Proč? PROTO!

Firma Auto-Cars, Radek Fára s.r.o. se stala výhradním českým zástupcem značky DYTKO SPORT. Tato polská firma je podle předpisů jedním ze dvou možných dodavatelů skeletu pro stavbu vozu Open N.

Radek Fára: "Jsme šťastní, že se nám podařilo tuto spolupráci realizovat. Obrovskou roli v tom sehrál David Komárek z Komvet Racing. Jako jediný má v České republice mnohaleté nezměrné zkušenosti se stabilním dodáváním nových dílů pro vozy Mitsubishi Evolution a dodává, mimo jiné, i pro DYTKO Sport. Slovo dalo slovo a na základě naší mnohaleté obchodní spolupráce a osobní známosti, se vše domluvilo. Auto-Cars se tedy v tomto projektu spojil s Dytko Sport a Komvet Racing aby vytvořili silný základ pro klienty zvažující start s Proto Cars".

OPEN N by měla být možností nejen pro N-kaře přejít do vyšší třídy, ale současně i zůstat věrni ověřené technice s rozumným provozním nákladem nesrovnatelným s vozy kategorie R5, ale mohla by být i rozumnou volbou pro ty, kteří by rádi postoupili o stupínek výše do 4WD.

Základními výhodami oproti klasickému N-ku jsou nízká váha, volitelná sekvenční převodovka a malé rozměry. Tato třída bude celkovým osvěžením pro českou rally a především pro diváka. DYTKO SPORT totiž nabízí mnoho variant karosérií, které doteď vyskytovaly pouze na fotografiích, například ze seriálu APRC.

Radek Fára: "Okamžitě po uzavření dohody jsme věděli, že chceme dva vlastní vozy! Jasná volba pro nás byla Mitsubishi MIRAGE. Také jsme se dohodli, že nechceme technické kompromisy a naše vozy by měli být strop v možnostech OPEN N. U sekvenční převodovky nebylo moc co řešit, protože česká firma X-Shift Gearboxes nabízející několik variant pro převodovky na vozy Mitsubishi Lancer Evolution, je uznávanou značkou a má ve světě více jak 20 dealerů, kteří odebírají desítky těchto převodovek. Je třeba poděkovat i dalším partnerům, jako je SPEEDPRO nebo Rallye Design, kteří nám intenzivně pomáhají, abychom představili českým fanouškům třídu OPEN N v nejlepším světle".

Na bližší představení vozů si budete muset počkat a doufáme, že první kus se ukáže již při prvním závodě, kterým je Kowax Valašská Rally.

