Racing i DH Racing a všechny sponzory, kteří na mě nevyvíjí tlak na umístění, ale mají radost i z drobností, jako já.

Sezona byla o sbírání zkušeností a myslím, že postup z „Nkového“ Clia na Rally

4 byl správným krokem. Každý závod znamenal posun o kus dál, kde jsem poznával limity auta i svoje.

Na loňské závěrečné Rallye Český Krumlov už jsem se pohyboval na prvním místě ve třídě a atakoval TOP 3 ve dvoukolkách. Pak jsem to trochu smolně zahodil do lesa, ale i to dnes beru jako další zkušenost, která k rallye prostě patří. Pro mě je třeba neskutečné, co opět dokázali kluci z DH Racingu, kteří auto i mě dostali v neděli opět na start.

Prostě pořád fantastické nové zážitky a zkušenosti. Takže sezóna byla super a také obrovská škola.“

Jak jsme již částečně zmínili, první polovinu loňské sezony jsi absolvoval ještě se starším Renaultem Clio Sport a na moderní Renault Clio Rally4 sis mohl začít zvykat až od loňské Barum Czech Rally Zlín. Můžeš tyto dva vozy porovnat?

JR: „Starší Clio je rozhodně perfektní volbou pro získání zkušeností. Výkon a odezva podvozku je naprosto dostačující k tomu, aby člověk stíhal poslouchat rozpis, volil stopu a u toho řešil samotné řízení. Rozhodně předčilo moje očekávání a je s ním hodně zábavy za rozumné peníze.

Clio rallye 4 je už úplně jinde. Především má podstatně větší možnosti nastavení. Vše je stavěno na závodění a není to jen upravená sériovka.

Dle mě je asi největší rozdíl v řazení a brzdách. Nevím, jak bych ty vozy porovnal, protože je to každé úplně jiná kategorie. V Rally4 je už to svezení o poznání veselejší, ale zároveň o hodně dražší, takže ono má všechno své plus a mínus. Pro mě je fantazie, že mohu tento vůz řídit.“

Jaké jsou tvé plány na letošní sezonu a na co si v ní v duchu troufáš?

JR: „Chtěl jsem začít jednou velkou novinkou, ale začnu tím důležitějším. Plány jsou bohužel hodně ovlivněny momentální situací. Velká část mých zaměstnanců - spolupracovníků jsou lidé z Ukrajiny. Je pro mě těžké přemýšlet nad zábavou, když moji spolupracovníci a jejich rodiny prožívají něco, co si neumíme ani představit.

Takže plány jsou celkem prosté. Chtěli bychom odjet sezonu tak, abychom neudělali ostudu a pokusili se tím i nějak pomoci Ukrajině. Připravujeme s týmem sbírky a akce, kterými bychom mohli buď materiálně nebo morálně podpořit lidičky z Ukrajiny.

A teď tedy už k té novince. Jsem moc rád, že mohu pro letošní sezonu počítat s novým a hlavně snad stálým spolujezdcem. Vedle mě na sedačku usedne Honza Houšť, se kterým máme stejné oktanové číslo v žilách a stejný zápal pro rallye. Jsem moc rád, že souhlasil a doufám, že nám to jako posádce půjde. Do teď se o nás staral jako manager týmu DH Racing. Protože ale v depu strašně rychle mizelo občerstvení, tak ho raději posadím vedle sebe, aby zbylo i na ostatní J

Na co si v duchu troufám? Já už netoužím tolik po vavřínech. Strašně rád bych měl z každého závodu dobrý pocit, že jsem udělal maximum a nezklamal ty co mě podporují. Když to klapne na dobré umístění, tak to bude jen bonus, ale konkurence je veliká.“

O vyjádření k okolnostem návratu na „horkou“ sedačku jsme požádali také Jana Houště, spolujezdce a zároveň manažera týmu DH Racing, který provozuje oba dva vozy týmu City Taxi Racing.

Honzo, co Tě vedlo k návratu na sedačku spolujezdce po dvouleté odmlce?

JH: „Ahoj všem fanouškům, pauza byla delší, než jsem čekal, ale role manažera mě velmi bavila a byl jsem rád, že mohu být na závodech. Už minulý rok jsem měl velmi zajímavou nabídku, ale ta bohužel nevyšla, a tak jsem si řekl, že už helmu pověsím na hřebík a zůstanu pouze ve funkci manažera. Nicméně letos v lednu, když jsme řešili spolujezdce k Jirkovi, tak jsme se domluvili na spolupráci spolu. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Doufám, že navážeme na úspěchy, na které jsem zvyklý od „Balvana“ (Petr Krajča).“

V týmu DH Racing se budete v letošní sezoně starat hned o dvě posádky, když s druhým Renaultem Clio Rally4 pojede ještě Luděk Blanda. Půjde tvá staronová role spolujezdce skloubit s rolí týmového manažera?

JH: „Rozhodování bylo dlouhé, stále to mam jako zábavu, jsme malý rodinný tým. Ale jsem přesvědčený, že to bude všechno v pohodě. Samozřejmě rozhodující bylo, že jedna Rally4 pojede MČR a druhá Rally4 by měla jet sprinty, pokud se neobjeví nějaký nájemce.“

Disponuje Váš tým ještě i staršími Renaulty Clio Sport a jsou tyto případně k dispozici k pronájmu?

JH: „Ano, náš momentální vozový park je 3x Renault Clio Sport a 2x Renault Clio Rally4, všechny vozy jsou k pronájmu. Máme v hlavě i nějaké firemní akce či nějaký cup pro začátečníky, třeba v Kopřivnici.“

Jirko a Honzo, děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho štěstí a úspěchů v letošní sezoně!