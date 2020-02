FILIP MAREŠ PŘI PREMIÉŘE V MISTROVSTVÍ SVĚTA OBSTÁL

Přestože závod se svou kilometráží podobal spíše podniku Mistrovství České republiky, naše posádka nehodlala ve své přípravě nic zanedbat a s týmem Kresta Racing testovala ve Švédsku již týden před soutěží. Cílem bylo hlavně dostatečně se sžít se švédskými podmínkami, které jsou opravdu specifické. Po testu následovaly seznamovací jízdy, ty byly kvůli zkrácené trase poměrně rychlou záležitostí, naopak shakedown se odehrával netradičně hned na dvou tratích. Zatímco na prvním úseku se česká posádka ještě rozkoukávala, druhý přinesl 17. čas absolutně a skalp loňského soka z ERC Gryazina nebo Brita Yatese. Čas ze čtvrtečního večera dával naděje na dobrý výsledek a nejen fanoušci netrpělivě očekávali první rychlostní zkoušky. Filip s Honzou se po prvních testech zařadili na dvaadvacáté místo absolutně a bylo jasné, že zkušenější soupeři pro ně budou tvrdým oříškem. Do konce první etapy sice semčický jezdec poskočil ještě o příčku výše, v cíli však nadšením neoplýval a celou posádku trápila ztráta na nejrychlejší. „Výhoda Seveřanů je tady znát, narodili se tady a jezdí odmala jak sněhu, tak na šotolině, jsou to jejich domácí podmínky. My bychom byli ve výhodě doma na asfaltu,“ řekl v cíli prvního dne navigátor Jan Hloušek.

Druhá etapa přinesla české posádce kýžené zrychlení a například v rychlostní zkoušce Finnskogen došlo druhý den ke zlepšení o více než 30 sekund! Pozitivní náladu podtrhl posun v celkovém pořadí do první dvacítky celkového pořadí. „Dnes už to bylo výrazně lepší, mám z toho o kus lepší pocit, ztráta na opravdu nejrychlejší se snížila a teď na poslední klasické rychlostní zkoušce to byla zhruba sekunda na kilometr, což je podstatně lepší než včera. Cítím to i na jízdě, mám z toho větší radost a myslím si, že víme, kam se ještě posouvat, ale už takhle je to pro nás slibné při prvním startu,“ okomentoval druhou etapu český jezdec.

Poslední den čekala posádky pouze jedna rychlostní zkouška. Filipovi s Honzou se podařilo udržet za zády dotírajícího Rusa Gryazina a udrželi tak pěkné dvacáté místo v absolutním pořadí. V kategorii WRC3 poprvé česká posádka nakoukla do TOP 5, a to v rámci poslední rychlostní zkoušky, celkově z toho bylo šesté místo a s tím osm bodů do tabulky seriálu. „Rally Švédsko hodnotím super, přestože byla zkrácená. Těch zkušeností, které jsme tady posbírali, je velká spousta, jsem z toho fakt nadšený. Kdykoliv budu mít další možnost startovat na mistrovství světa, tak za ni budu strašně rád a už teď se těším, až zkušenosti budeme moci zúročit příště,“ zhodnotil Filip Mareš svou premiéru v kolotoči WRC.

Video s hodnocením závodu: https://youtu.be/pu3q

Jakub Schimmer

PR a média - motorsport

Autoklub ČR