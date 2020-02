Valaška součástí MSR a v úzkém spojení s Rallye Tatry

Slovenská rally scéna prošla přes zimu změnami. Nejen ve vedení Rally komise, ale i aktuální stav závodění u našich východních sousedů se promítl do letošního kalendáře, který může zajímat i řadu českých posádek. Jeho konečná podoba čítá o jeden závod méně než loni - tři slovenské, dvě české a jedna polská soutěž společně tvoří jedenáct soutěžních dní. Valašská rally byla do kalendáře zařazena až na poslední chvíli, kdy už bylo jasné, že se o prvním květnovém víkendu neuskuteční rally v Krtíši. Právě dubnový termín soutěže, nově zařazení Valašky do šampionátu CEZ a společný Tatransko-Valašský pohár sehrál v rozhodování hlavní roli.

„V podstatě už ne vlastním přičiněním, ale přece jen se to podařilo. Valaška zůstává součástí MSR, z čehož mám velkou radost. Tím bude pokračovat i čtvrtý ročník Tatransko-Valašského poháru, z jehož budoucností jsem to neviděl optimisticky. Ale zařazením naší soutěže do MSR jsme se opět dokázali dohodnout a v této naprosto soukromé iniciativě obou pořadatelských týmů budeme za podmínek podobných loňskému roku pokračovat,“ říká šéf organizačního týmu Valašské rally Jaromír Tomaštík.

Zařazením soutěže do MSR v rally historických automobilů se otevírá šance startovat na Valašce i pro české týmy historiků. „Pokud toho využijí, otevírají se jim zajímavé možnosti. Nejenže se budou moci svézt na Valašce za zajímavých finančních podmínek, ale pokud zároveň trochu zapřemýšlí, účastí na Valašce, v Tatrách, v Hustopečích či ve Fulneku (další partnerská soutěž VR) si mohou vyjet zajímavé body do Zóny Střední Evropa historických automobilů (CEZ HA), do MSR HA, Tatransko-Valašského poháru a to nemluvě o českém seriálu historiků,“ objasňuje Tomaštík.

Tatransko-Valašský pohár 2020 (dále TVP) se uskuteční už počtvrté. Historicky prvním vítězem se v roce 2017 stal královohradecký Lukáš Matěna, o rok později uspěl zlínský Petr Krajča a loni se už vítězem stal úřadující slovenský šampión Martin Koči (Škoda Fabia R5). Letos na organizaci a podmínkách nic nemění, do klasifikace poháru budou započítávány výsledky registrovaných účastníků v 39. ročníku KOWAX Valašské rally ValMez 2020 (3. – 5. dubna 2020) a v 47. ročníku Rallye Tatry (5. – 7. června 2020). Účast v TVP 2020 je pro zájemce bezplatná.

„Loni byla první cenou stoprocentní sleva startovného na obě soutěže TVP 2020, což prakticky zůstává neměnné. A podle našich informací košický jezdec a vítěz TVP 2019 Martin Koči této možnosti na Valašce využije,“ naznačuje Jaromír Tomaštík a pokračuje: „Rádi bychom společně přivítali i více zahraničních posádek (s licencí mimo CZ a SK), třeba z Polska. Ty zaplatí na Valašce startovné podle ZÚ, ale v Popradu budou moci startovat bez startovného.“

„Sme radi, že po roku budeme môcť opäť pod Tatranskými končiarmi privítať súťažiacich v TVP. České posádky sú srdečne vítané, tradícia nech napreduje a počet posádok v TVP stúpa,“ věří ředitel Rallye Tatry Stanislav Hanzeli.

Kromě vítězů se mohou těšit na zajímavé ceny i další nejúspěšnější posádky TVP 2020. Posádky na druhém až čtvrtém místě čekají kromě pohárů víkendové pobyty na zajímavých místech Vysokých Tater a Moravskoslezských Beskyd (vždy pro 4 osoby), na pátém a šestém místě získají poháry a autodoplňky.

Odkaz na Propozice Valašsko-Tatranského poháru 2020 a registrační formulář. Informačním kanálem 39. KOWAX Valašské rally ValMez 2020 a TVP 2020 jsou stránky www.valasskarally.cz a www.rallyetatry.sk, zájemci naleznou informace také na facebookových profilech obou soutěží - Valašská Rally ValMez a Rallye Tatry.