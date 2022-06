RUFA MOTOR-SPORT s Grzybom a Borkom do Hustopečí

Pre stabilného jazdca tímu, ktorým je šesťnásobný slovenský a dvojnásobný poľský absolútny rally majster, Grzegorza Grzyba bude hustopečská súťaž už treťou v priebehu posledných štyroch víkendov. Najskôr to bola už spomínaná Rallye Tatry, ktoré Grzegorz spoločne so spolujazdcom Tomaszom Borkom absolútne vyhrali. Po voľnom víkende však prišla súťaž zaradená do seriálu FIA ERC Rajd Polski. Tu Grzegorz neštartoval pod slovenským tímom a za spolujazdca v tomto prípade použil Adama Biniedu. Výsledkom bolo šieste miesto v rámci európskej súťaže ako aj tretie v rámci poľského šampionátu. No a teraz sa znovu vracia pod krídla slovenského RUFA MOTOR-SPORT Teamu a do súbojov v rámci slovenského rally šampionátu. Navyše sa ku Grzegorzovi do Škody Fabia Rally2 evo posadí aj jeho spolujazdec spod Tatier, čiže Tomasz Borko. Spoločne sa táto dvojica pokúsi dojazdiť na čo najlepšom mieste a zobrať v Hustopečiach čo možno najväčší počet bodov do priebežného poradia Majstrovstiev Slovenska v rally 2022.



„Treba povedať, že Grzegorz je dobre rozjazdený a verím, že v Hustopečiach to aj súperom dokáže. Ideme bojovať o čo najväčší prídel bodov do slovenského šampionátu. Nebude to však vôbec jednoduché, bojovať tu budú aj niektoré posádky, ktoré sa v Tatrách nezúčastnili. Nevadí, poriadne silná konkurencia vie Grzegorza popohnať k najlepším výkonom. Určite nejdeme do Hustopečí s cieľom bojovať iba o slovenské body, ale budeme chcieť uspieť aj v porovnaní s konkurenciou z Čiech a zabojovať aj v celkovom poradí súťaže. Verím, že sa nám to podarí a spokojní s našim výkonom budú aj partneri tímu, ktorým sme vďační za to, že stoja pri nás. Držte nám počas piatka a soboty palce,“ zhodnotil manažér RUFA MOTOR-SPORT Teamu.



17. Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2022 odštartuje počas piatka a soboty (17. – 18.6.2022) medzi moravskými vinicami. Súťažiacich počas dvojetapovej súťaže čaká zdolať celkovo dvanásť rýchlostných skúšok v súhrnnej dĺžke takmer stopäťdesiat kilometrov, pričom celková dĺžka trate meria viac ako tristodvadsať kilometrov. Cieľ súťaže je plánovaný na sobotu (18.6.2022) po 17:00 hodine.