Minařík Racing úspěšně v cíli Rally Bohemia

Další závodní víkend měl na programu Minařík Racing. Tentokrát se slušovický tým vydal soutěžit do Mladé Boleslavi a okolí, kde se uskutečnil pátý podnik Mistrovství České republiky v rally. Do Rally Bohemia odstartovala posádka Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát a jak je již letošním rokem zvykem, kluci usedli do vozu Peugeot 208 Rally4.