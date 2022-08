Dominik Stříteský má s Barumkou nevyřízené účty

Barum Czech Rally Zlín je nejen pro ACA ŠKODA Vančík Motorsport vrcholem sezony. V jejím 51. ročníku chceme potvrdit letošní výkony potvrdit průběžné třetí místo v klasifikaci SONAX Mistrovství ČR v rally. Po úspěšné Bohemia Rally se tým zaměřil především na rozsáhlou repasi týmového vozu ŠKODA Fabia R5 a krátký funkční test, aby byla připravena na nástrahy téměř 203 kilometrů rychlostních zkoušek, které ji čekají. Posádka se věnovala především fyzické přípravě, protože i pro ni to bude větší zátěž než na klasickém podniku mistrovství republiky. Před startem panuje v týmu dobrá nálada a uděláme všechno pro to, abychom se v neděli odpoledne mohli spokojeně podívat na odvedený výkon a výsledek.

Manager týmu Jaroslav Vančík: „Považuji dokonalou přípravu před rally za základ úspěchu. Letos jsme se přípravě věnovali ještě intenzivněji, protože máme mistrovství velmi pěkně rozjeté a podle mého názoru Barumka hodně rozhodne. Pro nás je to jednoduché. Máme handicap startu na konci první padesátky startovní listiny a stát se může ledacos. Může to být nevýhoda, pokud nám začne pršet a na trati bude hodně vytaháno, je tam riziko přerušení rally, ale stejně tak může zapršet prvním vozům a my pojedeme už na osychajícím. V každém případě se až nejdříve po sobotní první sekci a umístění v ní budeme rozhodovat o další taktice. Pro mě jako šéfa týmu to bude také trochu zvláštní situace, protože jsme se s Jendou Tománkem pustili do projektu tři veteráni a po dlouhé době se podívám na rychlostky barumky zpoza volantu.“

Pro Dominika Stříteského je to teprve třetí start na Barumce: „Barumka je největší výzvou pro každého českého soutěžáka a já jsem na ní nedělní rampu ještě nenavštívil. Mám s ní tak paradoxně ze všech českých rally asi nejmenší zkušenosti. S pohárovým Oplem jsme před třemi roky jeli jen první etapu a vloni jsme skončili na třetí rychlostce, tento rok chceme především dojet a zapomenout tak i na loňský Semetín. To je hlavní cíl. Startovní číslo nám to vůbec neusnadňuje, startujeme až po celém poli evropského mistrovství, tak nás v sobotu čeká perná práce. Doufám, že se jí zhostíme co nejlépe a v neděli bych byl rád, kdyby se nám podařilo se prosadit až někam k první desítce celkového pořadí. Hlavním cílem pro nás ale je dobrý bodový příděl do českého mistrovství, tedy umístění do pátého místa. S evropany se honit nebudeme.“

PR