Rally Monte Komvet s několika překvapeními

První lednovou sobotu si v Kopřivnici dali dostaveníčko ti, kteří fandí rychlým kolům a soubojům se soupeři a časem. A že byli jezdci hladoví po možnosti usednout do soutěžních aut a pevně sevřít v rukou závodní volant, svědčil počet přihlášených. Na polygonu se sešlo 45 závodníků z Česka, Rakouska, Slovenska a Polska, pro které byla připravena rychlostní zkouška v délce 8 km, která se jela pětkrát. Do celkového hodnocení se započítávalo pět nejrychlejších časů a perličkou byla ryze noční erzeta. Pro některé jezdce byla noční zkouška novinkou, jiní se cítili ve tmě jako ryba ve vodě. Pohled do startovní listiny nabízel několik zajímavých jmen. Do oka hned padlo jméno Jakuba Jírovce, jenž startoval s Alpine A100 RGT nebo navrátilce na soutěžní tratě Martina Severy se Škodou Fabia R5. Martin si do Kopřivnice přijel otestovat, zda nezapomněl soutěžit a taky sladit spolupráci s Martinou Šlehoferovou před nadcházející sezónou. O zpestření se měli postarat jezdci s vozy Toyota Yaris GR, kterých se sešlo na startu hned sedm. Mezi přihlášenými pochopitelně nechyběl ani David Komárek a Kiki Fillová, ani další pravidelně startující jezdci. A ještě jednu sportovní perličku musím vyzdvihnout – na start se postavil i Bruno Gryc, který v pátek oslavil desáté narozeniny a o den později již seděl pod vedením otce v BMW E46 Compact. „Komvetracing a Hobby rallysprint společně již pošesté uspořádali akci pro profi i hobby jezdce: Rally Monte Komvet. Primárně je akce určená pro zákazníky a přátele firmy KOMVET racing s vozy Evo, Sti, RS a GR. Samozřejmě vždy rádi uvítáme profi jezdce s „erkovými" automobily, kteří potřebují otestovat techniku, nebo hobby začátečníky, kteří teprve začínají s motorsportem. Naší snahou je uspořádat hodnotné závody, kde si každý najde svého soupeře a užije si atmosféru podobnou velkým závodům,“ nastínil myšlenku závodu její hlavní organizátor David Komárek.

Rally Monte Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

I když se jednalo o lednovou soutěž, po sněhu nebyla na trati ani památka, jen místy se objevila ledová plotna z vytékající strouhy. I proto měli všichni soutěžící jednodušší volbu pneumatik. Přesto nebyla nouze o dramatické momenty. O ten největší se postaral Petr Kořínek, když jeho pěkné Subaru lehce zahořelo, ale pohotovost posádky a hasičský přístroj zabránily většímu poškození. V zápalu bojů nebyla nouze o „hodiny“ nebo nesprávně projeté retardéry. Na konci závodu byly vidět na tvářích jezdců úsměvy, a o to šlo pořadatelům především.

Rally Monte Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Samotný závod byl rozdělený do pěti kategorií. Sériové dvoukolky ovládl Jiří Diviš s Volkswagenem Polo, mezi závodními dvoukolkami byl nejrychlejší rakouský jezdec Dominik Senegacnik, který startoval s Opel CorsaRally 4.

Ve „třídě s restriktorem“ jasně dominoval Jakub Jírovec s krásnou „Alpinkou“, závodním čtyřkolkám David Komárek s Mitsubishi Lancer EVO V a sériovým čtyřkolkám Jiří Špalek s Yarisem.

Rally Monte Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Celkovou klasifikaci lednového závodu ovládl David Komárek, jenž najel na druhého v pořadí Jana Procházku (Subaru ImrezaSTi N12) padesát vteřin. Třetí dojel při svém druhém startu s „Alpinkou“ Jakub Jírovec, přičemž o stříbrnou příčku přišel mladý jezdec v závěrečné zkoušce. Nepopulární čtvrtá příčka v součtu časů vyšla na Jiřího Špalka (Toyota Yaris) a pětici nejrychlejších uzavřela jediná žena za volantem Kiki Fillová. Nejrychlejší dvoukolka s Dominikem Senegacnikem za volantem Corsy Rally4 dojela šestá, desítkový Lancer s Jirkou Kratochvílem sedmý a o necelou vteřinu a půl později byl na osmém místě klasifikovaný Martin Severa (Škoda Fabia R5). Do výčtu výsledků první desítky zbývají dvě místa a ta obsadili jezdci s Yarisy, konkrétně Tomáš Kůrka devátý a desátý Karel Stehlík. A pokud se ptáte na desetiletého Bruna z Polska, tak vězte, že postupně zrychloval, a i když dokončil závod hluboko ve výsledcích, tak do budoucna se máme na co těšit.

Rally Monte Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

David Komárek: „Kopřivnici mám rád, je to výborný testovací areál, v podstatě jsou zde zastoupeny všechny typy zatáček. Ideální pro ježdění v zimní pauze. Od začátku jsem jel rychle, tentokrát jsem zkoušel, jak bude rychlý ultra čistý styl. Rádi bychom letos startovali na 3-4 soutěžích, takže se prostě udržuji v "rally" kondici. Druhý úkol, který mám, je koučovat Kiki Fillovou nejen jako navigátora, ale hlavně jako pilota. Každým odjetým závodem Kiki zrychluje, její 2. absolutní čas na RZ4, kde byla hned za mnou, tu její rychlost dostatečně ukazuje. Třetí „položka" je nový Yaris GR, se kterým jede Jirka Špalek. Auto v naší úpravě již podruhé vyhrálo třídu, a to s velkým náskokem a v konkurenci šesti jiných Yarisů a skončilo čtvrté absolutně. Jsme tedy spokojeni, že jdeme správnou cestou. Tato nová moderní 4x4 auta jsou výbornou volbou a náhradou za již málo dostupná Eva nebo Sti...“

Rally Monte Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Jakub Jírovec: „Po Setkání mistrů, kde jsem jel s Alpinou poprvé „ostře”, jsme si trochu pohráli s nastavením a potřeboval jsem někde vyzkoušet, jestli to byl krok správným směrem. RallyMonte Komvet je na tohle super, je tam čas si dost věcí vyzkoušet a najet relativně hodně kilometrů. Krom toho jsem se hlavně těšil, až do Alpiny zase usednu. Jsem rád za každý kilometr, který s ní můžu odjet, a upřímně mohu říct, je to neuvěřitelný zážitek. Musím pochválit Davida a celou jeho partu za pěkně zorganizovaný závod, hezky namotaná trať a vše hladce odsýpalo. Navíc, přístup pořadatelů byl doslova vzorový ostatním podnikům. Já jsem postupně zrychloval, s autem si začal víc a víc rozumět a poznával, jak se auto chová v různých situacích. Samozřejmě se to neobešlo bez malých chybiček. Super bylo i to, že jsme si mohli s Kubou Kunstem zkusit nový rozpis. Čekal jsem, že bude mít Kuba trochu problém s tím, jak je auto rychlé, ale četl vše absolutně na jedničku. Jsem opravdu rád, že jsem se mohl svézt a moc se těším na další kilometry s Alpinou.“

Rally Monte Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Martin Severa – „Po dvaceti letech od mého posledního závodu s Fordem Escortem se u mne zrodila myšlenka pro rallyový návrat. V listopadu jsem proto pořídil zbrusu novou Fabii Rally2 evo, o jejíž servis se starají kluci z Brynda racing. V letošním roce bude prioritou najet s autem co nejvíce kilometrů v rámci testů. V Kopřivnici jsem si v předešlém víkendu částečně vyzkoušel fungování v závodním režimu, oživil psaní rozpisu a mohl si oproti dosavadním testům na trati porovnat i časy se soupeři. V plánu mám pozvolně nastoupit do závodů jak v ČMPR tak v MČR, na které se s Martinou domlouváme na dlouhodobější spolupráci.“

Martina Šlehoferová – „Moji účast na Monte Komvet zorganizoval Jirka Brynda, který mě oslovil, zda bych nechtěla Martina navigovat. Po prolustrování jeho ewrc profilu jsem na nabídku kývla a Martin ukázal, že tohle se prostě nezapomíná a závod jsme si skvěle užili! Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí tak skvělého a naprosto fungujícího týmu a pokud se naskytne další možnost spolupráce, budu moc potěšena. Za celý tým bych chtěla poděkovat za výborně zorganizovanou soutěž, která nabídla velmi pěkné rychlostní zkoušky a vše fungovalo jako na drátkách!“ Martin Severa

Jiří Špalek – „Za mne super akce, která byla dobře zorganizovaná partou skvělých lidí. Svezení jsem si užil. Co se týká Yarise tak se nás tam sešlo šest, což byla celkem slušná konkurence je to samozřejmě něco jiného jezdit v normě na kopci a nebo v Yarise 4x4 byť v sérii . Měl jsem možnost vyzkoušet pár čtyřkolek, ať to bylo Mitsubishi Subaru nebo Focus RS a každé to auto má svoje plus a mínus, ale u Yarise jsem našel zatím jenom samé plus. Je dobré, že v Kopřivnici se sešlo velké startovní pole aut různých tříd a kategorii, ať profi jezdci, tak amatéři a myslím si, že Toyota si nevedla špatně v celém startovním poli, nicméně je to vidět na časech .“