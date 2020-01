Kdo byl připraven, nebyl zaskočen… aneb sezóna za námi

A kdo že vyměnil vánoční pohodu za volant a pedály? V kategorii historických vozidel bylo přijato celkem osm účastníků. Navzdory podmínkám se vedly boje o každou vteřinku. Třetí místo si z posledního závodu odvezli Jirka Vichta s Martinem Čmelem. Celou sezónu k nám jezdili se svým koncernovým speciálem VW Beatle v úpravě pro rally. Kluci s broukem tentokrát nestačili na dvě Mazdy 323 GTX. Po dvouleté pauze se k nám přijel podívat Drahomír Kubica a navzdory dlouhodobé absenci si odvezl druhé místo, když zaostal o 20,7s za Stanislavem Blažkem. Drahomír i Stanislav v těchto podmínkách plně využili výhody, které jim poskytoval pohon všech kol.

Traiva RallyCup Kopřivnice - prosinec | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Patnáct soutěžních vozidel bylo přijato do závodu v kategorii F2. Bronz si odvezl rychlý jezdec z nedalekého Polska, Rafal Pochlopien. Kdykoliv se u nás ukázal, vždy byl rychlý a mnohdy dokázal se svým Opelem Astra potrápit i mnohem výkonnější vozy. Na druhého v pořadí ztratil pouhé 3,5s. Tím byl Štefan Jordanov s BMW E36 Compact. Podmínky na trati nebyly pro BMW zrovna ideální, avšak tento handicap Štefan eliminoval precizní stopou a prací s plynovým pedálem. Zlato mezi dvoukolkáři pak putuje opět do zahraničí, když nejrychlejším byl polský soutěžák Rafal Krecioh na Peugeotu 208 R2.

Traiva RallyCup Kopřivnice - prosinec | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

V absolutním pořadí se podíváme na výsledky pěti nejrychlejších posádek. Až páté místo, ale i třetí v N4, tentokrát bere Lubomír Světínský. K lepšímu umístění mu nejspíše chybělo kvalitnější obutí pro jeho velmi rychlé Subaru Impreza. Čtvrté místo absolutně pak náleží nejrychlejšímu v F2 Rafalu Kreciohovi, jehož jízda je vždy velmi agresivní. Bronz v absolutní klasifikaci si odvezl z posledního závodu Jirka Kratochvíl. Občas mu Lancer někam sklouzl a jinde byl zase delší na brzdách, vše ale vybojoval bez výraznějších ztrát. Celkově tak ztratil 35,5s. Ale jen 8,2s před ním byl další Lancer. Ten řídil jezdec z Polska, pro kterého to byl nejspíše první závod. A tak není divu, že se Artur Równiatka z umístění velmi radoval. A na konec to nejlepší. Martin Vlček je už fit a přijel se svézt za námi do Kopřivnice. Věříme, že už pomalu, ale jistě spřádá plány na sezónu 2020 a uvidíme je brzy v plném tempu. Tentokrát vedle něj usedla zkušená navigátorka Karolína Jugasová a poslední závod Traiva Rally Cupu 2019 vyhráli.

Traiva RallyCup Kopřivnice - prosinec | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

A kdo že nebyl připraven a podmínkami zaskočen? Velkou škodou je havárie Honzy Sedláka, jemuž uklouzla Impreza 22B. Kontakt se svodidly na ní zanechal hluboké šrámy a Honza tak má o zábavu postaráno. Dalším, kdo se opřel o svodidla, byl Rostík Kovařčík, avšak ten odstoupil až o chvíli později pro technickou závadu karoserie své Felicie. Pro obdobné problémy spojené s technikou odstoupili také Tomasz Porebski a Jakub Lesiak.

Traiva RallyCup Kopřivnice - prosinec | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Protože se jednalo o poslední závod, ohlédněme se za uplynulou sezónou také formou statistik. Pod hlavičkou Traiva Rally Cupu se uskutečnilo celkem 10 automobilových závodů a jeden golfový turnaj týmů. V sezóně jsme také mohli spatřit na trati rozličnou soutěžní techniku celkem 20 automobilek. O vteřinky bojovali účastníci nejčastěji za volanty Subaru (59x), Mitsubishi (45x) a Škoda (39x). V průběhu sezóny zde testovali a nastavovali vozy na velké závody například Roman Odložilík (Škoda Fabia R5 a R5 evo), Ondřej Bisaha (Ford Fiesta R5), Honza Černý (Hyundai i20 R5), Martin a Adam Březíkovi (Škoda Fabia R5) a Martin Vlček (Hyundai i20 R5). Na polygonu Tatra Truck bylo pro účastníky připraveno a profesionálně změřeno 20 rychlostních zkoušek o celkové délce 255 ostrých kilometrů.

A kteří jezdci nasbírali nejvíce bodů? Třetím nejúspěšnějším jezdcem v kategorii historiků je Martin Klepáč na Peugeotu 205 GTi (23b.), druhého nejvyššího součtu bodů dosáhl Jirka Vichta na VW Beatle (48b.) a vítězem historiků je již dříve avizovaný Pepa Peřina na BMW E30 (62b.). Kategorie F2 znala svého vítěze také s předstihem, avšak podívejme se na to postupně. Jako třetí se umístil Petr Kolář s BMW 125i Coupe (29b.). Druhé místo vybojoval pravidelně bodující Jirka Gerych se Saxem VTS (39b.). Vítězem kategorie se stal Sebastian Puzoň na Renaultu Clio III (67b.). Snad třetí místo v celkovém účtování sezóny kategorie N4 povzbudí Honzu Sedláka (29b.) a Imprezu rychle navrátí do kondice. Stříbro v kategorii při účtování sezóny patří Lubomíru Světínskému (59b.). Do cupu naskočil pozdě, a tak nemohl stáhnout náskok vítěze Radka Fialy na Lanceru EVO X (66b.). V hodnocení sezóny bez rozdílu kategorie patří bronz Lubomíru Světínskému (45b.), který mohl v posledním závodu ještě přeskočit stříbrného Radka Fialu (46b.). Nejvíce bodů v absolutní klasifikaci a zlatá příčka patří v konečném zúčtování Silvestru Mikuláštíkovi. Nejen že s Imprezou WRC nasbíral nejvíce bodů, celkem 61, ale také stojí za pořádáním celého seriálu. A tak se patří, aby poslední slovo patřilo jemu. „Jsem velmi rád, že si k nám našli cestu jak noví jezdci, tak i jezdci z české rallyové scény. Náš cup pro ně skýtá možnost pro kvalitní testování závodních speciálů a to nejen pro začínající jezdce, příležitost k vypilování a zlepšování dovedností v řízení soutěžních vozů. Velký dík patří našemu hlavnímu partnerovi společnosti Traiva s.r.o. jmenovitě panu Karlu Ospalíkovi, který nás celý rok podporoval, dále také kopřivnické tatrovce, která nám vyhradila termíny na svém testovacím polygonu. Také děkuji media týmu, který pravidelně připravoval jak obrazové tak textové výstupy směrem k našim fanouškům a v neposlední řadě také všem, kteří se podíleli na bezproblémovém a bezpečném průběhu všech závodů. První závod se uskuteční již 25. Ledna a odstartujeme novou sezónu opět v Kopřivnici.“

Stav poháru:

Historic: 1. Peřina 64 | 2. Vichta 48 | 3. Klepáč 23 | 4. Blažek 20 | 5. Gacík 19 | 6. Halama 16 | 7. Pfeifer 15 | 8. Silber 12

F2: 1.Puzoň 67 | 2.Gerych 39 | 3.Kolář 29 | 5.Krecioch 28 | 6.Pochlopieň 25 | 7.Nowak 21 | 8.Martišek 19 | 9-10.Bartosz, Jančík J. 13 | 11.Kovařčík 12 | 12-13.Martišek, Jordanov 11 | 14-15.Březík A., Šindelek 10

N4: 1.Fiala 66 | 2.Světinský 59 | 3.Sedlák 29 | 4.Šantavý 28 | 5.Kratochvíl 26 | 6.Podešva 23 | 7.Silvero 21 | 8.Kobiela 20 | 9.Szeja 16

Absolutně: 1.Mikuláštík 61 | 2.Fiala 46 | 3.Světinský 45 | 4.Odložilík 33 | 5.Vlček Martin 20 | 6.Kratochvíl 19 | 7-8.Podešva, Sedlák 17 | 9.Pochlopieň 13 | 10-13.Frycz, Puzoň, Březík A., Krecioch 12 | 14-16.Kobiela, Bisaha, Březík M. 10