Šance na vítězství pohasla krátce před cílem

Do Příbrami jel tým Racing21 s cílem pódiového umístění, které se mu zde navíc historicky dařilo dosáhnout v předešlých ročnících. Zkušenost posádky a současná výkonnost vozu Polo GTI R5, která byla dosažena dlouhodobým testovacím programem týmu Racing21 dávaly reálnou šanci bojovat v této první soutěži Poháru 2+ Rallysprint série o příčku nejvyšší.

Tento předpoklad začal Vojtěch Štajf naplňovat od samého začátku soutěže a již od druhé rychlostní zkoušky kontroloval svoji pozici na jejím čele, přestože se jednalo o těsné souboje s konkurencí v řádu často desetin sekundy. Po prvních čtyřech měřených úsecích však jeho náskok ve vedení soutěže vystoupal až na 4,1 sekundy od druhého jezdce v pořadí.

Stejný scénář z pohledu zvyšování odstupu posádky týmu Racing21 od ostatních pokračoval také v druhé sekci a před osudnou sedmou rychlostní zkouškou byli Štajf s Rajnohou na čele soutěže s relativně komfortním náskokem téměř 9 sekund. Bohužel jezdecká chyba v obtížné levotočivé zatáčce poblíž obce Líchovy sebrala šanci na zcela zasloužené vítězství v této soutěži. Zásadní poškození vozu Polo GTI R5 po nárazu do stromu zabránilo Vojtěchu Štajfovi pokračovat v jízdě a posádka tak bohužel musela ze soutěže krátce před jejím cílem odstoupit.

„Tahle chyba mě strašně mrzí a beru ji na sebe. Od začátku jsme tady s Frantou nasadili vysoké tempo a já jsem byl hodně spokojený s autem, které jelo skvěle. Bylo to znát nejen na časech, ale i pocitově. Snažili jsme se stále zrychlovat, protože Martin Vlček i Petr Semerád nebyli v polovině soutěže časově daleko od nás. Přesto jsem se cítil za volantem jistě. Měl jsem plán zatáhnout ještě v té sedmé erzetě a na poslední případně zvolnit. Bohužel k tomu už nedošlo. Ta osudná zatáčka byla obtížná, což dokumentuje několik havárií dalších vozů na stejném místě, ale nechci se na to vymlouvat. Byl jsem tam příliš rychlý,“ komentuje poslední okamžiky před nárazem vozu Polo GTI R5 do stromu Vojtěch Štajf a dodává: „To pozitivní, co si však odnáším je fakt, že máme nyní auto velmi konkurenceschopné a já s ním dokážu jet o vítězství. Teď musíme nejprve zjistit rozsah jeho poškození a uvidíme co bude dál. Já si zřejmě navíc obnovil potíže se zády z nehody na loňské Barumce, takže mě rozhodně čeká zdravotní prohlídka. Nad Valašskou rally tak bohužel visí z obou zmíněných důvodů velký otazník, ale takový je prostě motorsport. Chtěli bychom moc poděkovat fanouškům, kteří nám poslali více než dvě stovky upřímných vzkazů podpory přes sociální sítě. A samozřejmě gratuluji týmům Petra Semeráda i Martina Vlčka. Snad jsme našimi společnými souboji na trati potěšili všechny milovníky rally.“

Racing21 Klokočka Volkswagen tým nyní vyhodnotí další plány ohledně startu posádky Štajf – Rajnoha v nejbližší době.

