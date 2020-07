Sezonní premiéra v desítce nejlepších

Silná jezdecká konkurence ve startovní listině, velké množství diváků na osmnácti rychlostních zkouškách a mírně proměnlivé počasí byly hlavními rysy letošního 47. ročníku tradiční Rally Bohemia. Tato úvodní soutěž opožděného startu českého šampionátu byla netrpělivě očekávána také velkým množstvím fanoušků rally. Start zahraničních jezdců, nástup mladých talentů, ale i změna techniky u některých týmů v době delší zimní přestávky přinesly nakonec množství těsných soubojů posádek na trati letošní Rally Bohemia a pro mnoho diváků i nečekaného vítěze.

Vojtěch Štajf s Františkem Rajnohou odstartovali s vozem Polo GTI R5 do první sobotní sekce s cílem umístění mezi deseti nejrychlejšími posádkami. Dosažené časy na první rychlostních zkouškách odrážely dlouhou sportovní přestávku této staronové posádky, která spolu v delší soutěži startovala naposledy v Příbrami v roce 2018. Přesto se Vojtěch Štajf nakonec v sobotu do plánované absolutní desítky po těsných soubojích dostal. V neděli pak pokračovali Štajf s Rajnohou velmi vyrovnaným výkonem v udržení své pozice. Cílovou rampou v historickém centru Mladé Boleslavi nakonec projeli na celkovém devátém místě.



„Nejprve bych chtěl poděkovat organizátorům letošního ročníku Rally Bohemia za přípravu celé soutěže. Zejména v této nelehké době, která pořádání větších akcí spíše nepřeje, se celý organizační tým s přípravou i realizací soutěže skvěle popasoval a má tak můj obdiv. My jsme jeli do Mladé Boleslavi především s tím, že se tady připravíme na blížící se první soutěž Rallysprint série a bylo to velmi správné rozhodnutí. Hned v úvodu Bohemky jsem se s Frantou Rajnohou potřebovali trochu sladit, protože delší soutěž jsme spolu dlouho nejeli a projevilo se to asi trochu na dosahovaných časech lehce za první desítkou jezdců. Pak jsme ale už našli své tempo a začali zrychlovat,“ hodnotil první soutěž českého šampionátu jezdec Vojtěch Štajf a dodal: "Byl jsem hodně spokojený s nastavením auta a při proměnném počasí jsme pokaždé trefili i správnou volbu pneumatik. Konkurence tady byla opravdu silná. My jsme měli okolo sebe skupinu posádek, se kterými jsme na hranici top 10 bojovali doslova o desetiny vteřiny. S konečným devátým místem jsem nakonec spokojený. Vyhodnotil jsme tu situaci tak, že případný boj o první pětku by byl asi možný, ale za cenu přílišného rizika, které jsem nechtěl před ostrým startem Rallysprint série v Příbrami podstoupit. Věřím, že i obrovské množství diváků si letos na tratích Bohemky přišlo na své. Moje gratulace k cennému vítězství směřuje samozřejmě také do týmu Vaška Pecha.“

Rally Bohemia 2020 dokončil také druhý klientský vůz Polo GTI R5 s posádkou Jan Černý – Petr Černohorský, která obsadila páté místo absolutního pořadí.

Racing 21 Klokočka Volkswagen tým s posádkou Štajf – Rajnoha bude nyní pokračovat ve svém plánovaném programu v Rallysprint sérii a zúčastní se 40. Bohemia Drive Rally Příbram, a to ve dnech 24. – 25. července 2020.



