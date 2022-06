Nová Škoda Fabia RS Rally2 motivem barumky

„V předchozích letech jsme měli vždy v ústředním motivu vůz Škoda, který sbíral vavříny na světové a evropské scéně. Letos jsme zvolili odlišné pojetí a to zcela nový soutěžní vůz z Mladé Boleslavi, který bude navazovat na úspěšné účinkování značky s okřídleným šípem,“ pověděl Ing. Jan Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín. Nový závodní vůz Škoda Fabia RS Rally2 vychází ze čtvrté generace vozu Škoda Fabia a jde ve stopách nejúspěšnějšího vozu kategorie Rally2 posledních let. Navazuje na mimořádně úspěšný vůz Škoda Fabia Rally2 a Rally2 evo, který se za posledních osm let stal s více než 450 prodanými kusy nejprodávanějším rallyovým speciálem. Díky rozsáhlému zákaznickému programu se týmu Škoda Motorsport a soukromým týmům podařilo s těmito vozy dosáhnout fascinujícího počtu přes 1700 výher a 12 titulů mistra světa v kategoriích jezdců nebo týmů.

Škoda Motorsport pro nový vůz vyvinula nový motor, dále vylepšila ovládání, pohonné ústrojí a elektroniku a v neposlední řadě znovu zvýšila bezpečnost jezdců a spolujezdců. Rozsáhlé testování na asfaltu, šotolině a ledu, stejně jako za rozmanitých povětrnostních podmínek přineslo novému rallyovému modelu Škoda potřebné vyladění, aby mohl v budoucnu úspěšně usilovat o vítězství a tituly v rukou zákaznických týmů. „Obzvláště v motoristickém sportu znamená stát na místě vždy cestu zpět. Proto jsme při vývoji nového modelu využili zkušenosti, kterých jsme dosáhli s předchozím modelem a dále jsme optimalizovali cíleně každý detail, abychom ještě více vylepšili nejúspěšnější závodní vůz posledních let. Jsem hrdý na celý tým ve Škoda Motorsport, který šel za tímto cílem s velkým nasazením. Rád bych také poděkoval našim kolegům z vývojového oddělení sériových vozů, kteří nám vozem fabia čtvrté generace poskytli skvělý základ pro model Fabia RS Rally2,“ uvedl Michal Hrabánek, šéf Škoda Motorsport.

Nový vůz těží z nejlepší aerodynamiky ve své třídě a vysoké tuhosti karoserie sériového modelu. Kromě vylepšeného pohonného ústrojí, elektroniky, bezpečnosti a ovládání vozu vyvinuli odborníci ze Škoda Motorsport také nový přeplňovaný motor o objemu 1,6 l, který vychází z rodiny benzínových TSI motorů EA888, které jsou mimo jiné i pod kapotou modelů RS. Úzké propojení se sportovními sériovými vozy RS dokazuje nový odstín lakování zelená Mamba. Homologace nového vozu se předpokládá k 1. srpnu.

