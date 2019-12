Pražské loučení Mareše s úspěšnou sezónou

Tradiční tečka za soutěžní sezónou dostala staronový formát s klasickými rychlostními zkouškami, které se v Praze v minulosti jezdily. A právě do této sekce Filip nezvolil ideální obutí a na kluzkém povrchu ztratil drahocenný čas, který nebylo možné na zbývajících testech dohnat. „Zařazení klasických erzet do harmonogramu závodu jsme kvitovali a musím pořadatelům pochválit jejich sportovní hodnotu. My jsme na nich nakonec kvůli volbě pneumatik hned v úvodu ztratili dost času. Přesto jsme si ale čas strávený v kokpitu Fabie R5 Evo maximálně užívali a doufáme, že stejně tak i diváci u tratí rychlostních zkoušek," prozradil v cíli pilot sedmé nejrychlejší posádky.

Časová ztráta na vedoucí jezdce byla veliká, ryzí závodění s čistou stopou tak mohlo jít pro tentokrát trochu stranou a posádka Mareš – Hloušek potěšila své fanoušky i divácky vděčným stylem. „Atmosféra kolem strahovské zkoušky byla úžasná a jsme s Filipem moc rádi, že jsme to mohli zažít. Všem fanouškům děkujeme za podporu, která se nám dostala nejen během Pražského rallysprintu, ale především v průběhu celé sezóny," doplnil jablonecký spolujezdec Jan Hloušek.

Předvánoční Pražský Rallysprint definitivně ukončil letošní ročník automobilových soutěží, nicméně přípravy na rok 2020 jsou v plném tempu a posádka Mareš – Hloušek chystá pro své příznivce velké překvapení. Ještě před tím ale přeje všem fanouškům rallysportu za sebe a celý ACA ŠKODA AUTOKLUB TEAM pohodové Vánoce a úspěšný rok 2020.

PR