Ohlasy jezdců po kvalifikační zkoušce na Žlutavách

Efrén Llarena (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 1):

„Pro nás to byla dobrá kvalifikace. Je to velmi těsné, jsme jen 1.5 vteřiny za nejrychlejším. Uvidíme večer."

Javier Pardo (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 3):

„Jelo se dobře, i když čas není nejlepší. Ve druhém tréninkovém průjezdu jsme dostali smyk a udělali defekt, takže potřebuji zase nabrat sebevědomí. Vzhledem k tomu jsem s kvalifikací spokojený, opravdový závod začíná až večer a zítra bude spousta prostoru, kde můžeme zabrat."

Alberto Battistolli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 5):

„Bylo to složité, jak se předpokládalo. Lepší než minulý rok, ale stále se nemůžu měřit s těmi nejrychlejšími. Potřebuji více tréninku. Tento rok se budu soustředit na dojetí celého závodu a získání zkušeností."

Simone Campedelli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 7):

„Bylo to náročné. Hned na začátku jsme měli krizovku, takže jsme pak tolik netlačili, protože bylo opravdu jednoduché udělat chybu. Ale myslím, že ani ostatní nejedou úplně naplno. Věděli jsme dopředu jak těžké to pro nás bude, musíme být chytří, hlavně se udržet na trati a uvidíme, jestli se nám podaří získat nějaké body."

Ken Torn (EST, Ford Fiesta R5, startovní číslo 8):

„Myslím si, že je to celkem ok. Udělali jsme dvě malé chyby, což nás stálo trochu času, ale i tak to byla celkem dobrá jízda."

Norbert Herczig (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 9):

„Stále se seznamujeme s pneumatikami, s touhle měkčí směsí od našeho výrobce jedeme poprvé, takže se s ní musíme naučit pracovat. Auto jako takové funguje skvěle, čas i tempo v kvalifikaci bylo OK."

Tom Kristensson (SWE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 10):

„Kvalifikace byla v pohodě, s tempem jsem spokojený. Myslím, že víc jsem od sebe popravdě očekávat ani nemohl. Kluci vepředu jedou rychle, ale na rozdíl od nás mají mnohem víc zkušeností. My tam jedeme sbírat sebevědomí a během víkendu se pokusíme dál zrychlovat. Zatím se nám to daří, za což jsme rádi."

Simon Wagner (AUT, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 11):

„Skvělá RZ, hodně jsme si ji užili. Jeli jsme čistě s dobrým tempem, ale klíčové budou následující dva dny, které budou velice náročné. Rozhodně se na ně ale těšíme."

Filip Mareš (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 12):

„Na mě začínala tradičně příliš brzy, protože já, když vidím na startu na hodinách sedmičku na začátku nebo nedej bože něco horšího, tak se probouzím pomalu. Bylo to vidět na čase z prvního průjezdu, ale pak jsme se probudili a dostali jsme se dost blízko tomu vítěznému času. Takže mě spíš mrzí nějaké chybičky."

Albert von Thurn und Taxis (DEU, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 15):

„Jeli jsme čistě a plynule, snažili jsme se moc neblbnout. Byla to těžká RZ, s časem moc spokojený nejsem, ale těším se až začne opravdový závod."

Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 4):

„Je to za námi, klouzalo to, ale pro nás to dopadlo dobře. Těším se na večer, je tady jedinečná atmosféra, myslím si, že to opravdu má málo soutěží nebo nevím která další soutěž má takovou atmosféru jako ta zlínská, protože ti fanoušci jsou tady neskuteční."

Erik Cais (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 6):

„Ty dva tréninky byly o něco lepší, v kvalifikaci už každý trať zná a každá chybička stojí hodně moc času. Já jsem ji bohužel udělal, ale tak to zkrátka je. Snažíme se jet co nejlépe, abychom se na domácí půdě předvedli, v první řadě ale chceme dojet do cíle."

Adam Březík (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14):

„Myslím, že to bylo dobré, vyšlo to nad očekávání. Dnes to bude hlavně o tom přežít večer a zítra se naplno začne závodit. Bude to těžké, o to víc, pokud do toho promluví počasí."

Martin Vlček (CZE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 16):

„Uvidíme, trošku vyházeno, ty dva průjezdy patnácti aut tam udělaly docela paseku, ale já jsem spokojený, my si jedeme svoje, my si to chceme užít, protože kdo ví, jestli a jak dlouho ještě budeme závodit, pro nás možná poslední barumka."

Martin László (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 17):

„Je to pro nás poprvé s „velkým" autem, takže jsem prostě jel. Snažil jsem se moc neriskovat, hlavně jsme rádi, že tu můžeme být a uvidíme co nám přinese víkend."

