RALLY LUBENÍK – ako to bolo 3.časť

9. RALLY LUBENÍK 14.-15.7.2017

Aj v roku 2017 sa Rally Lubeník stala stabilnou súťažou seriálu Majstrovstvá Slovenska v rally. Súťažiacich tu v polovici mesiaca júl čakalo opäť stabilné zázemie, ale aj servisná zóna, ktoré už všetci dobre poznali. Ako sme si však už mali možnosť y predchádzajúcich ročníkov zvyknúť, aj teraz pripravil organizátor pre súťažiacich lahôdku. Tou bola rýchlostná skúška Chvalová – Teplý vrch, ktorá merala 16,69 km a ako sa vyjadrili zúčastnení jazdci po jej obhliadke, mali pred ňou rešpekt. Na tomto súťažnom úseku sa totiž nachádzalo množstvo horizontov. Veď len po obec Rybník, čo bolo necelých 8 kilometrov, sa súťažné vozidlá nachádzali vo vzduchu až 9 krát. Atrakciou bol veľký „mediajump“ priamo v obci Rybník. Na tento skok súťažné vozidlá a ich posádky nachádzali takmer maximálnou rýchlosťou, pričom práve tento „skok“ narobil niektorým posádkam nemalé problémy. V rámci celej súťaže pritom súťažiaci absolvovali 90 „ostrých“ kilometrov a pozostávala z deviatich rýchlostných skúšok. Na cieľovej rampe boli ako víťazi posádka dekorovaní opäť Pavel Valoušek jun. – Veronika Havelková s vozidlom Škoada Fabia R5. Celkovo súťažilo 35 posádok a do cieľa úspešne dorazilo 21.

10. ENIPRO RALLY LUBENÍK 13.-14.7.2018

Posledný uskutočnený ročník, čiže 10. Rally Lubeník 2018 pridala k svojmu názvu aj meno generálneho partnera - ENIPRO. Táto akciová spoločnosť ponúkajúca komplexné služby v oblasti aktívnej a pasívnej požiarnej ochrany, podržala ochrannú ruku aj nad zabezpečením 10. ENIPRO RALLY LUBENÍK 2018. Marek Podobník, predstavujúci sa už tradične v úlohe riaditeľa podujatia, už pred štartom tejto súťaže zverejnil vyhlásenie, že 10.ročník RALLY LUBENÍK bude posledný. Napriek faktu, že svoje slovo dodržal, určite v kútiku duše dúfa, že sa ešte v budúcnosti nájde skupinka zanietencov, ktorá rally v Lubeníku po nejakom čase opäť obnoví a predĺži tak aj tradíciu motoristického športu v našej malej, ale vďaka medzinárodnej rally pomerne veľmi dobre známej dedinky Lubeník. Keďže to bol posledný ročník a organizátor chcel aby na Rally Lubeník nikto nezabudol, pripravil v piatok večer a po tme trikrát prejazd známou rýchlostnou skúškou Peklo“. Navyše túto rýchlostnú skúšku pustil dole kopcom, čo z nej urobilo ešte náročnejšiu. Jednoducho povedané: v piatok trinásteho išli autá 3x do pekla, čo bol to asi šok pre všetkých zúčastnených. Táto rýchlostná skúška pritom merala 15,75 kilometra. Jej štart bol pri magnezitke Slovmag. Následne rýchlostná skúška prechádzala obcou Železník a jej cieľ sa nachádzal v záhradkárskej osade nad Revúcou. Najrýchlejšia posádka túto trať absolvovala v čase 10:04,3 minúty a dosiahla priemernú rýchlosť 93,8 km/h. Bol to takzvane očistec. Celkovo obsahovala trať 10. ENIPRO Rally Lubeník 2018 deväť rýchlostných skúšok, ktorých spoločná dĺžka bola 85,02 kilometra. Do súťaže odštartovalo 38 posádok a cieľom ich prešlo 27. Celkovým víťazom sa už po šiestykrát stal Poliak Grzegorz Grzyb. V tomto prípade mu vo vozidle Škoda Fabia R5 robil spolujazdca Boguslaw Browinski.

KRÁTKE ZHRNUTIE:

Počas 10 ročníkov RALLY LUBENÍK sa v Lubeníku konalo 78 rýchlostných skúšok. Tie mali spoločnú dĺžku 825,97 kilometrov. Počas spomínaných desiatich ročníkov celkovo 29 rýchlostných skúšok vyhral Grzegorz.Grzyb, pričom 44 krát bol vo vedení. Na pomyselných stupňoch pre víťazov bol 8 krát Grzegorz.Grzyb, 6 krát Jaroslav Melichárek a pri pohľade na počet štartov, tu celkovo 9 krát na štarte stál iba Igor Drotár a rovnako aj Grzegorz Grzyb. Najúspešnejším jazdcom počas desať ročnej tradície sa stal jednoznačne Grzegorz Grzyb, ktorému patrilo šesť absolútnych víťazstiev.

Pri pohľade na počet štartujúcich, do Rally Lubeník počas spomínaných rokov odštartovalo celkovo 530 súťažných posádok z 8 európskych krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Ukrajina) a cieľom ich prešlo 306. Z toho 326 súťažilo v Majstrovstvách SR, 154 v Slovenskom Rally Pohári, 4 v Regionálnom Rally Pohári a 11 vo voľnej súťaži.

Všetkých 10 rokov ostal na svojej pozícií len jeden človek. Bol ním moderátor Alex Štefuca, človek ktorý má blízko k rýchlym autám a jeho slovnou zásobou prispieval k dobrej atmosfére všetkých ročníkov Rally Lubeník.

Celá históriu RALLY LUBENÍK nájdete na web stránke: https://www.ewrc-results.com/events/217-rally-lubenik/