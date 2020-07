Závodní premiéra Peugeotu 208 Rally 4 zajistila příbramské stříbro

Zbrusu nové vozy Peugeot 208 Rally 4 teprve před několika dny dorazily do Česka, času na přípravu a testování tak nebylo nazbyt. „Kromě shakedownu na Bohemce, jsem s novým Peugeotem v rámci testování absolvoval jen 40 km. S nastavením mi pak pomohl Roman Kresta. Zároveň mi dal i tipy, jak auto s turbem líp ovládat, což se mi vzhledem k tomu, že mi tyto zkušenosti zatím chybí, velmi hodilo,“ prohlásil René Dohnal. Podobně na tom byl i Robert Hordossy, který z vozu kategorie R2 přesedlal na vůz s přeplňovaným motorem, a stejně jako jeho soupeř, i on testoval před Příbramí jen minimálně. „Testování obnášelo 50 km na okruhu v Bělé. Zkoušeli jsme různé kombinace s pneumatikami a ladili jsme podvozek. Už na testech jsem byl ale z auta nadšený,“ pochvaloval si Robert Hordossy.

Slibný potenciál nové „dvěstěosmičky“ se na Rally Příbram projevil už v první rychlostní zkoušce. „Přestože jsme se rozhodli začít rozumně a trať si nejdříve osahat, v první RZ jsme zajeli překvapivě vynikající čas, jen dvě desetiny za Janem Dohnalem, zatímco ostatní ve dvoukolkách zůstali 12,13 i 15 vteřin za námi. To pro nás byla obrovská vzpruha,“ popisuje René Dohnal a dodává: „Tempo jsme drželi celou první etapu, ovšem na jejím konci, ve 4. erzetě, jsem udělal jezdeckou chybu a vyjel z trati do pole. Přitom se poškodil chladič. Podařilo se nám ale dojet do servisu, kde to mechanici uvedli do provozuschopného stavu. Nicméně riziko, že budeme muset odstoupit, přetrvávalo, takže jsme druhou etapu museli jet opatrněji a hlídat teplotu oleje. Nakonec jsme ale náskok udrželi a zajeli jsme skvělé 10. místo absolutně, 2. v RSS a 1. ve dvoukolkách, tedy lepší výsledek, než jsem doufal. Nová 208 fungovala skvěle: podvozkově i motorově. Dala mi pocit jistoty a mohl jsem se tak víc soustředit na řízení. Líp se ovládá, je rychlá a je asi prvním autem, ze kterého jsem po soutěži vylezl, a nic mě nebolelo.“

Také Robert Hordossy si nový Peugeot 208 Rally 4 chválil: „Je to super auto! Turbo oproti atmosféře táhne tak dlouho, jak potřebujete. Nejvíc mu tedy vyhovují dlouhé pomalejší zatáčky a zatáčky přes horizont, jaké byly v Příbrami například na nových RZ č. 4 a 8. Tyto zkoušky jsem si tedy užil nejvíc, ale i v ostatních vložkách příbramské rally jsem měl možnost posoudit kvality nového Peugeotu. Vnímám toto auto jako obrovský krok dopředu, určitý mezistupeň mezi R2 a R5. Oproti R2 mi Rally 4 přijde rychlejší, hravější, přesnější, lépe se ovládá a má mnohem lepší akceleraci. I když stále ještě potřebujeme ladit podvozek, protože jsem se v určitých pasážích necítil moc komfortně. S výsledkem, 5. místem ve dvoukolkách a 17. absolutně, jsme spokojení.“

Další příležitost vidět nový Peugeot 208 Rally 4 v akci dostanou příznivci rally už 7. srpna na 39. Kowax Valašská Rally ValMez 2020, kde odstartuje René Dohnal. Robert Hordossy Valašku naopak vynechá a pravděpodobně ho uvidíme 27. září v Pačejově.

PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC

Jan Koudelka