Valašská rally ValMez letos otevře seriál sprintrally

KOWAX Valašská rally ValMez nadále zůstává úzce spojena s městem Valašské Meziříčí. V rámci 42. ročníku se nic nemění na umístění administrativní i technická přejímky (Autocentrum Lukáš), ředitelství rally na městském úřadu, shodná zůstává i poloha servisu v areálu valašskomeziříčské společnosti DEZA. Z tohoto prostoru budou posádky vyrážet na šest rychlostních zkoušek ve Zlínském a Moravskoslezském kraji (formát 3 „erzety“ dvakrát). Celková délka soutěže je naplánována na necelých 181 km, s více než sedmdesáti měřenými kilometry.

„Valašku letos připravujeme jako jednodenní sprintrally, přesto je soutěž nadále součástí středoevropských struktur CEZ rally a Historic rally,“ naznačuje bývalý ředitel rally a aktuální předseda organizačního týmu KOWAX Valašské rally ValMez Jaromír Tomaštík a dodává: „Nedělní termín závodu jde na můj vrub. V době, kdy jsme se dozvěděli, že nás Autoklub vyřadil z kalendáře ERT, byly již přípravy v plném proudu. Proto jsme se po poradě rozhodli využít již vydaná povolení na původně dvoudenní podnik a závod odjedeme netradičně. Přesto už nyní mám ohlasy, že to v dnešní složité ekonomické době nemusí být špatný formát.

Současně si vážím mé společné dohody s AČR, že soutěž dále zůstává ve strukturách CEZ a že v případně standardního průběhu se Valaška v roce 2025 opět vrátí do dvoudenního mistrovství. Myslím, že je to fajn řešení pro nástup omlazeného organizačního týmu do vedení.“

Novým ředitelem KOWAX Valašské rally ValMez byl jmenován Jakub Vaněk, zastupovat ho budou Josef Kutěj s Jiřím Daňkem, kteří figurují i v čele nově vzniklého Valašského autoklubu v ÚAMK.

„Všichni ze současného organizačního týmu jsme se v posledních ročnících na Valašce pod vedením Jaromíra Tomaštíka podíleli, a tak vzniklá situace je pro nás téměř srdeční výzvou. Zároveň víme, do čeho jdeme, co nás čeká a v našem zájmu bude udržet Valašku na odpovídající úrovni a dále ji rozvíjet,“ říká Jakub Vaněk.

Program soutěže odstartuje v pátek 5. dubna prezentace posádek, po které budou moci posádky vyrazit na první seznámení s tratí. Prezentace bude pokračovat i v sobotu dopoledne, volně přejde do pokračování seznamovacích jízd, které budou ukončeny v šestnáct hodin.

Od 17 hodin proběhne na náměstí ve Valašském Meziříčí představení vybraných posádek, které se bude křížit s průběhem shakedownu (16:30 – 19:30 hod). Ten se uskuteční v oblasti bývalé městské RZ ValMez, tedy v okolí zimního stadionu a plaveckého areálu. Pořadatelé věří, že to bude na osahání techniky a při očekávané divácké kulise zajímavá destinace a k hojné účasti snad napomůže i snížený vklad s pojištěním.

V neděli pak v 9:15 hod. vyrazí první posádky ze servisního zázemí vstříc první sekci rychlostních zkoušek, která se krátce po obědě pojede i podruhé. Závodit se bude na rychlostních zkouškách Straník, Lešná a Velká Lhota.

Organizační tým aktuálně čeká na schválení Zvláštních ustanovení soutěže, aby následně spustil i možnost přihlašovat se v rámci licenčního systému. Tak by se mělo stát mezi 4. - 6. březnem, příjem přihlášek bude uzavřen 28. března před půlnocí.

Informačním kanálem 42. KOWAX Valašské rally ValMez bude tradiční internetová stránka www.valasskarally.cz. Informace k soutěži lze získat rovněž na facebookovém profilu soutěže Valašská Rally ValMez, pro posádky bude k dispozici aplikace Sportity s heslem Valaska2024.