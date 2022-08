Kdo vyhraje letošní barumku? Favority jsou Kopecký, Cais a Llarena

„Vypadá to, že máme za sebou standardních padesát ročníků, a že ten letošní jednapadesátý bude už klasický, ale není tomu tak. Byli jsme překvapení, kolik věcí se musí řešit," ujasnil Ing. Jan Regner na úvod předstartovní tiskové konference na zlínském mrakodrapu, že pořádání tak věhlasného podniku není žádná rutina.

A to ani pro českého jezdce Filipa Mareše, který poslední dva ročníky barumky dokončil na pódiovém umístění. „Je super být zpět na zlínské rally. I pro jezdce z Evropy je to vrchol sezony. Loni jsme skončili třetí, předtím druzí, takže si nemůžeme jako závodníci klást menší cíle než znovu bojovat o pódium. Letos navíc mají naše výkony určitý progres, takže bychom byli rádi blíže těm nejlepším," řekl odhodlaně jednatřicetiletý Mareš.

S ním, ale i s ostatními si může hodně pohrát počasí. Předpověď je nejistá, což je pro jezdce to nejhorší. „Nebude to jen o rychlostních výkonech, ale i o volbě ohledně vhodného obutí. Počasí si s námi bude pohrávat. Je mi jedno, jestli bude sucho nebo déšť, ale hlavně, ať je to stálé," vyslovil své přání Filip Mareš.

Jasno o ambicích na Barum Czech Rally Zlín má také Španěl Efrén Llarena, s předstihem korunovaný evropský šampion. Se svou šarmantní spolujezdkyní Sarou Fernandezovou se určitě na Moravu nepřijeli jen projet. „Chceme skončit na pódiu. Je to náročná a zrádná soutěž, rozhodně se v ní ale nehodláme ztratit," pověděl sedmadvacetiletý jezdec se startovním číslem 1.

Společně s ním jsou favority 51. ročníku devítinásobný vítěz Jan Kopecký a zlínský mladík Erik Cais, který loni havaroval z prvního místa šest kilometrů před cílem soutěže. Ale promluvit o nejvyšší příčky mohou i jiní včetně zahraničních jezdců. Jasno bude v neděli 28. srpna odpoledne.



Jakub Kudláč, www.czechrally.com