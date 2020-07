NA BOHEMCE BYLO K VIDĚNÍ NĚKOLIK GENERACÍ RYCHLÝCH PEUGEOTŮ

Do letošního Peugeot Rally Cupu je přihlášeno celkem deset posádek, na Rally Bohemia odstartovalo šest vozů. Před startem přešla přes naše území studená fronta a úvodní sekce se jela na mokrých tratích. První rychlostní zkoušku vyhrál Jiří Pohlídal, ale už na druhém testu se do vedení dostal Dominik Brož. Na druhé místo postoupil David Soldát, Pohlídal držel po úvodní sekci třetí pozici. Po jezdeckých chybách v úvodu rally se do tempa rychle dostal Dominik Stříteský, který vyhrál všech pět erzet druhé sekce a z posledního místa se posunul na druhou příčku v průběžném pořadí po první etapě.

Ve druhé etapě musel kvůli prasklému řemenu odstoupit David Soldát, jezdecké chyby odsunuly Jiřího Pohlídala na čtvrtou příčku a o stupínek výše se díky tomu posunul Lukáš Krupička. „Bohemka je první velký mistrák, na kterém jsme startovali. A pro mě také první závod s řidičským průkazem, takže jsem se na přejezdech nemusel střídat s Honzou,“ vypráví osmnáctiletý Lukáš Krupička a k samotnému závodu dodává: „Měl jsem za úkol hlavně dojet do cíle a posbírat co nejvíce kilometrů. S Honzou mám naučený takový trik, že mě drží dál od výsledků, aby mě to nerozptylovalo. Díky tomu jsem jel celkem v klidu. Moc se mi líbila sobota, hlavně rychlostní zkouška Bzí. Naopak v úvodu nedělní etapy jsem se trochu trápil, jednou jsem byl venku, ale naštěstí jen s malou časovou ztrátou. Pak jsme upravili nastavení a konec soutěže už byl zase skvělý. No a v cíli mi Honza řekl, že jsme třetí v cupu, takže pro mě velmi vydařená premiéra.“

Skvělé časy zajížděl také Dominik Stříteský, ale ztráta z první etapy byla příliš velká. Nicméně druhé místo při své premiéře v cupu i „velkém mistráku“ je pro posádku Stříteský – Krajča velmi dobrá vizitka. „Hned v úvodu jsem si nepohlídal jedno krizové místo a udělal hodiny. Auto nechtělo nastartovat a nechali jsme tam dvě minuty. Byl jsem z toho docela špatný, začínali jsme z posledního místa a hodně opatrně. Ale nakonec jsme se docela vzpamatovali a podařilo se mi vyhrát celou druhou sobotní sekci. V neděli jsme si jeli svoje tempo, nechtěl jsem moc divočit, ale i tak jsme zajížděli slušné časy. Podařilo se nám skvěle trefit nastavení, gumy i rytmus jízdy. Třetí místo v šestkách a druhé místo v cupu je pro nás nad očekávání dobrý výsledek. A Bohemka se mi moc líbila, zdejší erzety jsem si fakt užil,“ hodnotí svůj premiérový start s Peugeotem 208 R2 Dominik Stříteský.

Z vítězství se pak zaslouženě radoval domácí Dominik Brož navigovaný Petrem Těšínským. Místní posádka tak zopakovala své vítězství z minulého ročníku Rally Bohemia. “Před závodem jsme neměli žádný test a dlouhá pauza byla hodně znát. Nebylo to špatné, ale na druhou stranu ani ideální. První etapu zkomplikovalo počasí, na rozjezd to bylo fakt hodně náročné. Každým kilometrem jsme se ale dostávali do formy a na časech to bylo vidět. Nakonec jsme zvítězili v cupu a skončili druzí ve třídě šest, takže pro nás velmi vydařený víkend,“ těší se ze svého prvního letošního vítězství Dominik Brož.

Všechny fanoušky rallysportu potěšil na své domácí soutěži tradičně nestárnoucí a věčně usměvavý Štěpán Vojtěch s legendárním vozem Peugeot 206 WRC, na který je i po dvou desetiletích krásný pohled. „V mém věku je naší jedinou ambicí potěšit sebe a fanoušky, zkrátka užít si rally a neublížit naší dvěstěšestce. Auto je více než dvacet let staré a není jednoduché udržet ho v provozuschopném stavu. Na dnešní vozy specifikace R5 pochopitelně nemá, ale stále je s ním spousty zábavy. A já si to maximálně užívám. Navíc je to příležitost potkat se se spoustou kamarádů, přátel a fanoušků, takže za nás parádní víkend,“ komentuje svoji účast na Rally Bohemia Štěpán Vojtěch, který společně se svým navigátorem Michalem Ernstem obsadil 12. místo v absolutním pořadí.

Obrovský úspěch zaznamenali také Jan Novotný a Petr Jakušev s elektrickým Peugeotem e-208, kteří zcela ovládli ECO energy Rally Bohemia. Kromě celkového vítězství a prvenství v kategorii elektromobilů zajistili značce Peugeot i pohár konstruktérů.



