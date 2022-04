Pražská derniéra s magií čísla 21

Poslední sobota měsíce března byla ve znamení vítání nové sezóny automobilových soutěží. Této role se skvěle zhostili pořadatelé XXVI. TipCars Pražského rallysprintu, když se rozhodli nahradit tento vloni zrušený volný podnik z důvodu pandemických opatření právě v netradičním jarním termínu. A tato změna se organizačnímu týmu vyplatila i v podobě ideálního, doslova letního počasí s vysokými pocitovými teplotami. Novinkou letošního ročníku bylo také zavedení staronových rychlostních zkoušek mimo areál stadiónů na pražském Strahově do celkového programu soutěže. Celkem šest měřených úseků mělo délku necelých 48 kilometrů a skupina 44 přihlášených posádek se ráno nejprve vydala do okolí metropole, aby se nakonec vrátila na dvě poslední a divácky oblíbené okruhové rychlostní zkoušky na Strahově.

A zatímco svět české rally vítal novou sezónu, tým Racing21 pojal pražské klání i jako loučení s velmi úspěšným vozem Opel Kadett C GT/E, který dopomohl svojí výkonností a spolehlivostí posádce Štajf – Zelinka k loňskému titulu mistrů Evropy ve FIA EHRC. Pro Pražský rallysprint se však do role navigátora vrátil již počtvrté Karel Janeček, který je společníkem Vojtěcha Štajfa v týmu Racing21. Až na jednu výjimku dominovali se svým Opelem Kadett C GT/E v klasifikaci historiků na každém měřeném úseku. Pro navigátora a matematika Karla Janečka však nezůstalo magické číslo „21“ pouze v názvu týmu na startovní listině. Velmi vyrovnaným výkonem si Štajf s Janečkem zajistili také 21. pozici v absolutním pořadí soutěže, což byl vzhledem ke konkurenci a špičkové soudobé technice soupeřů vynikající výsledek.

„Já jsem si jarní Pražský rallysprint dnes velmi užil a možná bych trochu s nadsázkou doporučil jeho pořadateli Petrovi Mihulemu přesun na toto roční období i v dalších letech. Krásné počasí a skvělá divácká atmosféra na všech erzetách vrátila radost do rally po dlouhém pandemickém období. S Karlem jsme dnes neudělali chybu a naše auto opět prokázalo obrovskou míru spolehlivosti. Těžce se mi tak s ním bude loučit. Ale takový je život a Toyota Celica GT-Four ST165 připravovaná v naší dílně už nabírá na konkrétní podobě. Moc se těším na její ´vltavskou´premiéru,“ řekl v cíli spokojený Vojtěch Štajf.

Úspěšný start v tomto volném podniku zhodnotil i spolujezdec Karel Janeček: „Pro mě to byl navigátorský návrat do soutěžního vozu po dlouhých čtyřech letech a samozřejmě to bylo zpočátku na mém čtení rozpisu znát. Ale zvykal jsem si na Vojtovo velmi svižné tempo mnohem rychleji. Z vítězství ve třídě historiků mám samozřejmě radost, ale z pohledu mých matematických sympatií k magickému číslu ´21´ mě potěšilo právě umístění v celkovém pořadí. Jen málokdo si však všimnul ještě jedné jedenadvacítky v této soutěži. Přesně tolik sekund nás dělilo od zmíněné cílové pozice dvě erzety před cílem. Strahov prostě rozhodl v náš prospěch. Moc se mi také líbila celková atmosféra, máme skvělé rally fanoušky!“

Dalším podnikem s účasti týmu Racing21 bude úvodní soutěž letošní Rallysprint série a Poháru 2+. Vojtěch Štajf se na 27. ročníku Rallysprint Kopná v termínu 29. - 30. dubna vrátí téměř po roce za volant soutěžního vozu VW Polo GTI R5. Navigátorem mu bude zkušený František Rajnoha.



