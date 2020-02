Trať letošní Valašky 2020 se představuje

Drobnou novinkou už 39. ročníku Valašské rally je i přerod termínu z konce března na začátek dubna.

„Díky tomu se vyhneme kolizi s úvodním podnikem ERC na Azorech, ale hlavně nebudeme muset řešit střet se střídáním zimního a letního času, což nás poslední dvě sezóny pronásledovalo. Tím se nám více otevřou možnosti soboty,“ naznačuje šéf organizačního týmu Jaromír Tomaštík.

Ač se to nemusí zdát, letošní podoba soutěže bude mnohem kompaktnější. Může za to nejen posunutý začátek seznamovacích jízd až ve čtvrtek ráno, ale také větší zastoupení ostrých kilometrů na celkové délce soutěže (téměř 36 %).

„Při koncepci programu jsme vyslyšeli hlasy posádek, aby byla soutěže pro všechny ekonomicky snesitelnější. Trénovat se tedy bude jen ve čtvrtek a v pátek. Páteční přejímky jsme z důvodu finanční úspory soutěžících přesunuli do servisního areálu na kopřivnickém polygonu. S převzatým automobilem se registrovaní soutěžící mohou představit na shakedownu na polygonu, večer je čeká slavnostní start na náměstí ve Valašském Meziříčí. Závodit budeme až v sobotu a v neděli,“ popisuje Tomaštík.

Oficiálně soutěž odstartuje v pátek 3. dubna od 18:30 z náměstí ve Valašském Meziříčí. Harmonogram 39. ročníku KOWAX Valašské rally ValMez obsahuje čtrnáct rychlostních zkoušek na sedmi úsecích (celkem 475,22 km – 170,02 km RZ). Větší porce závodních kilometrů čeká na posádky v sobotu (104,24 km), neděle ovšem nebude žádnou procházkou růžovou zahradou (65,78 km).

„V sobotu pojedeme dvakrát testy Rybí, Lešná a Choryně. Jsem rád, že se tímto zase o krůček vracíme na bývalé erzety Valašky. Test Rybí má svou kvalitu, RZ Choryně zatím pojedeme v jednodušší verzi, ale věřím, že pro další roky přesvědčíme další zatím váhající obce a najdeme ještě zajímavější podobu. Sobota odpoledne a večer, to už bude velká rallyová show pro diváky, neboť ve formátu rychlostka v rychlostce odjedeme RZ Tatra a následně speciálku v prostředí sportovních areálů ve ValMezu. To už z větší části po tmě.

Neděli jsme pojali racionálně, závodit se bude pouze na dvou rychlostních zkouškách. Po roční pauze se vracíme na RZ Hukvaldy, závěr obstará test Bystřička. To dá dohromady více než 65 ostrých kilometrů, což je zároveň minimální délka pro bodovanou etapu v rámci MSR.“

Fanouškovi rallysportu jistě v tomto výčtu chybí test Juřinka a dva úseky, které byly poslední dva roky nedílnou součástí Valašky - Fulnek a Odry.

„Protože jsme se dostali na úseky, o kterých jsem hovořil, a s tím, že na příští rok plánujeme minimálně jednu další novinku, museli jsme to zohlednit v konceptu soutěže. To nám umožnilo odčlenit od trati Valašky RZ Odry a Fulnek, vytipovali jsme jeden další úsek v okolí Fulneku, a spolu s těmito zkouškami a díky podpoře místní samosprávy jsme do jednodenního šampionátu přihlásili Rally Fulnek. Vlastní soutěž se vrátí do města po patnácti letech,“ naznačuje spojení Valašské rally a Rally Fulnek Jaromír Tomaštík.

Informačním kanálem 39. KOWAX Valašské rally ValMez 2020 je postupně aktualizovaná internetová stránka www.valasskarally.cz. Aktuálně jsou na stránkách vyvěšeny Zvláštní ustanovení (*podléhají definitivnímu schválení FIA). Informace k soutěži lze získat rovněž na facebookovém profilu soutěže Valašská Rally ValMez.