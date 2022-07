Miroslav Číž chce na Bohemce prolomit letošní smůlu

Miroslav Číž patřil v loňském roce k obrovským překvapením české rally. Nováček na tratích rychlostních zkoušek v seriálu vícedenních závodů totiž dvakrát absolutně ovládl kategorii vozů s jednou poháněnou nápravou a třikrát nenašel přemožitele ve třídě 6. I díky těmto výsledkům si na konci roku došel pro pohár za celkové 3. místo v kategorii 2WD a stříbra bral ve třídě a mezi juniory. „Loňská sezóna byla super. I když jsme se učili, tak se nám dařilo zajíždět slušené výsledky. Vše, co jsme chtěli, jsme splnili a dokonce se povedlo i něco navíc. Celá sezóna byla super jízda a já jsem si ji hrozně moc užil,“ uvedl na konci loňského roku sedmadvacetiletý jezdec. Na stejné vlně se chtěl Mirek prezentovat i letos. Prvním letošním startem byla Valašská rally. Závod, jehož náročnost ještě umocnilo počasí, kdy by psa ven nevyhnal, ale posádky se měly „popasovat“ se čtrnácti erzetami. Seznamovací jízdy na Valašsku doprovázelo sluníčko, ale při samotné rally doslova řádily všechny živly – déšť, slunce i sněhová přeháňka. Vstup do závodu vyšel Mirkovi Čížovi a Vladimíru Libenskému dobře, když zajeli na první zkoušce třetí čas mezi českými dvoukolkami a byli nejrychlejší ve své třídě. Pak ale přišla RZ Lešná a lehká havárie. „Na jednom rychlejším úseku, který končil mírnou zatáčkou, jsem si chtěl přibrzdit, ale na kluzkém asfaltu na vodě mi to uklouzlo a já si brnknul o mez. Ta nás kopla zpět na cestu, ale poněkud do jiného směru, než bychom si přáli. Naštěstí mám šikovné mechaniky, kteří dostali vůz do funkčního stavu a já mohl absolvovat druhou etapu,“ přiblížil nepříjemnost z úvodu sezóny Mirek Číž. Číž s Libenským dokončili druhou etapu v rámci super rally na 6. místě mezi dvoukolkami a mladoboleslavský jezdec se již těšil na další závod. V Klatovech slyšel Mirek rozpis z úst Jirky Kunsta mladšího. Průběh Rally Šumava byl ovšem jako přes kopírák závodu z Valašského Meziříčí. První zkouška dobře zajeta a ve druhé stopka. Tentokráte ovšem bylo na vině poškozené olejové čerpadlo. V týmu zavládlo velké zklamání. Mirek „obětoval“ další starty, aby připravil vůz na domácí soutěž, kde chce již plně bodovat. „Na Rally Bohemia se moc těším. Samozřejmě, domácí soutěž je vždy obrovskou motivací nezklamat a já věřím, že jsem si porci smůly již vybral do konce sezóny. Závod si chci užit a vůbec bych se nezlobil, kdybych navázal na loňský výsledek. V každém případě bych rád pozval do Mladé Boleslavi a jejího okolí všechny fanoušky rally, aby přišli zafandit nejenom nám, ale všem posádkám. Jistě se bude na co dívat,“ pozval příznivce rally na „Bohemku“ Mirek Číž. Zbývá už pouze doplnit, že pátý podnik z velkého mistráku se jede v termínu 9. – 10. 7. Mirka Číže bude na Boleslavsku navigovat stejně jako vloni Věra Pečenková, jejich Peugeot 208 R2 poveze startovní číslo 33.