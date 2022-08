Zástupci kraje a hlavního partnera přejí fanouškům skvělé zážitky

„Barum rally patří mezi nejzajímavější akce ve Zlínském kraji. Od toho se odvíjí naše podpora nejen finanční, ale i ta okolní. Na mrakodrapu, který je krajským sídlem, je ředitelství závodu, dáváme k dispozici i jiné budovy jako jsou garáže atd. Vše je soutěži plně k dispozici," nastínil Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje. Ten zároveň připomněl, že důležité bylo v dnešní nelehké době vyjednat finanční podporu ze strany státu. „Letos jsme opakovaně pomáhali barumce ve všech jednáních, kterých jsem se účastnil osobně, nebo kolegové z rady. Důležité bylo, aby zde byla podpora státu. Do poslední chvíle jsme neměli jistotu, jestli všechno nezůstane na nás, na kraji, partnerech a dalších," oddechl si Holiš.

Už naprosto neodmyslitelná je podpora od hlavního a titulárního partnera zlínské rally, společnosti Continental Barum s.r.o. „Jsme partnerem všech odjetých ročníků od roku 1971. V letošním roce navíc naše pneumatikárna v Otrokovicích slaví 50 let od otevření, kam se výroba přesunula ze Zlína," podotkl jednatel společnosti Ing. Libor Láznička, kterého potěšila také procházka servisní zónou v Otrokovicích. „V úplných začátcích barumky jsme obouvali závodní jezdce, s příchodem Continentalu to skončilo. Každopádně potěšilo mě, že jsem si všiml, že jedno auto mělo pneumatiky od americké firmy, která spadá do našeho koncernu. Snad postupem času bude opět platit, že obouváme jezdce na Barum rally," usmál se Láznička a směrem ke startu dodal: „Hlavně, ať jezdci dobře zvolí obutí a diváci mají pěkné sportovní zážitky."

Přání 51. ročníku Barum Czech Rally Zlín vyslovil na závěr hejtman Zlínského kraje. „Máme před sebou krásný sportovní víkend. Všem účastníkům přeji, aby si barumku užili, aby všichni okolo trati se bavili, soutěž byla bezpečná a všichni se dostali do cíle zdraví," zakončil hejtman Holiš.

Jakub Kudláč / www.czechrally.com