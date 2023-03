Martin Straka okomentuje speciálku Vítkovice

Martine, co Vás prvně napadlo, když jste uslyšel, že Valašská rally míří do industriálního areálu Dolní Vítkovice?

„Že je to skvělý nápad! Miluju taková propojení a hned mi přilítla vzpomínka na mexické závodiště Monterrey, které se také točí okolo ocelárny. V dolní oblasti jsem navíc jako doma. Táta Vít tam pracoval, dlouhé roky tam fotím hudební festival Colours of Ostrava a tak dále, a tak dále…“

Přece jen jste známější jako komentátor okruhových podniků, jak se těšíte na rally akci?

„Moc. V roce 2017 jsem komentoval Barumku, loni historickou Bohemku a dříve taky různé soutěže historiků. Je to vlastně prosté – odmala žiju celým motorsportem. Máte pravdu, že okruhy je moje hlavní scéna, ale když přijde nabídka z jiného motoristického odvětví, přehodím výhybku a soustředím se na danou věc. Teďka to bude Valaška, na kterou jsem jezdil jako kluk ještě před ´Listopadem´. Později, když jsem pracoval v deníku Sport, jsem byl na místě s fotoaparátem a perem. Za Valašku svým způsobem může Tomáš Enge. Ředitel soutěže Jaroslav Tomaštík sháněl do Ostravy komentátora a k němu závodníka. Tom mu řekl, že ve mně má dva v jednom. To je sakra milé.“



Jaký očekáváte zájem lidí na Ostravsku, případně v Moravskoslezském kraji? Přece jen je to oblast, kde není motoristický sport aktuálně až tak populární. Nebo se mýlím?

„Věřím v mocný ohlas, ve velkou návštěvu a sám udělám vše pro propagaci. Můj Facebook je plný, druhým rokem jsem i na Instagramu a oba tyto prostory jsou velmi funkční. A navíc motorsport byl na Ostravsku vždycky velmi silný, tak se s celým štábem Jaromíra Tomaštíka pokusíme tuhle skvělou vášeň opět v lidech probudit.“

Jste ve spojení s ostravským týmem Fesh Fesh, budou na místě vystaveny i týmové tatrovky?

„Ano, jel jsem letos s týmem Tomáše Vrátného svůj druhý Dakar, takže spojení je velmi blízké. Tatrovky Jamalky na místě mají určitě být, což beru jako velkou atrakci. Dakar je u nás obrovský fenomén, který se narodil v 80. letech minulého století díky Karlu Lopraisovi a jeho kolegům z týmu Tatra a LIAZ. Silně to vnímám i po návratu, kdy máme plno přednášek a besed. A všude je plno!“



V průběhu neděle 2. dubna se můžete se těšit na soutěžní speciály v čele s Václavem Pechem ve voze WRC, dvacítku vozů Rally2, drift show a drift taxi, sraz veteránů či upravených aut, závod RC modelů, simulátory nárazu, koncerty a mnoho dalšího.

Věříme, že program nadchne nejen velké chlapy, ale na své si přijdou i děti, pro které máme připravené soutěže a atrakce. K dispozici bude také občerstvení. Co by to bylo za rally akci bez piva a klobásy!

Program KOWAX Valašské rally ValMez v DOV:

9:00-13:00 Drift show a drift taxi Furt bokem

9:00-14:00 Závody 1. Valašské rally 2023 RC modelů

10:00-11:00 Koncert kapely FATT BOYS

14:15 start RZ VÍTKOVICE - komentovaná zóna

16:00 Vyhlášení výsledků 1. Valašské rally 2023 RC modelů

16:30 Koncert kapely GATE CRASHER a MOTORBAND

18:00 Ukončení programu

9:00 - 18:00 Doprovodný program:

drift show a drift taxi s Furt bokem

zážitkové jízdy s Pavlem Valouškem v Mitsubishi Lancer Evo IX

sraz a ukázková jízda veteránů

výstava sportovních a tuningových vozidel snizeno.cz a lower united

prezentace záchranné techniky

prezentace aut navržených a sestrojených VŠB – Technická univerzita Ostrava

prezentace ÚAMK a BESIP

soutěže ve znalostech pravidel silničního provozu pro děti

simulátor nárazu a převrácení vozu

automobilový a cyklistický trenažér

velkoplošné obrazovky

komentovaná zóna

Informačním kanálem 41. KOWAX Valašské rally ValMez 2023 bude postupně aktualizovaná internetová stránka www.valasskarally.cz. Informace k soutěži lze získat rovněž na facebookovém profilu soutěže Valašská Rally ValMez, pro posádky bude k dispozici aplikace Sportity.

41. KOWAX Valašská rally ValMez 2023, tiskový servis

Tomáš Plachý