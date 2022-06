Racing21: Plzeňským stříbrem do čela Poháru 2+

Oproti původním optimistickým předpovědím počasí nakonec v průběhu plzeňské soutěže skropil několikrát tratě rychlostních zkoušek déšť, a všechny startující posádky tak na musely na dvě sekce rychlostních zkoušek o celkové délce 75 km řešit správný výběr pneumatik. Rozhodování bylo o to těžší, že přeháňky byly zejména odpoledne nepravidelné, kdy intenzivně zapršelo na startu rychlostní zkoušky, zatímco o pár kilometrů dál zůstala silnice suchá.

Posádka týmu Racing21 Štajf – Rajnoha startující opět s vozem VW Polo GTI R5 z dílen maďarského týmu Turán Motorsport se rozhodovala s ohledem na loňskou zkušenost s podobnými podmínkami na této soutěži, a do první sekce tak zvolila po nočním dešti pro přední nápravu suché pneumatiky RA7B a pro zadní nápravu soutěžního vozu pneumatiky Pirelli PZero RA7+B, tedy obutí do přechodných podmínek. Sebou však vezla ještě dvě rezervní kola s pneumatikami pro suchý povrch RA7B. To se nakonec ukázalo jako rozhodující v boji o druhé místo na pódiu.

Vojtěch Štajf zvolil v Plzni podobnou strategii jako v minulé soutěži v Kopné, tedy zahájit soutěž v co možná nejvyšším tempu. I díky zmíněné strategii přezouvání pneumatik v průběhu první sekce se mu nakonec podařilo získat desetisekundový náskok na třetího v pořadí. Svoji pozici pak s opětovným přezouváním vozu ve druhé sekci posádka ACCR Racing 21 týmu úspěšně kontrolovala. Odměnou bylo pro Štajfa s Rajnohou celkově druhé místo v pořadí soutěže, ale především následný postup na vedoucí pozici průběžného pořadí Poháru 2+ při Pirelli Rallysprint sérii 2022.

„Z druhého místa máme s Frantou velkou radost, protože se nám několikanásobná záměna pneumatik vyplatila. Ráno jsme nasadili měkká intermédia na zadek auta a poté přezuli zpět do sucha. Jen jsme to měli udělat už před třetí rychlostní zkouškou, tam už byla trať oschlá a zadek auta se nám už hodně přetáčel. To ale pochvalně ocenili naši fanoušci a nás to nestálo mnoho času. V druhé sekci hned na šestou zkoušku notně zapršelo, a tak jsme pár minut před startem přezuli a dali přechodné pneumatiky na kříž. Na poslední zkoušku jsme pak opět na auto vraceli komplet suché obutí. Na tratích Rallye Plzeň se také pozitivně podepsaly změny v nastavení, které jsme udělali během čtvrtečního předsoutěžního testu, a mně se tak s vozem jelo parádně,“ řekl k průběhu soutěže Vojtěch Štajf a dodal: „Vašek Pech s Petrem Uhlem jsou tady doma a vítězství si rozhodně zasloužili, s jejich skvělým vozem WRC a jezdeckým uměním jsme jim konkurovat nemohli. Nám na rozdíl od vítězné posádky šlo však nejen o výsledek tady v Plzni, ale také o průběžné pořadí v Poháru 2+, a v něm jsme se dostali do vedení. Opět musím pochválit profesionálně připravený vůz Polo GTI R5, který na českých soutěžích servisuje Turán Motorsport ve spolupráci s Racing 21. My jsme si to tady s Františkem hodně užili, měli jsme perfektní rozpis a odjíždíme proto z Plzně domů maximálně spokojeni.“

Dalším startem týmu ACCR Racing 21 bude 55. ročník maďarské Mecsek Rallye, čtvrtý podnik seriálu FIA European Historic Rally Championship, kde Vojtěch Štajf s Františkem Rajnohou usednou znovu do vozu Toyota Celica ST165. Soutěž se koná ve dnech 23. – 25. června 2022

Více informací o týmu na:

www.facebook.com/racing21rallyteam

Racing21_rallyteam

www.racing21.cz

Komunikace:

Tomáš Vaněk

PR manažer, RACING 21

E-mail: tomas.vanek@vizus.com

Mobil: +420 734 313 315