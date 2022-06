Barumka hlásí změnu na ředitelském postu

Profesní život Miloslava Regnera (ročník 1950) je téměř pětačtyřicet let výrazně spjat s barumkou. Neodmyslitelně patří k zlínské rally, která se vypracovala pod jeho vedením postupem let k předním soutěžím seriálu Mistrovství Evropy v rally. Je hlavní duší a nejvýraznější osobností této prestižní evropské rally na území České republiky. Zkušený činovník začínal v roce 1974 jako vedoucí rychlostní zkoušky Pohořelice – Komárov. Poté zastával dlouhá léta funkci tajemníka a od roku 1998 úspěšně vedl v nepřetržité řadě soutěž z pozice ředitele rally. Na svém kontě má celkem třiadvacet úspěšně odjetých ročníků, před dvěma lety se soutěž kvůli pandemii koronaviru nekonala. „Naše cesta na výsluní nebyla lehká, ale barumka měla štěstí, že kolem ní stála a stojí po všechna léta skvělá parta spolupracovníků, kterým děkuji za nezištnou pomoc a úsilí. Velké poděkování patří společnosti Continental Barum s.r.o, která je generálním partnerem rally od prvního ročníku, což je neuvěřitelná délka let,“ pověděl Miloslav Regner.

Celý život Miloslava Regnera je úzce spjat s motorismem. Zkrátka co má kola, to má rád. Málokdo ví, že začínal jako jezdec a spolujezdec v rally. V sedmdesátých letech uspěl v konkurzu na pozici vedoucího Barum týmu, který získal úspěchy nejen v domácím prostředí, ale dovedl ho k řadě vavřínů na mezinárodní scéně v rámci Mitropa Rally Cupu. Barum rallye se stala od roku 1984 součástí seriálu mistrovství Evropy, v němž byly soutěže hodnoceny systémem koeficientů. Tým kolem Miloslava Regnera dovedl usilovnou prací rally až mezi evropskou elitu hodnocenou nejvyššími koeficienty 10 a 20. Soutěž si upevnila i po reorganizaci a změnách v seriálu místo mezi elitními soutěžemi, které tvoří seriál starého kontinentu dodnes. Barumka se zároveň stala pilířem seriálu Intercontinental Rally Challenge, který se jel do roku 2012 a přilákal řadu zvučných jezdeckých jmen.

Miloslav Regner je známý i ze své pozice dlouholetého činovníka Autoklubu České republiky, kde byl řadu let členem prezídia a nyní vykonává na motoristických podnicích funkci sportovního komisaře. Stále působí v Rally komisi a je předsedou slalomové komise. Je aktivní i na veteránském poli, kde se účastní soutěží a srazů milovníků veteránských vozidel s fiatem z roku 1925 po svém otci. K motorismu přivedl i svou paní Martu, která je jeho nejbližší spolupracovnicí a zároveň dlouholetou vedoucí sekretariátu barumky. Za dlouholetou aktivitu v automobilovém sportu získal řadu ocenění, je držitelem Zlaté spony FAS AČR a dále laureátem Ceny města Zlína.

Ing. Jan Regner (1979) působí v pořadatelském štábu Barum rally přes dvacet let. Do organizace rally začal nahlížet už jako student a po úspěšném studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se začal naplno věnovat práci v motorismu. Měl na starosti výrobu materiálů jako jsou jízdní výkazy, itineráře, bezpečnostní plány a další. Postupem času společnost Rally Zlín začala nabízet výrobu materiálů dalším pořadatelům v Česku a dále i do zahraničí. Pracovní kolektiv se rozrůstal a od roku 2005 zlínští pořadatelé připravovali materiály pro podniky Mistrovství světa v rally jako například pro Finsko, Německo, Švédsko, Kypr a mnoho dalších. Od roku 1998 pracuje už dlouhých čtyřiadvacet let v organizačním štábu barumky, kde nasbíral řadu zkušeností. Nejdříve zastával pozici šéfa dispečinku a od roku 2002 pracoval ve funkci tajemníka rally. V roce 2008 se stal zástupcem ředitele a v dalších letech i hlavním činovníkem pro bezpečnost. Působí v Prezídiu Autoklubu České republiky, kde zastává funkci viceprezidenta pro významné sportovní akce. Je členem Rally komise a komise slalomu.

„V současné době nastává změna, i když popravdě to příliš velká změna nebude. Táta zůstává na pozici předsedy organizačního výboru a jen si prohodíme funkce ředitele a zástupce ředitele. V každém případě je nutno dodat, že bez kolektivu spolupracovníků bychom zmohli pramálo. Rally je velmi složitá na organizaci, a to především z hlediska lidí, kdy se jich jen na barumce podílí na organizaci více než dva tisíce. Všem je potřeba poděkovat a vyjádřit přání úspěšně odjetých příštích ročníků,“ uvedl Jan Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín.

