Erik Cais vyhlášen Talentem roku 2019 FIA CEZ

Představitelé FIA vybírali talenty nejen z rally, ale i z ostatních disciplín automobilového sportu. V nabité konkurenci byl na druhém místě vyhlášen Ital Andrea Rosso (pilot Formule 4) a na třetím Srb Filip Jenič (letošní juniorský motokárový šampion).

Erik Cais letěl do albánské metropole spolu s šéfem týmu Orsák Rallysport, který stojí za jeho letošními úspěchy. „Byl jsem opravdu dojatý, když pan Todt předával Erikovi tuto cenu,“ prozradil Jarek Orsák. „Vždyť Erik ještě před dvěma lety držel v ruce řídítka svého závodního downhillového kola. Pak následovalo zranění, dlouhá léčba a teď je evropským talentem roku FIA CEZ. Během těch dvou sezon jsme sledovali Erikův neskutečně rychlý progres, zažili spoustu starostí, ale hlavně hodně radosti na jednotlivých soutěžích. Toto ocenění patří i celému týmu, který věřil našemu projektu s Erikem a tvrdě pracoval.“

Slavnostního večera se zúčastnil také generální sekretář automobilového a motocyklového sportu Autoklubu ČR Tomáš Kunc: „Jsem velmi potěšen, že Erik byl zvolen talentem roku 2019 napříč všemi federacemi v rámci států Středoevropské zóny. Ukazuje to, jakého skvělého výsledku letos dosáhl v mezinárodním měřítku. Sleduji jeho růst a zdolávání postupných cílů. Děkuji Erikovi, jeho spolujezdkyni Jindřišce Žákové a celému týmu Orsák Rallysport za letošní spolupráci a reprezentaci Autoklubu České republiky v národním týmu. V příští sezoně budeme opět spolupracovat a věřím, že se podaří dosáhnout všech společných cílů a budeme opět bojovat o nejvyšší příčky.“

K ocenění se samozřejmě vyjádřil i Erik Cais, který zakončil letošní sezónu jako vicemistr Evropy kategorie ERC3. „Být největším středoevropským talentem FIA CEZ je pro mne velké ocenění. Beru to jako odměnu za to, že mi Jarda se svým týmem věřili a dali mi příležitost dělat to, co mám opravdu rád. V seriálu mistrovství Evropy ERC jsem mohl jet díky ACCR, který nás finančně podpořil, a kterému tímto moc děkuji. Poděkovaní patří pochopitelně i Jindřišce Žákové a mým sponzorům YACCO, VP Racing Fuels, GPD, P1, SMR PLUS a všem mým fanouškům, kterých si vážím. V neposlední řadě děkuji i své přítelkyni a rodině za jejich obrovskou podporu. Bez nich bych tady nestál.“

„V současné době pracuje realizační tým kolem Erika spolu s ACCR a sponzory na naplnění rozpočtu na příští sezónu tak, aby Erik mohl zase startovat v seriálu ERC. Tentokrát však s výkonnějším vozem specifikace R5. Věřím, že se nám všem dohromady podaří naplnit budget, aby se kariéra Erika mohla dál rozvíjet,“ doplnil šéf týmu Jarek Orsák.