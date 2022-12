Urbani závodili na Rallye Legend San Marino

Můžeš mám popsat jak závod probíhal?

„Závod v San Marinu je poměrně specifický podnik a rozhodně nezapomenutelný zážitek. Soutěž jako taková vám nabídne nekonečnou škálu nových věcí. Třeba takové administrativní přejímky, ty byly docela vtipné. Vzhledem k tomu, že se sotva domluvíme v ČR, natož tak v Itálii. Takže jsme chodili asi 15 minut po budově, kde byly přejímky než jsme vůbec pochopili, kam máme jít . Musím podotknout, že závod vypadá stejně jako každý jiný, ale ani z daleka není stejný. Mají sice krátké RZ, ale to co tam pořadatelé namotají na 10km se rovná našim 20km. Po dlouhé době jsem se dostal na erzetu, kterou jsem v podstatě ani nevěděl jak napsat. První den jsme se hrozně těšili, až se dostaneme na start, ale zároveň jsme měli strach z neznámého. Bylo to poprvé co jsme jeli soutěž v zahraničí. Na Rallye Legend mají podmínku, že se musí startovat na jejich pneu. S tím jsme počítali, jenže problém byl, že nám spletli objednávku a na dvě auta jsme měli jen dvě sady gum a hned po první sekci jsme zjistili, že je to problém. První sekce měla cca 3km, taková show pro lidi, moc pěkný zážitek, ale bohužel pro nás jsme byli schopni za 3 km zničit čtyři pneumatiky, kterých začalo být nedostatek. Tento problém jsme nakonec vyřešili. Pořadatelé nám vyšli vstříc a udělili nám povolení jet s našimi pneu.”

Druhý den jste měli technické problémy… Jak při takovém závodě funguje třeba servisní zóna?

„Ano, při třetím průjezdu jsem odrovnal stálý převod na převodovce. Ale byli jsme připraveni úplně na vše, takže jsme svolali mechaniky a šli šroubovat převodovku. Musím jen říct, že oproti našim závodům byla servisní zóna po celém San Marinu. Všude kde byl kousek místa jako třeba na parkovišti nebo na benzinkách. Paradoxně jsme postavili servis a pak jsme zjistili, že auto v servisu je jen před soutěží a pak celou soutěž se tam neobjeví. Tohle je třeba nová zkušenost a fakt zážitek. Jinak jak jsme se do toho dostali, tak už to bylo jednodušší. Ještě nás zarazila jedna věc. Nevím proč, ale v Itálii jezdí asi jen v noci, protože my jeli ve dne až poslední den. Jinak všechny dny jsme etapu končili klidně i ve 4 ráno, a to je hodně těžké, na to u nás zvyklí nejsme. Je toho spousta co jsme prožili i zažili, ale to se nedá jen tak shrnout. Rozhodně bych přál každému zažít atmosféru závodu v San Marinu.”

Jak hodnotíš výsledek? Splnil závod vaše očekávání?

„S naším výsledkem jsme maximálně spokojeni. Závod jsme hlavně brali jako show, to bylo na prvním místě. Konec konců jet takto daleko a honit se za pohárem a ve finále si vás nikdo nevšimne, to jsme nechtěli. Jenže nás dali do třídy, kde byly o hodně slabší vozy. Až si myslím, že to nebylo úplně fér vůči našim soupeřům. My se přijeli bavit, a to jsme dělali. Na časy jsme nehleděli, ale i přesto to tam padalo a vyhráli jsme třídu. Takže jestli splnil závod očekávání? Myslím si, že víc než to. Všechno co jsme zažili, to si prostě nekoupíte, to se musí zažít na vlastní kůži.”

Dá se závod porovnat například se Star Barum rally Zlín?

„Abych vám to trochu přiblížil jak takový závod asi vypadá a srovnám to s naší Barum rally, tak si představte, že tohle je asi ještě tak 5x větší show. Lidé jsou úplně všude. Dokonce i Italové se naučili křičet naše jména. Kam se podíváte, tam jsou velké zástupy lidí, že se pomalu ani nedá projet autem. Na známý “kruháč” čekají lidé už šest hodin předem, aby zabrali místo. Je nepředstavitelné, co dokáže tolik lidí udělat za atmosféru, to vás prostě pohltí.”

Vzkaz na závěr...

„Chtěl bych vzkázat všem fanouškům, kteří nás podpořili nejen v Itálii, že děkujeme. Bez vás bychom ani o startu na Rallye Legend nepřemýšleli. Přísahám, že v San Marinu v jednu chvíli bylo více Čechů jak Italů. Jinak samozřejmě celému týmu děkujeme za pomoc, bez mechaniků a zázemí co jsme měli bychom to nezvládli. A teď to nejdůležitější. Ten kdo vše vymyslel a udělal ze snu realitu je náš Jarmilek – můj spolujezdec Jaroslav Urban. Postaral se o to, aby nás znali nejen u nás, ale také v Itálii, za což mu patří veliké poděkování.”

Pro fanoušky, kteří chtějí zavzpomínat a alespoň trošku nasát atmosféru z letošního podniku Rallye Legend San Marino posádka vytvořila video, mapující průběh celé soutěže. Video ke zhlédnutí zde:

https://www.youtube.com/watch?v=NXp5YdtI4xM