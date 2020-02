Traiva Rally Cup 2020 odstartoval ve stylu „Monte Kopro“

Do kategorie historických vozidel byli přijati čtyři účastníci a všichni veškeré nástrahy tratě zvládli. Byť měl Szymon Krajka z Polska k dispozici silné BMW E30, umístil se na nepopulárním čtvrtém místě. Pneumatiky v tomto závodu byly alfou i omegou pro všechny účastníky. Patnáctnou sezónu za volantem koncernového vozu Volkswagenu Brouk si na své konto tímto startem připsal Jirka Vichta. Odstartoval ji úspěšně, když dokončil jako třetí. Druhé místo opět zopakoval ostravský jezdec na Mazdě 323 GTX Drahomír Kubica. Tato vozidla byla jednou z ozdob rally na počátku devadesátých let minulého století. Jejich předností byla kompaktnost a pohon všech kol a právě zmíněných předností v tomto závodu naplno využil vítěz kategorie historiků Stanislav Blažek. Mimo jiné se umístil i na krásném jedenáctém místě v absolutním pořadí.

Kategorie vozidel s jednou poháněnou nápravou byla tradičně nejvíce obsazena. Přihlásilo se celkem čtrnáct posádek, z nichž dvě odstoupili. Jakub Bělaška po kratší pauze přivezl do Kopřivnice speciálně upravenou Škodu Felicii, avšak nedostatečná adheze na zledovatělých částech jej odsunula na dvanácté místo. Ladislav Válek a jeho červené Saxo VTS trápily stejné problémy. Absence hřebů v pneumatikách a nezvykle pomalejší jezdecký projev tentokrát stačil na jedenácté místo v kategorii F2. Top Ten mezi dvoukolkami uzavřela jediná dámská posádka týmu SK Der Lenka Kaločová a Silvie Dřímalová. Již delší dobu využívají služeb Renaultu Clio Sport a postupně zrychlují. Tentokrát tedy desáté místo. Na devátém místě se umístil účastník, jež nosí v rally známé příjmení. Je jim otrokovický jezdec Kryštof Zpěvák, pro nějž to byl první start vůbec. Na polygon přivezl Opel Adam Cup. Opatrné a přesné dávkování výkonu na zadní kola silného BMW E36 Compact se vyplatilo Štefanu. Umístil se na osmém místě mezi dvoukolkami. Sedmé místo v kategorii F2 si vyjel pilot dalšího Opelu Adam. Byl jím Filip Ocelka, který si tak odbyl premiéru v Traiva Rally Cupu. Krásné a velmi dlouhé smyky předváděl na trati Petr Kolář se silným BMW 125i coupe. Nechyběla mu dravost a odhodlání a tak se v daných podmínkách umístil na vynikajícím šestém místě. Na polygon tatrovky se přijel sklouznout také Filip Šipoš na Peugeotu 208 R2. Soustředěný výkon stačil na páté místo v kategorii. Další silné BMW, tentokrát mladší M3 E46 určitě není nejvhodnějším soutěžním vozem pro dané podmínky, avšak ve správných rukou s ním lze zajet dobrý výsledek. Z Polska s ním přijel Jakub Lesiak a odvezl si body za čtvrté místo mezi dvoukolkami. Že je potřeba disponovat za těchto podmínek určitou dávkou umu určitě ví i Pavel Zátorský. Přesná a rychlá jízda jej dostala na bronzovou příčku v kategorii F2. Druhé místo určitě potěšilo Jirku Gerycha. Obul své Saxo VTS do pneumatik s hřeby, byl velmi rychlý a jízdu si dozajista pořadně užil. První místo v kategorii dvoukolek bývá obvykle kořistí účastníků z Polska. A nejinak tomu bylo i tentokrát, když zde byl nejrychlejší Szymon Cieslak. S Peugeotem 208 R2 navíc uzavřel Top Ten v absolutním hodnocení závodu.

Nyní přecházíme k hodnocení těch nejsilnějších vozů ve startovní listině. Začneme tedy Adamem Fabrikou a jeho Lancerem deváté evoluce. Bohužel Adam nepřivezl do Kopřivnice správné obutí, což zapříčinilo velkou ztrátu a osmé místo v kategorii N4. O příčku výše se pak umístil další devítkový Lancer, jenž řídil pravidelný účastník Traiva Rally Cupu Zbyněk Šantavý. Honza Procházka disponuje novějším Mitsubishi Lancer Evo X. I když podal soustředěný výkon bez větších ztrát, časomíra se zastavila v čase, který stačil na šesté místo mezi produkčními vozy. Martin Lošťák v podobných podmínkách startoval poprvé. Pro svůj třetí start v Kopřivnici zvolil Lancera EVO IX v barvách týmu SK Der. Tentokrát si odvezl body za páté místo mezi produkčními vozy. Jiří Kratochvíl sdílí stejný vůz jako Honza Procházka, avšak do své jízdy vkládá pravidelně více nasazení a rychlosti. I díky tomu se umístil jako čtvrtý v kategorii. Nejvyšší stupně mezi eNky patřily kompletně vozům Subaru. Imprezu STi N14 přivezl do Kopřivnice známý polský jezdec Jaroslaw Szeja. Na čtvrtého najel skoro 13 sekund a tak si domů odvezl první letošní bronz ze soutěžních tratí. Ze stříbrné příčky měl jistě velkou radost Honza Sedlák, který usedl do kultovní Imprezy 22b. Jsme rádi, že rychle vyléčil zranění, které způsobil svému vozu v posledním závodě uplynulé sezóny. V cíli se pochlubil, že to byl jeho první závod na pneumatikách s hřeby, což považuje za cennou zkušenost. Poslední dobou se stává, že nejrychlejším produkčním vozem bývá Impreza STi N12, za jejímž volantem obvykle sedí Lubomír Světínský. Nechybí mu vlastnosti, jako jsou rychlost, přesnost a nasazení, jež jsou předpokladem dobrého výsledku. V prvním závodě sezóny si připsal první místo v kategorii a dokonce třetí v absolutním pořadí.

Kategorie pro nejsilnější speciály je na Traiva Rally Cupu označena zkratkou F4. A tentokrát byla obsazena hned pěti účastníky. Bohužel se dvěma jsme se předčasně rozloučili pro vynechávání jednoho válce. Byli jimi Jakub a Marek Vlček, jež společně sdíleli Škodu Fabii R5. Škoda to byla především pro Jakuba, který využil náš závod ke sbírání cenných zkušeností a kilometrů v soutěžním voze. Třetí místo v kategorii F4 a čtvrté místo absolutně patřilo v prvním závodu sezóny 2020 organizátorovi poháru a jezdci na Subaru Impreza WRC Silvestru Mikuláštíkovi. Silvero je povahou showman a takový byl tentokrát i jeho jezdecký projev. Avšak v závěru jej potrápila porucha spojky. Na polygon Tatry Truck zavítal opět Martin Vlček i s Karolínou Jugasovou a Hyudaiem i20 R5. Martin pro závod zvolil vyšší sněhový podvozek s úzkými zimními pneumatikami. Po celou dobu se přetahoval o příčku nejvyšší, od které jej nakonec dělil nepatrný rozdíl, pouze 3,5 s. Právě o tolik byl rychlejší jezdec Škody Fabie R5 evo Roman Odložilík, jehož navigoval Martin Tureček. Před závodem Roman vyslovil obavy z volby pneumatik, když se na závod vybavil pouze širokou zimní pneumatikou s hřeby, která se používá například v podmínkách, jaké panuji na Monte. Tuto malou indispozici eliminoval zkušenostmi a nasazením a tak první závod sezóny vyhrál.

Těšíme se na vás při shrnutí druhého závodu, který již nyní připravujeme a brzy jej nasadíme. Děkujeme za vaši přízeň, loučíme se s Vámi našim mottem Go-Hard or Go-Home, brzy nashledanou.