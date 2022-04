MAREŠ A BUCHA ODJÍŽDÍ Z VALAŠKY JAKO LÍDŘI MČR

Právě pneumatiky byly jedním z klíčových faktorů od začátku až do posledních metrů soutěže. O náročnosti tratě se přesvědčila nejedna přední posádka. Bylo mnoho výletů mimo trať a jezdeckých chyb. Posádka LAURETA AUTO Škoda Teamu se však mohla spolehnout na své pneumatiky Michelin a trať zvládla také díky nim projet bez většího zaváhání.

„Valaška byla hodně náročná. Počasí si s námi už od shakedownu pohrávalo a volba pneumatik byla celý víkend náročná. Někdy se nám jí podařilo trefit dobře, jindy to bylo horší. V sobotu bylo hodně vytahaného bahna a v neděli to bez kompromisu v obutí podle mě ani nešlo. Po první etapě jsme nebyli od vedení daleko, proto jsme i s volbou obutí trochu zariskovali a pokusili se stáhnout naší ztrátu. Nedělní ráno nám ale úplně nevyšlo. Odpoledne jsme ale s pneumatikami zariskovali ještě víc a vyplatilo se to. Do poslední sekce jsme vyrazili se čtyřmi slicky, ale jen s jednou mokrou rezervou. Když pak začalo už před startem Juřinky docela hustě sněžit, nebyl jsem příliš optimistický. Juřinka nám ale vyšla a tu jednu mokrou pneumatiku jsme s Radkem nasadili až na poslední RZ. Radar mi totiž ukazoval, že bude sněžit nebo pršet zrovna v době, kdy budeme na trati. Nakonec se podmínky střídaly, ale na vodě jsme jeli až posledních 5 kilometrů a to bylo opravdu hodně těžké," komentuje průběh soutěže Filip Mareš, který zaznamenal během závodu tři dílčí vítězství na rychlostních zkouškách.

Filip s Radkem dokázali ze závěrečné sekce rychlostních zkoušek po prvotním nepříliš optimistickém výhledu vytěžit maximum. Ačkoliv se před ně v předposledním měřeném testu dostal Václav Pech, v tom závěrečném získali cenný skalp úřadujícího mistra Jana Kopeckého a poskočili před něj na druhé místo absolutního pořadí. Na vítězného Pecha ztratili pouhých 4,1 vteřiny!

Dramatický průběh Valašské rallye sledoval s velkým napětím i Jaroslav Jelínek, předseda představenstva akciové společnosti LAURETA AUTO: „Letos jsme zahájili s podporou ŠKODA AUTO již třetí sezónu spolupráce s Filipem Marešem a Radkem Buchou. Z umístění týmu mám obrovskou radost. Posádka odvedla fantastický výkon, dostat se před Jana Kopeckého je ohromný úspěch. Navíc soutěž byla vzhledem k proměnlivému počasí opravdu velice náročná. Za nás tedy obrovská gratulace a díky za skvělou reprezentaci!"

Filip Mareš z Valašského Meziříčí nakonec odjel jako lídr absolutní klasifikace mistrovství České republiky v rally před Janem Kopeckým, protože vůz kategorie WRC Václava Pecha nespadá do divize 1, která se počítá do celkového hodnocení MČR. Jako bonus se Mareš s Buchou vyhoupli i do čela průběžného hodnocení slovenského mistrovství.

„S výsledkem i výkonem celého týmu jsem spokojený. Vítězství nám uteklo sice o kousek, ale byl to pro nás první společný start v novém týmu a víme, kde se můžeme ještě posunout kupředu. O moc lepší vstup do nové sezony jsme si tak nemohli přát. Proto děkuji všem v týmu, Radkovi za super výkon na sedadle spolujezdce, soupeřům za krásné a vyrovnané souboje a hlavně všem partnerům za jejich podporu. Už teď se připravujeme na Rallye Šumava, kam se moc těšíme," dodává semčický jezdec, do kterého vkládá svou podporu již čtvrtým rokem také společnost Entry Engineering.

Další soutěž v rámci mistrovství České republiky v rally je na programu o prvním květnovém víkendu na Šumavě a LAURETA AUTO Škoda Team nebude na startu chybět.

PR