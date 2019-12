Jiří Pohlídal jun. letošním juniorským mistrem ČR

Jak hodnotíš letošní sezonu?

„Letošní sezona byla opravdu skvělá. V plánu bylo učit se s novou technikou, a to se podle mě podařilo na výbornou. Ale stále je tam dost prostoru na to, abychom se ještě více posouvali dále. Náš nejlepší závod byla Barumka. Už před závodem jsem svého spolujezdce uklidňoval v tom, že já ho na tu cílovou rampu prostě dovezu! Toto se opravdu povedlo a atmosféra na náměstí pro nás byla úžasnou odměnou. Pravý opak jsme zažili na Rally Hustopeče, kde jsme bohužel odstoupili kvůli požáru našeho Peugeotu 208 R2.“

Letos jsi získal titul Juniorského mistra ČR, co pro tebe tento výsledek znamená?

„Je to pro nás velký úspěch a řekl bych, že naše vítězství vůbec nikdo nečekal. Sami jsme na začátku sezony nedoufali, že si na konci roku převezmeme ocenění za nejrychlejší juniorskou posádku. Boj o titul juniora začal někdy v půlce sezony a pro nás to byl od té doby jasný cíl, který jsme dotáhli do šťastného konce.“

V letošní sezoně jste závodili v rámci Peugeot Cup. Jak tento cup hodnotíš?

„Peugeot cup je určitě skvělá věc plná super lidí. Konkurence je veliká, René Dohnal i Honza Kornhefr jedou naprosto úžasně. Být mezi takovou partou rychlých závodníků je naší největší motivací. Nedílnou součástí Peugeot rally cupu je i finanční odměna, která je mezi závodníky oblíbená. Je to jedním z důvodů, proč se tohoto projektu účastnit a snažit se podat co nejlepší výkon.“

Jak se budeš připravovat na nadcházející sezonu?

„Přes zimu se budu samozřejmě věnovat kondiční přípravě s Leo Pavlíkem. Abych mohl podávat bezchybné výkony, musím být dobře fyzicky i psychicky připraven. V zimě se taky musí využít každý moment, kdy je na silnicích alespoň trochu sněhové pokrývky, takže pokud tomu tak bude, čeká nás ježdění od noci do rána. Na sněhu si pilot velice dobře zdokonaluje jízdní vlastnosti.“

Co plánuješ do příštího roku?

„Právě před pár dny se nám podařilo zakoupit Peugeot 208 R2, kterého si bude náš tým připravovat na příští sezonu sám. Takže auto bude opět Peugeot, ve kterém mě bude navigovat můj spolujezdec Honza Kubala. Příští rok jsou v plánu opět starty na závodech, které budou patřit do hodnocení Peugeot Rally Cupu.“

Neláká tě usednout do nějaké pořádné čtyřkolky, třeba kategorie R5? Nebo startovat v zahraničí?

„Ano, to mne opravdu láká, ale zatím se držíme naší taktiky a krok po kroku postupujeme vzhůru. Teď je pro nás takovým cílem vybojovat nějaký velký úspěch s naším Peugeotem 2O8 R2. Nikde není psáno, že se za volantem nějakého vozu specifikace R5 neukážeme. Start v zahraničí už se mi pomalu začíná plnit. Díky výhře v Autoklub Peugeot Rally Talent 2019 se ukážeme na Francouzské Rally du Var.“

Vzkaz fanouškům, poděkování…

„Děkujeme všem fanouškům a kamarádům, kteří nás podporují a fandí. Poděkování musím směřovat také našim rodinám, protože nám závody zaberou dost času. Velké DÍKY taky paří všem našim partnerům, a to společnostem HONEY COMBS, CAPRI-SUN, TREMONDI, Talentcentrum, MONTAGE 24 a Special Rally Simulator.“